Непутевая подруга и как ей с этим бороться?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:24

Причина: Авторская стилистика сохранена. Изменен раздел

Pmariam Просмотров: 340 Комментарии: 7 +12 Сегодня, 02:24 by

Всем привет! Решила написать "пару строк" о своей подруге, назовем ее Оля, и странностях, которые ее сопровождают по жизни и затрагивают всех, кто с ней оказывается рядом.Подруге моей 62 года, очень милый и порядочный человек. Я бы даже сказала - ОЧЕНЬ интеллигентная и воспитанная дама, у которой самое страшное ругательное - это слово «попа», а выражение - «твою мать».Дружим мы с ней вот уже 20 лет. На протяжении всего времени слышала много забавных случаев из ее жизни от ее друзей в моменты застолья. От нее ничего не слышала, так как, видимо, она считает, что все, что происходит с ней, - в порядке вещей.Приведу в пример один наш совместный отпуск в Турляндии в 2005 году и казусы, которые проходили на протяжении всего времени. Нас было 4 человека: я, мой муж, Оля и Катя (подруга-ровесница Оли).Началось все с того, что за день до вылета Оля потеряла загранпаспорт. Но все равно было решено собраться всем у нее на даче, так как ехать от дачи до аэропорта было и ближе, и удобнее.Собрались мы у нее и давай раздавать советы, где можно было бы еще поискать ее паспорт. Ранний подъем в 3 утра и смирение от отсутствия паспорта, не смотря на вывернутый наизнанку весь дом со всеми укромными в нем местами, заставили нас расстроенными за Олю разойтись по своим комнатам, чтобы поспать хотя бы пару часов до выезда. Что делать? Не сдавать же всем билеты, да и при том - никто нам ничего бы не вернул при таком раскладе.Проснулись мы в назначенное время по будильнику, за окном было еще темно. Выходим с мужем из комнаты тихонько, чтобы не разбудить никого из остальных, живущих в доме. И каково было удивление увидеть Олю с собранной сумкой и при всем параде, уже ожидавшую нас и Катю. Не буду углубляться в подробности, но паспорт она нашла в дорожной сумке под подкладкой.Выехали мы все вместе за 3 часа (!) до вылета. Ехать до аэропорта 30 минут максимум! Так как это было раннее утро субботы, то доехали мы очень быстро. Каково же было наше удивление, когда при регистрации нам было сообщено, чтобы мы стремглав быстро бежали проходить паспортный контроль и тому подобное, так как идет уже посадка на наш самолет. До того, как я пришла на этот форум, для меня оставалось загадкой, как такое могло случиться. Сейчас начиталась кучу историй и могу для успокоения своей психики сказать, что, видимо, это была какая-то временная петля или что-то в этом духе.С языком на плечах мы бежали, объясняя всем в очередях, что мы опаздываем на посадку.За нами закрыли дверь самолета. Успели! Ура! Но все еще не могли прийти в себя и понять, что же все-таки случилось, ведь рейс отправлялся по расписанию.Долетели без происшествий! Встретили нас. Усадили в автобус. В ходе движения выясняется, что наш отель, в который из всего автобуса направляемся только мы вчетвером, нас не везут, так как в отеле какая-то перебронь. Нас четверых везут в другой отель, но не ниже уровнем. Та-а-а-ак. Сюрпризы продолжаются. Позвонила туроператору, она обещала, что мы поживем день-два в другом отеле, потом нас вернут в свой родимый, куда были непосредственно куплены путевки. О'кей. Расслабились. Приехали в отель, к слову, он оказался неплохим. И на протяжении всего отдыха Ольгу сопровождали то мелкие, то крупные неприятности:Первый день на море, катаясь на банане (да-да, ей в 50 лет захотелось впервые прокатиться на банане), когда нас «выбросили» с банана, Оля сильно ударяется о поверхность воды, как потом выясняется, это заканчивается трещиной в ребре (весь последующий отдых с болью и болеутоляющими).Во второй день теряет сережку из бирюзы (такой комплект она долго искала и еще дольше отдавала долги, взятые на покупку этого комплекта).И по мелочам: то только в ее номере нет воды, то кондей сломался, то телевизор не включается и тому подобное. Не буду перечислять все, а закончу нашим отлетом.Рассадили всех в микроавтобус, мы вчетвером на заднем 4-х местном сидении. Выехали, к слову сказать, часа за 4 до вылета. Ехать максимум час. Оля села с краю у окна. Как вы думаете? Первое: под кем разорвалось колесо? Второе: была ли запаска у водителя? Правильно! Первое: под Олей. Второе: нет, не было.Ждали, когда привезут колесо и его установят, но успели в аэропорт до начала регистрации. Подходим по нашей очереди к стойке регистрации все вчетвером, сдаем 4 паспорта - на нас ломается машинка по выдаче посадочных талонов. Стали в другую очередь с уже подоспевшими другими туристами, человек 50 (не меньше). Отстояли. Далее пошли на паспортный контроль (мы уже, грешным делом, с мужем думали, что нас завернут, скажут, что морды на фотографиях не похожи или еще что-нибудь, с нами же Оля, а с ней всё возможно). Но нет, прошли, слава богам.Найдя свой Gate и посчитав, что у нас еще полчаса в запасе есть, решили пойти в Duty Free. Пошли опять-таки все вчетвером. Отстояв приличную очередь и подойдя к кассе (Оля с Катей впереди нас), уже начинаем ржать - на Оле ломается касса. Нас просят перейти на другую, а в других кассах человек по 10 и все с громадными корзинами, как будто выпивки в России нет. Мы с мужем плюнули, оставили корзины и пошли на посадку (она уже была в полном разгаре).Сев в самолет муж сказал: «Наверное, как выйду из самолета (если долетим), поцелую землю»! И смех и грех.Долетели, слава богам, без происшествий.По прилету, как вы, наверное, догадались, все нашли свои чемоданы, кроме... но, через полчаса после остановки ленты с нашего рейса, ей его все-таки вынесли из какого-то бомбоубежища.Землю мой муж так и не поцеловал, но клятвенно обещал с Олей больше никуда не ездить.Из последнего.Звонит недавно мне она и голосом, полным отчаяния, сообщает мне следующее: «Муся (она так меня зовет), представляешь, оплатила парковку через смс (около 67 руб.), а платеж не прошел. Мне теперь платить штраф за неоплату парковки – 2500р». Я ей посоветовала поехать в офис оператора мобильной связи и выяснить, что да как. Её там развели, по моим соображениям, так как все смс со всей историей ей удалил сотрудник офиса и сказал, что никаких смс по системе от нее не проходило.Вот так и живем от случая к случаю. Жалко ее по-своему. Люблю ее сильно. Но быть 24 часа в сутки с ней не могу, чтобы защитить или уберечь. Да и не уверена, что если бы я была рядом, то не взорвалась бы лампочка, либо не грохнулся бы со стены телевизор.Что это? Проклятие/порча/сглаз или испытания в жизни Ольги?Всем добра и хорошего настроения!

Ключевые слова: Невезение неудачи сглаз подруга авторская история

Другие, подобные истории: