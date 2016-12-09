Свадьба в деревне

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:56

ZelD Просмотров: 777 Комментарии: 18 +25 Сегодня, 13:56 by

Свадьба одна гуляла в деревне. Ну, всё, как и водится: выкуп, тамада, баянист...Гулянка зашла за полночь, часть народа переместилась на реку. Ока хорошо разлилась в тот год. Вода - парное молоко, туман висит. Кто купаться полез, кто на берегу самогонку пьёт, баянист играет по заказам.Тут рождается у кого-то идея, мол, а давайте мы баяниста посадим в лодку (их много у берега непривязанных стоит), пусть он от берега отплывёт и издали нам поиграет. Звуки музыки будут разливаться над Окой, романтика...Баянисту пофиг, всё оплачено, ещё сто граммов тяпнул, сел в лодку и отплыл... Скоро его силуэт скрылся в тумане, только разливы инструмента слышны. Народу идея понравилась, все купаются, ночь, тепло... Лепота...Час проходит, второй, баян всё не утихает. Народ уже волноваться начал, начали кричать, звать баяниста, кто-то даже пытался на поиски поплыть, да куда-там, туман - видимость метров десять. А мелодии всё меняются.Наутро его нашли. На другом берегу, седой как лунь, в лодке сидит и мычит что-то нечленораздельное. Еле баян отняли.С тех пор стало у нас в деревне одним дурачком больше, связь с миром мужик потерял. Бабки говаривали, что сам водяной к нему в лодочку подсел, да по его заказу мужик и играл. Как на самом деле было - никто уж не узнает...

Ключевые слова: Баян свадьба водяной музыка ночь туман

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