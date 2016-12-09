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Истории из жизни

Свадьба в деревне

Свадьба одна гуляла в деревне. Ну, всё, как и водится: выкуп, тамада, баянист...
Гулянка зашла за полночь, часть народа переместилась на реку. Ока хорошо разлилась в тот год. Вода - парное молоко, туман висит. Кто купаться полез, кто на берегу самогонку пьёт, баянист играет по заказам.

Тут рождается у кого-то идея, мол, а давайте мы баяниста посадим в лодку (их много у берега непривязанных стоит), пусть он от берега отплывёт и издали нам поиграет. Звуки музыки будут разливаться над Окой, романтика...
Баянисту пофиг, всё оплачено, ещё сто граммов тяпнул, сел в лодку и отплыл... Скоро его силуэт скрылся в тумане, только разливы инструмента слышны. Народу идея понравилась, все купаются, ночь, тепло... Лепота...

Час проходит, второй, баян всё не утихает. Народ уже волноваться начал, начали кричать, звать баяниста, кто-то даже пытался на поиски поплыть, да куда-там, туман - видимость метров десять. А мелодии всё меняются.

Наутро его нашли. На другом берегу, седой как лунь, в лодке сидит и мычит что-то нечленораздельное. Еле баян отняли.

С тех пор стало у нас в деревне одним дурачком больше, связь с миром мужик потерял. Бабки говаривали, что сам водяной к нему в лодочку подсел, да по его заказу мужик и играл. Как на самом деле было - никто уж не узнает...
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:56
Сегодня, 13:56 by ZelDПросмотров: 777Комментарии: 18
+25

Ключевые слова: Баян свадьба водяной музыка ночь туман

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 14:13
+3
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Публикаций: 1
Комментариев: 2 143
"С тех пор стало у нас в деревне одним дурачком больше" то есть у деревни уже традиция сформировалась?) Как он бедолага один то поплыл - скучно же, хоть бы взял кого с собой. +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#2 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 14:16
+2
Группа: Авторы
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Публикаций: 20
Комментариев: 232
Цитата: Tigger power
"С тех пор стало у нас в деревне одним дурачком больше" то есть у деревни уже традиция сформировалась?) Как он бедолага один то поплыл - скучно же, хоть бы взял кого с собой. +++

Чтобы дурачков в деревне побольше было?) жутко как то, интересно что было на самом деле.+
Зарегистрирован: 17.10.2017
#3 написал: Pmariam
Сегодня, 14:23
+5
Группа: Посетители
Репутация: (530|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 1 214
С тех пор стало у нас в деревне одним дурачком больше,
один дурак предложил, другой дурак сделал. появился третий дурак :)))) смешно.
на самом дела жутко если представить что мужик пережил. Туман - опасная штука
Зарегистрирован: 22.07.2013
   
#4 написал: conjure one
Сегодня, 14:35
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Публикаций: 36
Комментариев: 1 841
С тех пор стало у нас в деревне одним дурачком больше


Звучит немного цинично. Пьяным, как известно, Ока по колено, не подумали. Хорошо, что жив остался, а что там за нечисть к баянисту пристала, одному ему ведомо. Могли и шабаш на лодке устроить - ночь, середина реки и туман вполне располагающая обстановка. +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:53
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Публикаций: 51
Комментариев: 2 123
Хорошая баечка. Подозреваю, что причина «двинутости» баяниста в другом, более прозаичном. Но нужно же легенду создать
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#6 написал: грустное_облачко
Сегодня, 15:05
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Комментариев: 74
Плюс. Необычно.
Зарегистрирован: 30.10.2016
#7 написал: Летяга
Сегодня, 15:27
+5
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Публикаций: 349
Комментариев: 6 644
связь с миром мужик потерял.

Да запросто! С ним же в тумане от реальности один баян и остался, вот он его и не отпускал. Если задуматься - ситуация то страшноватая. Не в смысле нечисти, а в смысле полного отсутствия ориентиров. Туман, ночная тьма, из звуков - только баян (остальное за музыкой не слышно). Кто знает, что у мужика в мозгу перемкнуло? Может, для него, кроме его же музыки, в мире больше ничего не осталось?
Кому интересно, наберите в поисковике "сенсорная депривация".
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#8 написал: kas11
Сегодня, 15:29
+1
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Репутация: (737|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 252
"круиз" с русалками и водяным....
Зарегистрирован: 16.03.2013
#9 написал: Red Scorpion
Сегодня, 15:33
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2721|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 286
... Да. пьяным , а пьяным дуракам и море по колено, и закон не писан. Типа. ой, что то музыка не вставляет, давай ка усилим эффект , так сказать долби сурраунд устроим. Посадим ди джея Баяниста Яшку (ага. его не жалко) в лодку (их много у берега непривязанных стоит)(!!! А вдруг дырявая была бы) и пусть на средине Оки играет Лепса)) , И время за полночь. и пофиг , что людям утром коров доить и пасти...У нас СваБдьБА! Гуляй народ. у нас диксо тЭка!!!! вот и нагулялись..Получите очередного пациента для дома душевнобольных. Да и не водяной это был, тот бы не отпустил бы жертву на волю, так как по поверью он хватает цепкими лапами и с быстротой молнии увлекает вглубь всех забывших, при погружении в воду, осенить себя крестным знамением. С особенным торжеством и удовольствием он топит таких, которые вовсе не носят тельных крестов, забывают их дома или снимают с шеи перед купанием. Под водой он обращает эту добычу в кабальных рабочих, заставляет их переливать воду, таскать и перемывать песок и т. д.
Значит тут что то другое - страшное и неведомое..
Еще интересно , а если бы свадьба в лес пошла, то любители громкой музыки бы на самую высокую ель бы загнали баяниста?

За историю плюс, дюже мне порадовала,
А на сим разрешите откланяться,
искренне Ваш, Я;)))
Зарегистрирован: 28.11.2012
#10 написал: Tigger power
Сегодня, 15:41
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Репутация: (1065|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 143
Цитата: Red Scorpion
С особенным торжеством и удовольствием он топит таких

laughing Боюсь представить торжественное лицо морды Водяного)) а в лесу наверное на воздушных шарах запустили бы...
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#11 написал: Red Scorpion
Сегодня, 15:50
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Репутация: (2721|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 286
Цитата: Tigger power
а в лесу наверное на воздушных шарах запустили бы...

ага.. нашли бы потом его, а бабки местные, всю ночь не спавшие, говорили бы , это к нему Карлсон подлетел, угощал вареньем и приглашал пошалить с Фрекен Бок , или Винни-Пух на шарике, заставлял его песню про Тучку играть -это при приятном исходе -(переломы, ушибы , сумасшествие), а если все плохо - это Баба Яга на метле или Змей Горыныч ..)))))))))))
Зарегистрирован: 28.11.2012
#12 написал: Ernesta
Сегодня, 15:58
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Комментариев: 912
Училась я в детстве в муз.школе по классу баяна (потом ещё лет 15-ть своей жизни ему посвятила). А тогда зарплаты маленькие были и инструменты дорогие. Но мои родители всё же купили мне баян "Рубин-7", до сих пор он живой. Классная вещь, 370 рубликов стоил, а зарплата у мамы - 140, у папы -130 рублей.
Короче, берегла я баян свой пуще себя самой. А как-то сосед дядь Витя пришёл и у меня мой баян просит, мол на свадьбу позвали, а он свой баян на предыдущей разгрохал по пьяни. Не дала я свой инструмент и дверь поскорее перед носом соседа захлопнула.
Это я к чему? Да к тому, что баянист на свадьбе так наклюкается, что под конец это просто бездыханное тело. Видела соседа Витю много лет, как его с очередной свадьбы приносили. Был даже позывной у его сыновей, если орали "Ленин с бревном", то мать их сразу понимала, что мужа домой несут, типа отработался. Глюки у горе-баяниста тоже были разные.
И этому, из истории, мало ли что привидилось. Напился и увидел жителей низшего астрала. Был бы трезвый - вряд ли бы согласился в лодке ночью играть.
Зарегистрирован: 5.01.2016
     
#13 написал: Гюльнара
Сегодня, 16:08
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Публикаций: 3
Комментариев: 322
История страшная и необычная. Туман - он только издали красивый, а если он на дороге или на реке... Очень хороший мультик про Ежика в тумане, где про туман сказано всё, ну, во всяком случае очень многое. И фильм есть очень хороший, японский, по-моему, а название не помню, где двое на лодке в туман тоже попали. Думаю, водяные с русалками тут ни при чем. У человека для сумасшествия в своих мозгах все нужные ингредиенты есть.
Зарегистрирован: 7.10.2016
 
#14 написал: Tigger power
Сегодня, 16:10
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Публикаций: 1
Комментариев: 2 143
Цитата: Red Scorpion
ага..

laughing laughing
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#15 написал: Ernesta
Сегодня, 16:23
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Репутация: (1375|-2)
Публикаций: 101
Комментариев: 912
Цитата: Гюльнара
Туман - он только издали красивый, а если он на дороге или на реке...

Для кого как. Для меня - так ничего лучше тумана нет. Я даже в детстве, если утром видела туман на улице - быстрее в школу бежала, чтоб в тумане успеть походить. И сейчас ничего не изменилось. В тумане мне очень хорошо, защищённость какая-то ощущается. Плохо только что там, где я сейчас живу, туманы бывают крайне редко.
Зарегистрирован: 5.01.2016
     
#16 написал: Долгопят
Сегодня, 17:19
+4
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Публикаций: 12
Комментариев: 2 292
Неожиданно ...но симпатично.У них там , по ходу, экипаж сформировался

Плюс!
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#17 написал: Летяга
Сегодня, 17:48
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Комментариев: 6 644
О! А белку с саксофоном я сопру)) Такой у меня ещё не было))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#18 написал: Asheera
Сегодня, 18:01
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Публикаций: 2
Комментариев: 212
Оку я знаю в месте, где железнодорожный мост от Серпухова проходит в направлении Тулы. Там большой пляж, где каждое лето стабильно тонут по нескольку человек.

Река очень коварная, у берегов течение неспешное, а в середине скручивающиеся потоки, которые опытного пловца вмиг на дно утащат. Народу пофиг, все равно выделываются и стараются ближе к середине заплыть, покрасоваться.

Нетрудно представить, что ночью в тумане в таком месте может примерещиться.
Зарегистрирован: 29.10.2016
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