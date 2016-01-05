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Истории из жизни

По ту сторону

На дворе стоял сентябрь. В один из его дней я задержался на работе, чтобы дописать отчёт о проделанной работе за неделю. Это меня никак не удручало, ведь впереди было два выходных. И в предвкушении субботних посиделок с друзьями я спокойно доделал свою работу и отправился домой.

На улице уже смеркалось, это не было странным, ведь время уже перевалило за девять вечера. Жил я с родителями не в самом благоприятном районе города: постоянные вечерние тусовки гопоты и всего разнообразного быдла не только во дворах но и в подъездах.
В общем, хоть я и знал некоторых из этих недалеких людей, всегда пытался избежать прямого контакта. Но есть и такие, которые не пропускали человека без словесных издевательств, а если изрядно выпили, то не отобрав у него денег или телефон и так далее. Возражать им всегда не сильно хотелось, зубы ведь не лишние. Такой подвид гопоты я просто называл «биомусор», другого слова к ним не подобрать.

Вот уже подбираясь к дому, я услышал громкий и отборный мат. Четыре человека, каждый из которых был в раза два больше меня, окружили хрупкую девушку и что-то на матах ей объясняли. Не могу сказать, был ли я трусом или героем, просто старался не искать на одно место приключений. И обычно я стороной обхожу подобные конфликты, но в этот раз ее отчаянное лицо не дало мне остаться в стороне.
Подошёл и попытался выяснить, в чем причина. Не буду описывать весь список крылатых матерных выражений, которые на меня сыпались, дело запахло жареным. В общем, удар долго не заставил себя ждать. А именно это был удар чём-то деревянным в область головы. Со спины мне нанесли удар. В глазах резко стемнело, тело потяжелело, я свалился на землю.

Сколько я там провалялся, не могу сказать точно. Очнулся я уже утром. Туман окутал все ближайшие окрестности. Все казалось каким-то серым и унылым. И сквозь туман я, как будто ничего и не произошло, побрел домой. Вокруг тут и там шныряли тени, изначально мне казалось что это люди идут на работу. Но, вглядевшись в происходящее, меня пробрал ужас. Серые как тень люди, с каменными грустными лицами, они не шли, а как будто медленно плыли по воздуху. Они, будто не замечая меня, проплывали мимо. Мне стало действительно страшно.
Бегом я добежал до квартиры, и дома меня ждало тоже самое. Два таких же серых фантома, чём-то напоминающих мне родителей, медленно передвигались по комнате. Одна из теней, которая лицом чем-то напоминавшая мою мать, плавно плыла в мою сторону. Остановилась она в шагах двух, каменное лицо, не проявляющее никаких эмоции, резко исказилось и приняло форму дикого животного страха. Глаза широко раскрылись, и рот принял странную форму. От увиденного я машинально чуть не открыл завод по производству кирпичей, вылетел из квартиры и побежал туда, куда глаза глядят.

Добравшись до какой-то лавочки, уселся на неё, пытаясь восстановить хронологию последних событий. В какой-то момент мне показалось, что я умер, ведь то, что происходило, не поддавалось никакой логике.
На улице закапал дождь. Тёплые капли падали на лицо, каждая капля доносилась эхом до моего мозга, приводя меня в чувства. На миг я закрыл глаза, а когда открыл, моему взору открылась другая картина. Я лежал на земле, рядом сидела плачущая мама и девушка, за которую я вступился. Увидев, что я пришёл в себя, принялась благодарить бога и обнимать меня.

В итоге пришлось поваляться в больнице, от удара по голове получил сотрясение мозга. Я рассказывал маме, что я видел, пока лежал на земле. Она говорит, что верит мне, ведь люди часто, находясь в подобном состоянии, видят что-то. Но то, что я видел, когда был без сознания, я не могу объяснить. А дождь я воспринял, как слезы матери, которые привели меня в чувство.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:34
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 01:34 by Nick.YudinПросмотров: 211Комментарии: 2
+11

Ключевые слова: Астральные путешествия астрал гопники драка мама слезы авторская история

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Комментарии

#1 написал: Ernesta
Сегодня, 01:54
+2
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Комментариев: 905
В параллельную реальность наверное попали, а там вот такие серые люди. Конечно, серая мама-тень испугалась, увидев такого цветного бледнолицего сыночка.
Хорошо, что дорогу обратно нашли, а то ведь так и застрянешь в мире серых. Брррр, ужас! +
Зарегистрирован: 5.01.2016
     
#2 написал: Тролль12
Сегодня, 04:04
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 6
Жутковато , а ваш поступок без сомнения заслуживает уважения! Рад что вы вернулись!
Зарегистрирован: 21.01.2018
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