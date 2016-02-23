Сны

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:54

Причина: Добавлен раздел

ECLIPSE21 Просмотров: 53 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 11:54 by

Так случилось, что мой папа умер, когда мне было восемнадцать. Ушел за грибами и не вернулся...Это был очень сильный удар по моей психике... Когда нашли его тело, я пошла на опознание, а это был шок. Я не могла принять тот факт, что его больше нет...Каждый день мне снился один и тот же сон, где он возвращается домой, и я бросаюсь на него с кулаками, обвиняя его в том, что он так надолго пропал, и что его все считали умершим. На что он всегда мне говорил, чтобы я перестала плакать, ведь он живой, и обнимал меня.Я просыпалась в слезах... Такой вот сон мне снился на протяжении трех месяцев, а мне казалось, что я начинаю сходить с ума.Мама, видя мое состояние, отправилась к бабушке, о которой ходили разного рода слухи, которая сказала ей, что если это не прекратить, то я уйду за ним - отец меня заберет. Посоветовала она маме меня покрестить, дала молитву, которую ей нужно было читать надо мной.В скором времени все прекратилось, папа больше мне не снился, и я чувствовала жуткую пустоту в груди. В свободное время я могла часами сидеть у него на могиле и разговаривать с ним, но он мне так больше и не приснился. До одного момента.На момент сна я уже родила дочь, ей было полтора года.Дело было так: снится мне, как будто мой отец совсем не умер, а живет где-то в другом городе. И вот он возвращается домой. Мама спрашивает его, зачем он вернулся после стольких лет, на что он ответил, что приехал забрать нас, так как узнал из каких-то источников, что в нашем городе произойдет катастрофа, а мы погибнем, если не уедем. Мама отказалась с ним ехать, не поверив ему, а я начала собирать вещи в дорогу. Мама уговаривала меня остаться, но я говорила ей, что я нигде не была, что хоть какой-то новый город посмотрю. Побудем там недельку и вернемся назад.Вещи были собраны, а мы все стояли на перекрестке четырех пустынных дорог, дочь сидела на руках у папы и тянула ручонки к бабушке. Мама снова начала меня уговаривать остаться, и тут папа вспылил и начал ругаться с мамой, потом взял меня за руку и потянул за собой - в другую сторону от мамы. И тут меня будто бы стукнуло по голове что-то, я взяла дочку на руки и сказала папе, что не могу оставить маму одну, что она без меня пропадет, и мы никуда не поедем с ним. Папа был огорчен, но не стал меня уговаривать, просто ушел по дороге вдаль...И я проснулась.С тех пор и по сей день он мне больше не снился...

Ключевые слова: Отец смерть потеря воспоминания молитва авторская история

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