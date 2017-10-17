"Уходи!"

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:22

Летяга Просмотров: 1 144 Комментарии: 17 +39 Сегодня, 11:45 by

Всем привет! Расскажу, что произошло со мной на одной уральской реке.Решил я пройти в одиночку на лодке не самый сложный и длинный маршрут. Всего-то 47 км. Два ходовых дня и одна ночь.Сказано-сделано. Утром я был на реке, неспешно собрал скарб, упаковал все в гермомешок и отправился вниз по течению.Солнышко грело, птички пели, рыбка поклевывала. Но мне нужно было добраться в совершенно конкретное место, которое мне было знакомо. Маленькая галечная коса, красивая и ровная полянка под высокими елями - самое то для лагеря. Напротив остров делящий реку на две протоки.Добрался до места, быстро разбил лагерь и пошел рыбачить. Порыбачил на левой протоке (моя палатка стояла на правой протоке), поймал несколько хариусов, сфотографировал и отпустил. Куда мне их. Переправился на лодке в лагерь и занялся ужином.Вечер, майское солнышко лениво уступало свое место на небосклоне новой луне. Гудение комаров ни чуть не нервировало, а даже наоборот, приятно было слышать их после долго зимы. Я сидел у костерка и спокойно ужинал после ходового дня и рыбалки. Решил подкинуть свежего лапника, дабы было побольше дыма, комаров распугать и местному зверью показать, что здесь человек - нефиг им тут делать. Глаза медленно слипались, кружка чая, и я лежу в палатке в теплом спальнике.Проснулся я среди ночи от шепота. Прямо в мое ухо кто-то шептал: "Уходи!". Шепотом был каким-то тихим, старческим, но отчетливым с тянущейся "и". Сначала думал - показалось, мало ли. Возбужденный разум подсказывал, что это просто сон. Надо спать. Стоило мне положить голову на импровизированную подушку из вещей, как я снова услышал это! "Уходи!". Раз кирпич, два кирпич... страшно! Включил фонарик и выскочил из палатки. Снаружи начинал накрапывать небольшой дождик. Я обошел периметр палатки, но ничего, никаких следов. Лишь звук дождя бьющего по тенту палатки и уханье филина где-то далеко в тайге.Здравый смысл мне подсказывал, что это какой-то бред, и ложился бы ты спать, но внутри что-то орало и заставляло подчинится загадочному шепоту. Сказать, что я быстро собрался и свалил оттуда, - ничего не сказать. Но идти ночью на лодке по быстрой горно-таежной реке в усиливающуюся непогоду мне совсем не улыбалось.Прошел впритирку с высоким таежным берегом, пытаясь выхватить лучом налобного фонарика хоть какое-то удобное место. Нашел! Быстро выскакиваю из лодки, хватаю ее за веревку и вытаскиваю на берег. Залез на берег вместе с гермой, затащил лодку. Поставил палатку, коврик, спальник и провалился в сон. Периодически просыпаясь, слышал, что там происходит какой-то лютый пипец. Ветер, дождь стеной, вспышки молний. Но усталость взяла свое.Утром проснулся поздно. Вылез из палатки. Солнце пригревало, пели птицы. С моего высокого берега прекрасно было видно то место, откуда я ночью сбежал. Точнее, не было ни косы, ни полянки, где стояла моя палатка и дымил костер, там был сплошной поток воды. По моим подсчетам, за ночь вода прибыла на 1,5-2 м.Всю оставшуюся часть моего похода в голове крутилось: "ЧТО ЭТО, ТВОЮ МАТЬ, ТАКОЕ БЫЛО?!", и кому сказать спасибо за такое предупреждение.Спасибо, что дочитали. За грамотность не пинайте пожалуйста, троечник я.Автор: Velicksupertramp.

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