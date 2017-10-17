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Истории из жизни

"Уходи!"

Всем привет! Расскажу, что произошло со мной на одной уральской реке.
Решил я пройти в одиночку на лодке не самый сложный и длинный маршрут. Всего-то 47 км. Два ходовых дня и одна ночь.
Сказано-сделано. Утром я был на реке, неспешно собрал скарб, упаковал все в гермомешок и отправился вниз по течению.
Солнышко грело, птички пели, рыбка поклевывала. Но мне нужно было добраться в совершенно конкретное место, которое мне было знакомо. Маленькая галечная коса, красивая и ровная полянка под высокими елями - самое то для лагеря. Напротив остров делящий реку на две протоки.

Добрался до места, быстро разбил лагерь и пошел рыбачить. Порыбачил на левой протоке (моя палатка стояла на правой протоке), поймал несколько хариусов, сфотографировал и отпустил. Куда мне их. Переправился на лодке в лагерь и занялся ужином.
Вечер, майское солнышко лениво уступало свое место на небосклоне новой луне. Гудение комаров ни чуть не нервировало, а даже наоборот, приятно было слышать их после долго зимы. Я сидел у костерка и спокойно ужинал после ходового дня и рыбалки. Решил подкинуть свежего лапника, дабы было побольше дыма, комаров распугать и местному зверью показать, что здесь человек - нефиг им тут делать. Глаза медленно слипались, кружка чая, и я лежу в палатке в теплом спальнике.

Проснулся я среди ночи от шепота. Прямо в мое ухо кто-то шептал: "Уходи!". Шепотом был каким-то тихим, старческим, но отчетливым с тянущейся "и". Сначала думал - показалось, мало ли. Возбужденный разум подсказывал, что это просто сон. Надо спать. Стоило мне положить голову на импровизированную подушку из вещей, как я снова услышал это! "Уходи!". Раз кирпич, два кирпич... страшно! Включил фонарик и выскочил из палатки. Снаружи начинал накрапывать небольшой дождик. Я обошел периметр палатки, но ничего, никаких следов. Лишь звук дождя бьющего по тенту палатки и уханье филина где-то далеко в тайге.
Здравый смысл мне подсказывал, что это какой-то бред, и ложился бы ты спать, но внутри что-то орало и заставляло подчинится загадочному шепоту. Сказать, что я быстро собрался и свалил оттуда, - ничего не сказать. Но идти ночью на лодке по быстрой горно-таежной реке в усиливающуюся непогоду мне совсем не улыбалось.
Прошел впритирку с высоким таежным берегом, пытаясь выхватить лучом налобного фонарика хоть какое-то удобное место. Нашел! Быстро выскакиваю из лодки, хватаю ее за веревку и вытаскиваю на берег. Залез на берег вместе с гермой, затащил лодку. Поставил палатку, коврик, спальник и провалился в сон. Периодически просыпаясь, слышал, что там происходит какой-то лютый пипец. Ветер, дождь стеной, вспышки молний. Но усталость взяла свое.
Утром проснулся поздно. Вылез из палатки. Солнце пригревало, пели птицы. С моего высокого берега прекрасно было видно то место, откуда я ночью сбежал. Точнее, не было ни косы, ни полянки, где стояла моя палатка и дымил костер, там был сплошной поток воды. По моим подсчетам, за ночь вода прибыла на 1,5-2 м.
Всю оставшуюся часть моего похода в голове крутилось: "ЧТО ЭТО, ТВОЮ МАТЬ, ТАКОЕ БЫЛО?!", и кому сказать спасибо за такое предупреждение.
Спасибо, что дочитали. За грамотность не пинайте пожалуйста, троечник я.


Автор: Velicksupertramp.
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:22
Сегодня, 11:45 by ЛетягаПросмотров: 1 144Комментарии: 17
+39

Ключевые слова: Урал река сплав берег лагерь голос дождь наводнение

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Комментарии

#1 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 12:54
+5
Группа: Посетители
Репутация: (83|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 166
Видимо какие-то духи леса решили что не стоит вам тут умирать) рыбку пожалели-вас пожалели)
Зарегистрирован: 17.10.2017
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 12:56
+6
Группа: Комментаторы
Репутация: (945|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 974
Прекрасная история, люблю такие) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#3 написал: Green Wind
Сегодня, 12:58
+4
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 20
Комментариев: 8 944
Я думаю это была проекция бессознательного. Подсознание автора спрогнозировало такой исход по различным признакам, которые сознание автора не воспринимало и таким образом подало сигнал сознанию. На мой взгляд мистики нет, чистая психология. Но история крутая все равно. Плюс.
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#4 написал: Lynx
Сегодня, 13:02
+3
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (3074|-1)
Публикаций: 312
Комментариев: 1 811
Урал хранит в себе очень много загадок)
У меня тоже был случай на рыбалке, я этот случай публиковала здесь.
Всяк может быть.

Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#5 написал: Green Wind
Сегодня, 13:04
+4
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 20
Комментариев: 8 944
Всем привет! Расскажу, что произошло со мной на одной уральской реке.


Жаль название реки автор не указал.
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#6 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 13:21
+8
Группа: Журналисты
Репутация: (830|-1)
Публикаций: 399
Комментариев: 2 264
Духи этой местности, за освобождённых хариусов поблагодарили, всё таки мать природа живая!
Если к ней с пониманием, то и она тоже благодарит и помогает.++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
             
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:40
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (323|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 967
Цитата: Green Wind
Я думаю это была проекция бессознательного. Подсознание автора спрогнозировало такой исход по различным признакам, которые сознание автора не воспринимало и таким образом подало сигнал сознанию. На мой взгляд мистики нет, чистая психология. Но история крутая все равно. Плюс.

Моя первая мысль такая же! Ни при чём духи всякие местные. Подсознание просто орало об опасности, а послышался только шепот.
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#8 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 14:52
+3
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Репутация: (10|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 929
Предупреждение было, и хорошо, что не проигнорировано.
Зарегистрирован: 2.09.2013
  
#9 написал: Green Wind
Сегодня, 15:09
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 20
Комментариев: 8 944
Цитата: зелёное яблочко
Моя первая мысль такая же! Ни при чём духи всякие местные. Подсознание просто орало об опасности, а послышался только шепот.


Вооот. Не нужно искать черную кошку в темной комнате, если ее там нет.
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#10 написал: ScarlettMarie
Сегодня, 15:14
+2
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Комментариев: 67
Скорее всего, это был какой-нибудь добрый, лесной дух! 437
Зарегистрирован: 9.11.2017
#11 написал: Black Bagira
Сегодня, 16:22
+1
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Или ангел-хранитель! blush
Зарегистрирован: 4.10.2013
  
#12 написал: conjure one
Сегодня, 16:39
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Группа: Активные Пользователи
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Комментариев: 1 787
Подсознание, ангел-хранитель, природная чуйка... Главное, что это сработало в самый нужный момент и спасло жизнь. В речных, полевых и лесных духов не очень верится. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#13 написал: Talisha
Сегодня, 17:34
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Хороших людей и духи берегут!
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#14 написал: Елена Соловова
Сегодня, 18:45
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Ой... тоже сейчас кое чего расскажу по теме, а может и нет...судить вам.
Дядька рассказывал, тоже любитель леса)))
Только это происходило в новгородских лесах. И так: пошел один с собакой и не на один день. Ну что там днем было не самое главное. Наступает ночь... начинает укладываться спать. А ему, не смотря на то что устал как сволочь- не уснуть. И так ляжет и сяк...спать хочется, а не можется. Ну он в сердцах зарядил трехэтажный))). И тут ему над ухом кто-то говорит, - Ты сынок, ляг головой сюда..." и в один из углов сверху палатки!!! падает ветка ( откуда?!!) Собака между прочим повела себя так..вроде и почуяла чужака, а не увидела. Она вначале подорвалась с лаем, а потом у самой был удивленный вид. ( это со слов дядьки, хозяева любители очеловечивать повадки своих питомцев)) ) Естественно кирпичей вначале отложил. Походил вокруг палатки, покурил и решил что от усталости померещилось. Заполз в палатку...собака сразу легла в то место, ну и он решил по-приколу лечь так же. Так уснул так быстро и крепко что сам не понял как это получилось.
Можно конечно свалить все на усталость или на показалось...но реакция собаки не дает так думать.
За историю + верю.
Зарегистрирован: 10.02.2017
#15 написал: Catcos
Сегодня, 18:51
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Комментариев: 2
Интересная история, но нафиг ты один пошел..Хотел одиночества.?? Скорей всего тебе все это показалось, бывает же такое реальная нереальность. Лично со мной такое было..верю в то чего не было..типо реальные сны. Не знаешь кому рассказать?) начни писать книгу ужастики, думаю у тебя хорошо получиться)
А вообще не ходи один, на природу..ммм рыбку половить..лучше в компании или с девушкой) палатка костер и уха))
Зарегистрирован: 19.01.2018
#16 написал: Snejnay
Сегодня, 20:41
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Предупреждение от Лешего...
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#17 написал: Cottonmouth
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История хорошая но уже мелькала на других сайтах
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