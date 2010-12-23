Чувство преследования

Dying Rabbit Просмотров: 370 Комментарии: 6 -3 Сегодня, 16:45 by

Это было, может, и не так и давно, а может, и с того момента прошло совсем много времени, точно не могу сказать, но может, и могу?Год 2015. Беззаботная летняя пора, как же я по ней скучаю. Тепло, солнце, радость. Шагаешь себе по улице, улыбаешься новому дню, не зная никакого несчастья.Вот только если бы не эта дурная привычка верить во всякую чушь и чувствовать то, чего вообще в жизни не происходит, то я бы вообще не заводила тему на этот разговор. И вся эта "каша" не случилась бы. Хотя, может быть, Он бы нашел и другой способ... Мне его все равно не понять.Впрочем, это чувство вечерком одним пришло, довольно странно день прошел тогда. Я впервые это почувствовала. На меня смотрели. Но родители тогда уехали к бабушке в гости, а я, дурочка, отказалась с ними уезжать, мол, и дома хорошо. Ага.Могу описать это чувство... Хм... Это что-то вроде слияния тревоги и страха. Когда тебе в затылок смотрят или в лицо.Ладно, само все это пришло неожиданно, и, кто бы ты ни был, дай мне шанс вернуться в то время и сказать этой глупой девчонке, что это чувство опасно, с ним нельзя играть. Но и что же я тогда сделала? НИЧЕГО! Мне даже это чувство понравилось, и я старалась ощущать его как можно чаще.Позже, где-то уже в 2016, я начала придумывать этому чувству образ. Вот именно с этого момента, если так можно сказать, и началась мясорубка для моей психики.Образ сам был такой, как у джентльменов, может, мне тогда заботы такой не хватало. Да, одет он красиво, говорит культурно, ведет себя отвратительно и пугающе. Фиолетовый пиджак, светло-желтая футболка на белых пуговицах, темно-серые брюки, черные туфли... Это из одежды. Волосы русые, глаза светло-карие, насколько я помню. А розовый цвет как любит... Хоть убей его, все равно любить цвет этот будет. Бр...Ладно, теперь вы знакомы с ним немного. Этот "человек" сначала посещал меня иногда во снах, вначале был только на втором плане, но лучше бы там и оставался. Прошел месяц, и тот с помощью своей великолепной и неповторимой актерской игры ворвался на первый план, на котором же находились все те, о ком я думала чуть чаще, чем об этом оболтусе. Он пытался как-то привлечь к себе внимание всех, но для них он не существовал, как и для меня. Он решил показать то, что вот же он - существует.Сам сон вам рассказывать не буду, просто скажу, что там такое произошло. Он взял и убил тех, кто мне дорог. Они же не появлялись в моих снах больше. А он смотрел на мою реакцию и смеялся. Долго. Пока не проснулась.Время шло, страх к нему становился какой-то... частью моего разума, но с чувством я все еще играла. А время шло к лету. И вы не поверите, но... Он начал управлять мною, когда я находилась в состоянии агрессии. В нем ты выходишь полностью из-под контроля... И в этом случае "за руль" может сесть кто-то другой. В том случае меня просто до сумасшедшей злости довели приехавшие к нам в гости со своими родителями, дети. Я взяла нож. Подошла к ним, пригрозив. Надеюсь, они этого не помнят. Он даже драку устроил, в которой одержал победу. Над моей подругой. Ее откинуло спиной на обогреватель. Там еще много таких случаев было, лучше не буду рассказывать. Ибо этих двух будет достаточно.Начинался 2017 год, т.е 2-3 год этой... болезни? (по-другому этот бред называть не могу). Я пыталась отстраниться от людей, которые были около меня, чтобы все было в порядке и жертв никаких не было. Но он даже в такой ситуации нашел выход. Общался с моими друзьями. От моего лица. И однажды мне приснился один сон, в котором он ходил по кругу и что-то говорил. Я не особо слышала. Но в конце сна он сказал: "Пообещай никому не говорить обо мне. Не сдержав обещание, будет плохо и тому, кому расскажешь обо мне".И я пообещала. Но не сдержала. И рассказала подруге. Которая потом о нем думала чуть ли не каждые 5 минут, говоря, что влюбилась. Тот же просто продолжал говорить с ней, а когда меня оставляли в одиночестве, тот начинал сводить меня с ума мыслями и кошмарами.И я сделала когда-то теорию, что он живет за счет того, что я его боюсь. И не только. Он может забрать все те физические силы, которых мне тогда хватало на 2-3 дня. Теперь же и половина дня не пройдет, а я уже веки еле как открою.Однажды рассказала про него тем, кто ходит со мной в художественную школу. Один человек после этого задумался, другие же посчитали бредом. Появлялись галлюцинации, как слуховые, так и те, из-за которых чувствуешь, что тебя трогают холодными руками по телу.Через 2 месяца обратилась к психологу. К хорошему не привело. Сказали, что случай тяжёлый, придется рассказывать про все это родителям. А если я не захочу, то за меня сделает все это психолог. И... Он меня просто после этого морально УНИЧТОЖАЕТ. Еще прекрасно запомнила, что посоветовали обратиться к психиатру. Но зачем - так и не поняла.И, чтобы не встречаться с ним во снах, я сократила режим сна до 2-4 часов. Галлюцинации только усилились. Как и то чувство. Тот страх. Он стал сильнее меня.И однажды, на порывах смелости, я спросила его, чем тот сильнее меня. И его ответ заставил меня молчать насчет этого вопроса прямиком до следующей консультации у психолога. А ответ был такой: "А чем ТЫ сильнее МЕНЯ?"Вот, собственно, и вся история. Она не закончилась, но продолжать ее вряд ли буду.

Ключевые слова: Кто-то он страх ужас галлюцинации авторская история

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