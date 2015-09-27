Про домового в моей квартире

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:42

Сделано_в_СССР Просмотров: 411 Комментарии: 3 +9 Сегодня, 12:42 by

То, что необъяснимое ближе, чем мы думаем, я убедился на собственном опыте. Раньше все эти рассказы о привидениях или какой-нибудь нечисти вызывали у меня неподдельную улыбку, но произошедшее со мной изменило моё мнение.Началось всё с того, что, проснувшись утром, я взял лежащие на стуле рядом с кроватью брюки. Только собрался их надевать, как заметил на одной из штанин отчетливые маленькие отпечатки, похожие на следы от лап, как будто какое-то животное пробежалось по ним.Я удивился этому, так как в квартире у меня не было кошки или кота, а именно следы этого животного мне показались похожими на брюках.Я смотрел какое-то время недоумевал и… не стал дальше заморачиваться по этому поводу. Отряхнул пыль с брюк и пошел на работу.Дело в том, что накануне у нас в коллективе был небольшой междусобойчик, и, повеселившись от души, я немого перебрал и смутно помнил, как оказался у себя дома. По этой причине я не стал разбираться, как следы животного оказались на моих брюках, ну, может, где присел или еще что. В общем, благополучно забыл про это.Примерно через неделю я просыпаюсь весь такой бодрый, умываюсь, бреюсь, что-то наскоро поел. Подойдя к тому же стулу, тянусь за лежащей на нём рубашкой и замираю от неожиданности, На рубашке, а надо сказать, что рубашка была темно-синего цвета, я вижу такие же следы, что и в прошлый раз.Я живу на пятом этаже, деревьев рядом нет, окна закрыты, и ни одному животному, даже очень проворному, в квартиру не попасть. Даже если предположить невероятное, на всякий случай я обыскал своё жилище. Естественно, никого не нашел. Факт оставался фактом: следы лап, похожих на кошачьи, а я был почему-то уверен, что это именно кошачьи следы, красовались на моей одежде.Рабочий день как всегда был суетливым, в суматохе дня я напрочь забыл про утренние события. Когда рабочее время подходило к концу, в офис зашел приятель и предложил зайти в бар и выпить по кружке пива. Время, проведенное с друзьями, наполненное общением и пивом, пролетело незаметно. Попрощавшись, я поймал такси и поехал домой. Уже в машине я понял, что порядком устал и все, о чем я мечтал, это было добраться до постели и заснуть, благо завтрашний день был выходным.Еще немного усилий, и я вставлял ключ в замок входной двери своей квартиры. Изрядное количество выпитого пива дало о себе знать, и первым делом я отправился в туалет.Наконец я буквально рухнул на кровать, уже лежа подумал про себя — поваляюсь немного, потом разденусь. Все равно я ещё собирался попить воды.Естественно, я только так думал, а на самом деле вовсю засыпал. В какой-то момент я очнулся, собрался с силами, открыл глаза и увидел, даже скорее понял, что кто-то находится напротив меня и смотрит.Находясь в состоянии полусна, я не испытывал никаких эмоций, но по мере того, как сон проходил, безразличное созерцание сменялось ужасом. Возле моей кровати на стуле находилось нечто непонятной формы, как будто сгусток тумана с очертанием, и смотрело не меня. Я оцепенел, не видя его глаза, совершенно точно ощущал, что оно смотрело на меня.Сердце бешено заколотилось, но на тот момент я не замечал этого. Только когда эта немая сцена закончилась, я в полной мере ощутил сильное биение сердца. Выброс адреналина был неимоверный. Я лежал без единой попытки пошевелиться.До сих пор так и не смог вспомнить, сколько времени все это продолжалось, пока домовой находился возле кровати. Надо заметить, он не пытался мне как-то навредить, лишь издавал, или мне уже казалось, что я слышал, шуршащие, немного фыркающие глухие звуки. Они исходили от этого существа из тумана.Раздался, это точно помню, приглушенный звук удара об пол, и существо побрело, именно побрело в сторону прихожей. Потом послышалась еле слышная возня, и все затихло. Я настолько был морально измотан, что, как только немного прекратилось учащенное сердцебиение, я заснул крепчайшим сном и проснулся в обед следующего дня.Первое, что я сделал, когда встал, - зашел в интернет, написал в поиске "Встреча с домовым" и начал читать информацию о подобных случаях. Оказалось, в доме домовой не такая уж редкость. Я что-то слышал о молоке в блюдечке и конфетах для домовых, воспринимал это не более чем шутливую болтовню рассказчиков. Теперь найденная информация, как задобрить домового, изучалась мной намного серьезней.Мысль, как вообще такое возможно, кто эта сущность и как появилась в моей квартире, отошла на второй план. Главное было, как это ни звучит смешно и странно, подружиться с новым потусторонним соседом. Судя по тому, что пока меня домовой не беспокоит, надеюсь, мне это удалось.Не знаю, как у меня получилось описать это происшествие, как говорится, это надо видеть своими глазами.Автор неизвестен.

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