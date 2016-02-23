История про мою любимую бабулю

История про мою любимую бабулюПрошу не судить строго, это мой первый и, надеюсь, последний рассказ про необъяснимые и порой пугающие вещи.
Начну издалека, чтобы не упустить важных моментов.
Бабуля была очень доброй и набожной. Всю жизнь проработавшая на заводе, она была очень сильным духом человеком, у них с дедом было двое детей, мой отец и его старший брат - дядя Вова.
Так случилось, что в 2001 году дяди Вовы не стало, ему было 40 с небольшим. Для бабушки это был страшный удар, а когда она увидела его в гробу - сразу упала в обморок и перенесла инфаркт.
Бабуля жила с нами (с моей мамой, папой и, соответственно, мной), а мы после такого потрясения всячески выхаживали и берегли её.
К слову сказать, в садик я не ходил, и бабушка воспитывала меня, пока родители были на работе. Она была мне самым близким человеком, всегда понимающая и ласковая. Дома по утрам всегда пахло блинчиками, пирожками или домашними пельменями...
Извиняюсь за отступление.
В общем, после инфаркта здоровье бабули начало подкашиваться, былой прыти не стало, появилась одышка, рубец на сердце всегда давал о себе знать.
В 2006 году, где-то по осени, мы сидели с бабушкой и болтали о том и о сём, как вдруг я услышал от неё то, отчего мне стало не по себе.
Далее с её слов: "Сегодня ночью я открыла глаза, и мне показалось, что кто-то выглянул из-за кровати (той части, где ноги) и резко спрятался. Я думала, ты меня разыгрываешь, встала посмотреть, но никого не было".
Я не придал этому большого значения, так как человек пожилой, мало ли, что могло причудиться, но всё же насторожился.
Прошло некоторое время (месяц-полтора), и бабушка снова начала разговор на эту тему.
- Виталь, - сказала мне бабуля. - Я, наверное, скоро умру.
- Почему? - возмутился я, мне было страшно даже думать об этом.
- Сегодня ночью, не пойму только, во сне или нет, я видела мужчину в строгом костюме. Он стоял у меня в ногах, молчал сначала, а потом сказал: "Ногами вперёд!".
Вот тут меня пробрала дрожь, рассудок у бабушки был светлым и ясным, и я исключаю любые варианты того или иного бреда с её стороны.
Ну, поговорили мы, и это как-то стёрлось из памяти спустя несколько дней.
Наступило 11 декабря 2006 года. Бабушке становится плохо с сердцем, мы вызываем скорую, которая, к слову сказать, ехала часа два. Приехали врачи и без лишних слов забрали бабушку в больницу. Папа поехал за ними на машине, по пути купив необходимые продукты.
12 декабря я, как обычно, поехал на учёбу на другой конец города. Папа утром навестил бабушку, она чувствовала себя более-менее нормально. Меня это несколько успокоило.
13 декабря, не знаю почему, но я решил прогулять учёбу и поехать в гости к своему другу, который жил недалеко
Часов в 9:10 утра мне поступает звонок от мамы. Я еще думал, взять трубку или нет, потому что во время учебы мама мне никогда не звонила. "Ну, - думаю. - Спалился с прогулом". Но делать нечего, беру трубку и слышу мамин заплаканный голос: "Виталь, у нас бабушка умерла". И всё, конец связи, я впадаю в ступор, молча одеваюсь и, ничего не говоря товарищу, ухожу, все еще не веря в происходящее.
Выйдя из подъезда, я что есть сил побежал на трамвай и поехал домой. Нет, я не плакал, но у меня в ушах звенели мамины слова.
Когда я приехал домой, у меня случилась истерика: я орал как безумец. Мама тихо плакала на кухне, папа уже мчался с работы домой, а когда пришел, то мы все стояли в коридоре, обнявшись. И плакали.
Первое, что я заметил, немного опомнившись, - это то, что стрелки на всех часах в квартире замерли на отметке 3:30.
Врачи констатировали смерть в 7 утра. По предположению мамы, бабушка умерла в 3:30, а мертвой её нашли только во время утреннего обхода.
Далее были похороны, я помню, как устал в тот день, и когда мы приехали с поминок, я рухнул на кровать и уснул.
Помню как сейчас, что снится мне бабуля в ночной сорочке, она ходила по коридору нашей квартиры. Я так обрадовался, крикнул: "Бабушка!", но она одёрнула меня сразу: "Ты не обращай внимания, я умерла".
Я проснулся с некоторой радостью оттого, что смог еще раз с ней поговорить.
Через несколько дней она снилась моей маме, просила принести ей гвоздей (бабушка очень любила копаться на даче и вообще - работать по хозяйству). Мы в шутку предположили, что она и в лучшем мире что-то уже ремонтирует.
Спустя недели три после похорон бабушка снова пришла маме во сне, только с единственной фразой: "Заберу!". Как за нас всех мама испугалась - не передать словами.
Но, как оказалось, адресовано это было не нам, а бабушкиной племяннице - тёте Тане. Ей было около 50 лет, добрая женщина, работавшая на почте. Бабуля её очень любила и по-матерински оберегала, наставляла, все время говорила, что одной ей жить уже страшно, должно быть, что диабет - это не шутки. Говорила ей: "Ткнёшься где-нибудь на улице - и всё".
Так и произошло. Через два дня папе позвонили прохожие, которые её нашли, сказали, что у тёти Тани ноги подкосились, и она упала, а когда подошли, то губы у нее уже были синие...
К слову сказать, на похоронах моей бабули тетя Таня единственная поцеловала её в губы перед тем, как заколотили крышку гроба.
Больше бабушка почти не снилась, а если и снилась, то маме всего пару раз, но и сути как таковой в этих снах не было.
Берегите и любите своих близких, не всё можно вернуть. Лично я до сих пор каждый день вспоминаю о своей любимой бабушке и иногда хожу к ней на могилку, в отчаянии целую холодный гранитный портрет и прошу совета.
Всем добра!
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:35
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Сегодня, 17:37 by StanSmithПросмотров: 298Комментарии: 5
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