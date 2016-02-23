История про мою любимую бабулю

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:35

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StanSmith Просмотров: 298 Комментарии: 5 +7 Сегодня, 17:37 by

Прошу не судить строго, это мой первый и, надеюсь, последний рассказ про необъяснимые и порой пугающие вещи.Начну издалека, чтобы не упустить важных моментов.Бабуля была очень доброй и набожной. Всю жизнь проработавшая на заводе, она была очень сильным духом человеком, у них с дедом было двое детей, мой отец и его старший брат - дядя Вова.Так случилось, что в 2001 году дяди Вовы не стало, ему было 40 с небольшим. Для бабушки это был страшный удар, а когда она увидела его в гробу - сразу упала в обморок и перенесла инфаркт.Бабуля жила с нами (с моей мамой, папой и, соответственно, мной), а мы после такого потрясения всячески выхаживали и берегли её.К слову сказать, в садик я не ходил, и бабушка воспитывала меня, пока родители были на работе. Она была мне самым близким человеком, всегда понимающая и ласковая. Дома по утрам всегда пахло блинчиками, пирожками или домашними пельменями...Извиняюсь за отступление.В общем, после инфаркта здоровье бабули начало подкашиваться, былой прыти не стало, появилась одышка, рубец на сердце всегда давал о себе знать.В 2006 году, где-то по осени, мы сидели с бабушкой и болтали о том и о сём, как вдруг я услышал от неё то, отчего мне стало не по себе.Далее с её слов: "Сегодня ночью я открыла глаза, и мне показалось, что кто-то выглянул из-за кровати (той части, где ноги) и резко спрятался. Я думала, ты меня разыгрываешь, встала посмотреть, но никого не было".Я не придал этому большого значения, так как человек пожилой, мало ли, что могло причудиться, но всё же насторожился.Прошло некоторое время (месяц-полтора), и бабушка снова начала разговор на эту тему.- Виталь, - сказала мне бабуля. - Я, наверное, скоро умру.- Почему? - возмутился я, мне было страшно даже думать об этом.- Сегодня ночью, не пойму только, во сне или нет, я видела мужчину в строгом костюме. Он стоял у меня в ногах, молчал сначала, а потом сказал: "Ногами вперёд!".Вот тут меня пробрала дрожь, рассудок у бабушки был светлым и ясным, и я исключаю любые варианты того или иного бреда с её стороны.Ну, поговорили мы, и это как-то стёрлось из памяти спустя несколько дней.Наступило 11 декабря 2006 года. Бабушке становится плохо с сердцем, мы вызываем скорую, которая, к слову сказать, ехала часа два. Приехали врачи и без лишних слов забрали бабушку в больницу. Папа поехал за ними на машине, по пути купив необходимые продукты.12 декабря я, как обычно, поехал на учёбу на другой конец города. Папа утром навестил бабушку, она чувствовала себя более-менее нормально. Меня это несколько успокоило.13 декабря, не знаю почему, но я решил прогулять учёбу и поехать в гости к своему другу, который жил недалекоЧасов в 9:10 утра мне поступает звонок от мамы. Я еще думал, взять трубку или нет, потому что во время учебы мама мне никогда не звонила. "Ну, - думаю. - Спалился с прогулом". Но делать нечего, беру трубку и слышу мамин заплаканный голос: "Виталь, у нас бабушка умерла". И всё, конец связи, я впадаю в ступор, молча одеваюсь и, ничего не говоря товарищу, ухожу, все еще не веря в происходящее.Выйдя из подъезда, я что есть сил побежал на трамвай и поехал домой. Нет, я не плакал, но у меня в ушах звенели мамины слова.Когда я приехал домой, у меня случилась истерика: я орал как безумец. Мама тихо плакала на кухне, папа уже мчался с работы домой, а когда пришел, то мы все стояли в коридоре, обнявшись. И плакали.Первое, что я заметил, немного опомнившись, - это то, что стрелки на всех часах в квартире замерли на отметке 3:30.Врачи констатировали смерть в 7 утра. По предположению мамы, бабушка умерла в 3:30, а мертвой её нашли только во время утреннего обхода.Далее были похороны, я помню, как устал в тот день, и когда мы приехали с поминок, я рухнул на кровать и уснул.Помню как сейчас, что снится мне бабуля в ночной сорочке, она ходила по коридору нашей квартиры. Я так обрадовался, крикнул: "Бабушка!", но она одёрнула меня сразу: "Ты не обращай внимания, я умерла".Я проснулся с некоторой радостью оттого, что смог еще раз с ней поговорить.Через несколько дней она снилась моей маме, просила принести ей гвоздей (бабушка очень любила копаться на даче и вообще - работать по хозяйству). Мы в шутку предположили, что она и в лучшем мире что-то уже ремонтирует.Спустя недели три после похорон бабушка снова пришла маме во сне, только с единственной фразой: "Заберу!". Как за нас всех мама испугалась - не передать словами.Но, как оказалось, адресовано это было не нам, а бабушкиной племяннице - тёте Тане. Ей было около 50 лет, добрая женщина, работавшая на почте. Бабуля её очень любила и по-матерински оберегала, наставляла, все время говорила, что одной ей жить уже страшно, должно быть, что диабет - это не шутки. Говорила ей: "Ткнёшься где-нибудь на улице - и всё".Так и произошло. Через два дня папе позвонили прохожие, которые её нашли, сказали, что у тёти Тани ноги подкосились, и она упала, а когда подошли, то губы у нее уже были синие...К слову сказать, на похоронах моей бабули тетя Таня единственная поцеловала её в губы перед тем, как заколотили крышку гроба.Больше бабушка почти не снилась, а если и снилась, то маме всего пару раз, но и сути как таковой в этих снах не было.Берегите и любите своих близких, не всё можно вернуть. Лично я до сих пор каждый день вспоминаю о своей любимой бабушке и иногда хожу к ней на могилку, в отчаянии целую холодный гранитный портрет и прошу совета.Всем добра!

Ключевые слова: Бабушка смерть сны видения авторская история

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