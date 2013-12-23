Ночной гость

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:56

Сидоджи Обыкновенный Просмотров: 286 Комментарии: 3 +9 Сегодня, 15:56 by

История эта произошла в августе 2016 года в курортном поселке Кучугуры (Азовское море). Местечко это крохотное, еще толком не обустроенное для отдыхающих. Маленький парк, несколько кафешек, рыночек. Вот, пожалуй, и все достопримечательности. Отдыхающих там, по сравнению с другими поселками, где я была, немного. В общем, местечко весьма и весьма скучное...И в жизни бы я туда не поехала, но мать всеми правдами и неправдами уговорила меня поехать с ней. Я, на то время люто страдающая, потому что друг мой сердечный уехал в родную Украину, согласилась. Подумала: "Ну, сгоняю на море, подлечу свои больные нервы и страдающее от любви сердце. Поваляюсь на песочке, попью вина. Глядишь - и полегчает".Поехали.Опущу подробности поездки (двое суток в автобусе - теперь ад мне точно не страшен).С первых минут поняв, в какую жопу мы попали, я сперва загрустила еще больше, но уехать домой уже невозможно, так что, обвесившись сумками и с чемоданом наперевес, двинулись мы искать жилье.Нашли быстро. Собственно, оно само нас нашло. Подошел милый дядечка, возрастом был около 60-ти с небольшим хвостиком, и предложил поселиться у них с женой. Мол, отдельные гостевые домики, душ-туалет во дворе, скромненько, но чистенько. Переглянувшись с матерью, мы решили сходить и посмотреть, благо дядечка еще и на машине был (его имя я забыла, к своему стыду. Сергей, кажется).На месте оказалось, что домики действительно есть. Внутри, конечно, совок нерушимый, но за ту цену, что хозяева озвучили, вполне себе ничего.В общем, заканчивая с предисловием, мы заплатили, разложили шмотье и ушли на пляж.Уйти-то ушли, но ни одна из нас не отметила первую странность, которая и должна была нас насторожить: запах. Нет, не трупный, как вы уже, наверное, подумали. Просто запах затхлости, плесени и чего-то еще горьковато-неприятного. И это при учете того, что двери в домике все время нараспашку, ибо жара +35 как минимум. И когда нас туда привезли, дверь тоже была открыта. Но стоило только шагнуть внутрь домика, как запах буквально наваливался сверху. Это, как я и сказала, была первая странность.Вторая странность была обнаружена позже: хозяйка, разговаривая с моей матерью, посокрушалась, что в этом году от них люди буквально бегут. Въезжают, платят за неделю, а пожив пару дней, требуют отдать остаток денег и съезжают, ничего не объясняя. Мол, потому она цену и скинула, чтобы уж совсем не остаться без людей. Надо сказать, что на эту странность мы тоже не обратили внимания. Мать была в думках о своих проблемах, я в думках о своей несчастной любви.И наступила ночь. С вечера мы с матерью сходили в кафешку, попили кофейку, поели пиццу и вернулись домой спать. Уточняю я это для того, чтобы меня не подозревали в том, что я была пьяна, накурена, обколота или что-то в этом духе.Уснула я мгновенно. Обычно я сплю довольно крепко, но в незнакомом месте все равно полностью не расслабишься, потому сон относительно чуток.Проснулась я глубокой ночью. Может, часа в два, может, раньше.И вот лежу я в постели, лицом к стене. И понимаю, что меня разбудил звук. Очень такой интересный звук. Словно кто-то постукивает ногтем по стеклу. Эдак монотонно: тук-тук, тук-тук, тук-тук...А, надо сказать, зеркало было справа от входа, на стенке шкафа. И мать это зеркало вечно закрывала шторкой, мол, не очень комфортно (ее кровать стояла так, что мать ногами к зеркалу и лежала).Так вот, возвращаясь к нашим баранам, то есть овцам: привстав, я поворачиваюсь, желая понять, что там такое. И вижу то, от чего у меня до сих пор волосы на жопе дыбом встают.На пороге комнаты, слегка подсвечиваемое светом фонаря с улицы, стоит существо - ростом под потолок. Одной рукой существо опирается на зеркало, а второй на край материной кровати. Пожалуй, это было и все, что я сумела рассмотреть, после чего сознание у меня сделало "off", чем и спасло меня от белочки.Уже утром, вспоминая эту встречу, я примерно смогла составить фоторобот твари, что к нам заглянула: ростиком примерно метр восемьдесят, а то и выше. Руки длинные, до колен и тонкие, как кости кожей обтянутые. Голова маленькая, со свисающими патлами (или что там было). Фигуру же описать не могу.Стоит ли говорить, что оставаться в этом доме больше не хотелось. Однако через пару суток нам уже нужно было уезжать, а потому искать новое жилье смысла не было. Оставшиеся до отъезда ночи мы спали со светом. Осторожно порасспрашивав хозяйку, мать узнала, что очень давно в этом домике жила ее (хозяйкина) мать. Но она умерла уж как лет 15 назад, так что вряд ли это была она.Вот, пожалуй, и вся история. Больные нервы после этого случая стали чуть более здоровее и крепче, несчастная любовь была утоплена в пиве, а вам мораль: приезжая на новое место, ОЧЕНЬ внимательно прислушивайтесь к своим ощущениям. И если хоть что-то не нравится, смущает или настораживает, разворачивайтесь и уходите. Лучше переплатить и спать спокойно, чем отдать три копейки и вздрагивать от каждого шороха, с ужасом вглядываясь во тьму за порогом.P. S. Прикладываю фото домика.

Ключевые слова: Дом шорох страх сон нечто тварь

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