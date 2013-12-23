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Истории из жизни

Ночной гость

История эта произошла в августе 2016 года в курортном поселке Кучугуры (Азовское море). Местечко это крохотное, еще толком не обустроенное для отдыхающих. Маленький парк, несколько кафешек, рыночек. Вот, пожалуй, и все достопримечательности. Отдыхающих там, по сравнению с другими поселками, где я была, немного. В общем, местечко весьма и весьма скучное...

И в жизни бы я туда не поехала, но мать всеми правдами и неправдами уговорила меня поехать с ней. Я, на то время люто страдающая, потому что друг мой сердечный уехал в родную Украину, согласилась. Подумала: "Ну, сгоняю на море, подлечу свои больные нервы и страдающее от любви сердце. Поваляюсь на песочке, попью вина. Глядишь - и полегчает".
Поехали.

Опущу подробности поездки (двое суток в автобусе - теперь ад мне точно не страшен).
С первых минут поняв, в какую жопу мы попали, я сперва загрустила еще больше, но уехать домой уже невозможно, так что, обвесившись сумками и с чемоданом наперевес, двинулись мы искать жилье.

Нашли быстро. Собственно, оно само нас нашло. Подошел милый дядечка, возрастом был около 60-ти с небольшим хвостиком, и предложил поселиться у них с женой. Мол, отдельные гостевые домики, душ-туалет во дворе, скромненько, но чистенько. Переглянувшись с матерью, мы решили сходить и посмотреть, благо дядечка еще и на машине был (его имя я забыла, к своему стыду. Сергей, кажется).

На месте оказалось, что домики действительно есть. Внутри, конечно, совок нерушимый, но за ту цену, что хозяева озвучили, вполне себе ничего.
В общем, заканчивая с предисловием, мы заплатили, разложили шмотье и ушли на пляж.

Уйти-то ушли, но ни одна из нас не отметила первую странность, которая и должна была нас насторожить: запах. Нет, не трупный, как вы уже, наверное, подумали. Просто запах затхлости, плесени и чего-то еще горьковато-неприятного. И это при учете того, что двери в домике все время нараспашку, ибо жара +35 как минимум. И когда нас туда привезли, дверь тоже была открыта. Но стоило только шагнуть внутрь домика, как запах буквально наваливался сверху. Это, как я и сказала, была первая странность.

Вторая странность была обнаружена позже: хозяйка, разговаривая с моей матерью, посокрушалась, что в этом году от них люди буквально бегут. Въезжают, платят за неделю, а пожив пару дней, требуют отдать остаток денег и съезжают, ничего не объясняя. Мол, потому она цену и скинула, чтобы уж совсем не остаться без людей. Надо сказать, что на эту странность мы тоже не обратили внимания. Мать была в думках о своих проблемах, я в думках о своей несчастной любви.

И наступила ночь. С вечера мы с матерью сходили в кафешку, попили кофейку, поели пиццу и вернулись домой спать. Уточняю я это для того, чтобы меня не подозревали в том, что я была пьяна, накурена, обколота или что-то в этом духе.

Уснула я мгновенно. Обычно я сплю довольно крепко, но в незнакомом месте все равно полностью не расслабишься, потому сон относительно чуток.

Проснулась я глубокой ночью. Может, часа в два, может, раньше.
И вот лежу я в постели, лицом к стене. И понимаю, что меня разбудил звук. Очень такой интересный звук. Словно кто-то постукивает ногтем по стеклу. Эдак монотонно: тук-тук, тук-тук, тук-тук...

А, надо сказать, зеркало было справа от входа, на стенке шкафа. И мать это зеркало вечно закрывала шторкой, мол, не очень комфортно (ее кровать стояла так, что мать ногами к зеркалу и лежала).

Так вот, возвращаясь к нашим баранам, то есть овцам: привстав, я поворачиваюсь, желая понять, что там такое. И вижу то, от чего у меня до сих пор волосы на жопе дыбом встают.
На пороге комнаты, слегка подсвечиваемое светом фонаря с улицы, стоит существо - ростом под потолок. Одной рукой существо опирается на зеркало, а второй на край материной кровати. Пожалуй, это было и все, что я сумела рассмотреть, после чего сознание у меня сделало "off", чем и спасло меня от белочки.

Уже утром, вспоминая эту встречу, я примерно смогла составить фоторобот твари, что к нам заглянула: ростиком примерно метр восемьдесят, а то и выше. Руки длинные, до колен и тонкие, как кости кожей обтянутые. Голова маленькая, со свисающими патлами (или что там было). Фигуру же описать не могу.

Стоит ли говорить, что оставаться в этом доме больше не хотелось. Однако через пару суток нам уже нужно было уезжать, а потому искать новое жилье смысла не было. Оставшиеся до отъезда ночи мы спали со светом. Осторожно порасспрашивав хозяйку, мать узнала, что очень давно в этом домике жила ее (хозяйкина) мать. Но она умерла уж как лет 15 назад, так что вряд ли это была она.

Вот, пожалуй, и вся история. Больные нервы после этого случая стали чуть более здоровее и крепче, несчастная любовь была утоплена в пиве, а вам мораль: приезжая на новое место, ОЧЕНЬ внимательно прислушивайтесь к своим ощущениям. И если хоть что-то не нравится, смущает или настораживает, разворачивайтесь и уходите. Лучше переплатить и спать спокойно, чем отдать три копейки и вздрагивать от каждого шороха, с ужасом вглядываясь во тьму за порогом.

P. S. Прикладываю фото домика.
Ночной гость
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:56
Сегодня, 15:56 by Сидоджи ОбыкновенныйПросмотров: 286Комментарии: 3
+9

Ключевые слова: Дом шорох страх сон нечто тварь

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:30
+2
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Существо никого не обидело, может просто одинокое, общения желает. Эх, перед праздником, всё такое радужное
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#2 написал: Talisha
Сегодня, 17:18
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Кого-то из постояльцев однажды хозяева сильно обидели там, им пожелал "всего хорошего" сильный человек, теперь этот дом - место жизни потустороннего существа больше, чем людей.
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 17:22
0
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Комментариев: 1 866
Цитата: зелёное яблочко
Существо никого не обидело, может просто одинокое, общения желает. Эх, перед праздником, всё такое радужное

Да, может посплетничать пришло)) странно, что запах не заставил отказаться от жилья, это же спать всю ночь и морщиться!)+++
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
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