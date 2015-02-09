Странные дела

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 17:53

Марья Просмотров: 737 Комментарии: 7 +19 Вчера, 17:53 by

Истории произошли с близким мне человеком. Сама я свидетелем не была, но оснований не доверять нет.Родным по наследству от стариков-родителей достался дом в частном секторе в большом посёлке. Дому лет 50 уже. Они (муж с женой) переехали в него из квартиры лет 10 назад и живут по сей день.Дом вполне обычный, деревянный, пятистенок, окружён садом и огородом, надворными постройками. В доме никто не умирал насильственной смертью, да и вообще умерла в нем только бабулька, лет в 85, от старости.Далее расскажу от лица хозяйки.Дома была одна, муж уехал по делам. Прибралась на кухне, хотела попить чай, но передумала и поставила большую пиалу, из которой пила чай всегда, на стол. Чай налить не успела. Пиалка была пустая. Сама же ушла в зал и села на диван смотреть сериал.Прошло около получаса, и тут я услышала треск, звон и какой-то грохот в кухне. Удивилась, прошла на кухню и увидела, что на полу валяется половина моей пиалки. Вторая половина "стоит" так, как я её и оставляла на столе. Причём, такое ощущение, что её разрезали - такой ровный и чистый срез... Осколков даже нет. Царапин и трещин на ней не было, я её вот только сама мыла... И ещё интересно, что слишком много шума было, как будто как минимум полка с посудой разбилась, а не одна чашка.Прошло несколько дней, все подзабылось.Ночью встала в туалет, вышла из зала в кухню и дальше в коридор. Вижу перед собой большое темное нечто. В комнате не было темно, свет от уличного фонаря светил в окна. И я явственно видела темное пятно, большое, с меня саму ростом. Оно находилось в промежутке между дверью в коридор и дверью в туалет, прямо передо мной. Сначала я думала, что это у меня в глазах после сна... Поморгала и постояла с минуту, но эта темнота не пропадала. И как будто смотрела тоже на меня. На меня накатил такой ужас, что не описать. Хотела позвать мужа, но язык отнялся, не могла сказать ни слова. Начала читать про себя молитву, глаза при этом от страха закрыла и... шагнула вперёд, даже не обернулась. Страх пропал, появилась какая-то уверенность.Даже не знаю, связаны ли между собой как-то эти события. Всей семьёй обсуждали разбитую пиалу. Как могла она, стоя пустой на столе, так ровно расколоться... И по какой причине? И что это за темная субстанция висела тогда передо мной и напугалась молитвы?От себя скажу, что в этом доме я была и есть частый гость с детства. И именно в нем у меня в детстве случился так называемый сонный паралич.

Ключевые слова: Чашка пиала звон нечто тень коридор авторская история

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