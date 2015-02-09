Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Странные дела

Истории произошли с близким мне человеком. Сама я свидетелем не была, но оснований не доверять нет.
Родным по наследству от стариков-родителей достался дом в частном секторе в большом посёлке. Дому лет 50 уже. Они (муж с женой) переехали в него из квартиры лет 10 назад и живут по сей день.
Дом вполне обычный, деревянный, пятистенок, окружён садом и огородом, надворными постройками. В доме никто не умирал насильственной смертью, да и вообще умерла в нем только бабулька, лет в 85, от старости.
Далее расскажу от лица хозяйки.

Дома была одна, муж уехал по делам. Прибралась на кухне, хотела попить чай, но передумала и поставила большую пиалу, из которой пила чай всегда, на стол. Чай налить не успела. Пиалка была пустая. Сама же ушла в зал и села на диван смотреть сериал.
Прошло около получаса, и тут я услышала треск, звон и какой-то грохот в кухне. Удивилась, прошла на кухню и увидела, что на полу валяется половина моей пиалки. Вторая половина "стоит" так, как я её и оставляла на столе. Причём, такое ощущение, что её разрезали - такой ровный и чистый срез... Осколков даже нет. Царапин и трещин на ней не было, я её вот только сама мыла... И ещё интересно, что слишком много шума было, как будто как минимум полка с посудой разбилась, а не одна чашка.

Прошло несколько дней, все подзабылось.
Ночью встала в туалет, вышла из зала в кухню и дальше в коридор. Вижу перед собой большое темное нечто. В комнате не было темно, свет от уличного фонаря светил в окна. И я явственно видела темное пятно, большое, с меня саму ростом. Оно находилось в промежутке между дверью в коридор и дверью в туалет, прямо передо мной. Сначала я думала, что это у меня в глазах после сна... Поморгала и постояла с минуту, но эта темнота не пропадала. И как будто смотрела тоже на меня. На меня накатил такой ужас, что не описать. Хотела позвать мужа, но язык отнялся, не могла сказать ни слова. Начала читать про себя молитву, глаза при этом от страха закрыла и... шагнула вперёд, даже не обернулась. Страх пропал, появилась какая-то уверенность.

Даже не знаю, связаны ли между собой как-то эти события. Всей семьёй обсуждали разбитую пиалу. Как могла она, стоя пустой на столе, так ровно расколоться... И по какой причине? И что это за темная субстанция висела тогда передо мной и напугалась молитвы?

От себя скажу, что в этом доме я была и есть частый гость с детства. И именно в нем у меня в детстве случился так называемый сонный паралич.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 17:53
Вчера, 17:53 by МарьяПросмотров: 737Комментарии: 7
+19

Ключевые слова: Чашка пиала звон нечто тень коридор авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: conjure one
Вчера, 18:51
+6
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3686|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 733
Уже не в первый раз приходится читать, что от одной упавшей чашки звук как от свалившейся посудной полки. Загадка. История интересная, особенно эпизод с "темной субстанцией". +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#2 написал: грустное_облачко
Вчера, 22:02
+4
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 45
Плюс. А дом пустой долго не стоял? Мож подселился кто-то?
Ну или домовой шалит.
Зарегистрирован: 30.10.2016
#3 написал: Летяга
Вчера, 22:13
+4
Группа: Модераторы
Репутация: (8654|-3)
Публикаций: 309
Комментариев: 6 423
Плюсанула. У меня один раз похожим образом чашка без видимых причин разбилась. Вечером помыла и убрала в посудный шкафчик, а утром открыла, а там одна чашка "распалась" на две части, почти пополам, без мелких осколков. Шумовых эффектов, правда, не было. Я тогда не заморачивалась, мало ли какие напряжения в материале могли возникнуть, а теперь думаю. Может, "это жжж не с проста?"
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#4 написал: LudaM
Вчера, 22:47
+2
Группа: Посетители
Репутация: (43|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 365
А я когда маленькой была, лет 9-10, у бабушки жила, у нее в руках стакан граненный лопнул. Тоже тогда взрослые удивились, а я так и не поняла, чего они удивляются, я вообще тормозом была )))

А субстанция , наверное, домовой, мне так кажется
Зарегистрирован: 27.09.2015
 
#5 написал: Марья
Вчера, 23:12
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 27
Цитата: грустное_облачко
Плюс. А дом пустой долго не стоял? Мож подселился кто-то?
Ну или домовой шалит.

Пустым дом не стоял никогда.
Я вообще думаю, может это и не связано с домом.
Просто в какой-то момент в каком-то месте сталкиваемся с неведомым.
Зарегистрирован: 3.08.2016
#6 написал: грустное_облачко
Вчера, 23:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 45
Цитата: Марья
Цитата: грустное_облачко
Плюс. А дом пустой долго не стоял? Мож подселился кто-то?
Ну или домовой шалит.

Пустым дом не стоял никогда.
Я вообще думаю, может это и не связано с домом.
Просто в какой-то момент в каком-то месте сталкиваемся с неведомым.


Все может быть. Возможно, чашку домовой разбил, а тёмный силуэт - это кто-то на "огонёк" залетел :)))
Зарегистрирован: 30.10.2016
#7 написал: Евгеша
Сегодня, 04:45
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 14
У нас так пепельница (чистая, только помытая) на глазах у матери на столе распалась, ровно,будто отрезали. Но сильного звука не было, я в комнате была, ничего не слышала.
Зарегистрирован: 11.08.2017
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.