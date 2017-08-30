Личный водитель

Личный водительВ 2003 году я перебивался быстрыми и малооплачиваемыми заработками, естественно, меня такой расклад мало устраивал. Но найти нормальную работу для меня в то время было настоящей фантастикой. Так бы и продолжалось мое полуголодное и бедственное существование, пока мне по доброте душевной не помогла тетя.
В очередной раз я пришел к ней в гости, не удержался и начал жаловался на тяжелые времена. И она мне рассказала, что случайно встретила свою одноклассницу Людмилу, которая к моменту встречи до неприличия разбогатела и обзавелась нужными связями. После встречи они начали поддерживать общение. И эта одноклассница пожаловалась моей тетке, что не может найти надежного водителя. А требования-то были простые: главное, чтобы он был надежный, был всегда на связи и мог в любой момент выехать на работу.
В этот же день моя тетушка позвонила Людмиле и посоветовала мою кандидатуру, и ее одноклассница, видимо, не любившая тянуть время, пригласила меня для беседы на следующий день. Собеседование прошло на ура, я понравился тетушкиной однокласснице, и она сказала, что я могу приступать к работе с завтрашнего дня. Моя задача - возить ее дочку Маргариту в любое место и время, когда ей потребуется.
На следующей день я ждал Маргариту ровно в 10 утра около их роскошного двухэтажного дома из красного кирпича. Тетя меня не обманула - их семья действительно была очень богатой. Как я позже узнал, они поднялись благодаря обувному бизнесу и нужным связям. И это вызвало у меня немалое восхищение, ведь Людмила одна поднимала этот бизнес, потому что ее муж давно умер.
***
Маргарита оказалось недружелюбной, неразговорчивой и незамужней девушкой 23 лет. Меня сразу удивил ее статус - такая красивая дама и не замужем и вообще одна. Очень часто девушка была недовольна, отчего и мне прилетало, - то приехал не вовремя, то еду слишком быстро, то слишком медленно… Но меня ее капризы мало волновали, ее мать мне хорошо платила, и благодаря этой работе я начал узнавать, что такое жить при деньгах и в комфорте.
В целом, в моей работе не было ничего странного или необычного. Маргариту я возил регулярно в различные места: в магазины, по подружкам, по ресторанам, по обувным точкам, куда она приезжала по деловым вопросам. У меня вызывало вопросы только одно место - старенький домик в полузаброшенной деревне. Я неизменно отвозил Маргариту туда раз в неделю по пятницам. Дорога в одну сторону занимала два часа. Когда мы приезжали, девушка просто заходила в дом и выходила спустя час.
Признаюсь честно, я человек приземленный и не очень любопытный. Но конкретно, эта ситуация вызывала у меня кучу вопросов. А задавать их нельзя было - Людмила сразу сказала, что мое дело развозить ее дочурку без лишних вопросов, иначе я могу быть свободен и искать новую работу.
Но что забыла красивая, богатая девушка в забытой богом деревушке? Почему она приезжает сюда каждую пятницу? Меня распирало от любопытства. Я даже начал предполагать - вдруг она завела себе деревенского любовника и втайне от матери встречается с ним.
***
Через несколько месяцев Маргарита стала относиться ко мне гораздо лучше, в ее поведение появились дружелюбие и приветливость, она перестала меня отчитывать за пустяки, и мы стали иногда вести беседы на различные темы. Это не могло не радовать.
В очередную осеннюю пятницу мы опять поехали в ту деревню. Маргарита задержалась и пробыла в доме больше часа. Когда она наконец-то вышла, я увидел, что она плачет и очень расстроена. Чему очень удивился - до этого я ни разу не видел, чтобы она сильно расстраивалась и тем более плакала.
Когда мы выехали из деревни, плачущая девушка попросила меня остановиться. А я набрался смелости и спросил, могу ли я ей чем-то помочь. А девушка все плакала и плакала взахлеб и не переставая. Спустя какое-то время она успокоилась и сказала:
- Вы извините меня, пожалуйста, просто я очень расстроилась, вот нервы и не выдержали…
- У вас что-то случилось, могу я помочь вам?
- Ох...Если бы кто-то имел возможность мне помочь. Если я вам расскажу всю историю, вы подумаете, что я сошла с ума…
- Ни в коем случае, вы можете мне довериться!
- Я понимаю, что это прозвучит как бред, но на моей семье лежит родовое проклятие…- И девушка приступила к подробному и пугающему рассказу.
“История эта началась очень давно. С моей прабабушки. Ее первый муж умер через 2 года после свадьбы. Спустя какое-то время она встретила нового прекрасного мужа - моего прадеда. Вскоре у них родилась девочка, то есть моя бабушка. И все у них было хорошо... Но также через два года после свадьбы мой прадед серьезно заболел и вскоре умер. Прабабушка была вне себя от горя.
Годы шли, ее дочка росла, и вот настал день, когда молодая девушка привела в дом своего возлюбленного. Сыграли свадебку, да и переехали новобрачные в город жизнь свою устраивать. Но ровно через 2 года мой дедушка также умер по трагичным обстоятельствам. И пришлось моей бабушке с большим трудом воспитывать мою маму в одиночку.
Но эта печальная история не знала конца... Моя бабушка не переставала горевать, но, несмотря на это, через много лет она встретила серьезного и заботливого мужчину, дело близилось к свадьбе. Прабабушке со слезами и истериками удалось отговорить свою дочь от свадьбы, и новоиспеченная пара стала просто жить вместе. Но трагедия не обошла стороной даже сожителя моей родственницы…
И то же самое произошло и с моим отцом… Он умер спустя такой же промежуток времени после свадьбы.
Когда я была маленькой, мама мне честно рассказывала, что мужчины в нашей семье рано отправлялись на тот свет. Я воспринимала это, как что-то обычное и само собой разумеющееся. Но я не знала всей правды… Только когда мне исполнилось 18 лет, мама решилась рассказать горькую правду.
Первый брак моей прабабушки, с которой все началось, был очень неудачным. Муж регулярно избивал ее и житья не давал. Через два года, во время очередного скандала, муж начал ее сильно избивать, и прабабушка в целях самозащиты схватила топор, который подвернулся ей под руку, и ударила своего мужа по голове, он умер почти сразу. Прабабушка не понесла никакой ответственности, было очевидно, что она защищалась, вся родня поддержала ее. Они и вся деревня знали, на что способен ее агрессивный муж.
А вот мать того мужика была вне себя от горя и ненависти к невестке. Она всегда недолюбливала ее и всячески настраивала сына против, желая разлада в молодой семье (чего и добилась). Но когда невестка отняла самое ценное в ее жизни, её сына, она готова была на все ради мести.
По слухам, ее свекровь была черной ведьмой, и с каждым, кто с ней не ладил, происходила какая-то гадость. Через несколько дней после смерти сына эта женщина пришла в дом родителей невестки, где она находилась на тот момент, и сказала ей во всеуслышание только одну фразу: “Я проклинаю весь твой род” и кинула в ноги прабабки горстку соли. Родственники, верившие в нечистую силу и проклятия, начали опасаться за здоровье и жизнь моей прабабки и увезли ее подальше в другую деревню.
Ну а что было дальше, я уже рассказала... Верите вы в проклятие или нет, но ни я, ни моя мама, ни моя бабушка никогда не видели своих отцов в сознательном возрасте. Они умирали ровно через два года после свадьбы, и через такой же промежуток времени, как моя прабабушка и убила своего первого мужа...
Когда моя прабабка поняла, из-за чего, точнее, из-за кого происходят страшные беды, она поначалу отгоняла от себя такие мысли, не желая верить в страшное проклятие. Но осознавая, сколько случилось невинных и странных смертей, она не могла отрицать, что творится какая-то чертовщина.
Решилась моя прабабка поехать в деревню и разыскать бывшую свекруху. Однако она застала ее уже на кладбище, местные старики, которые помнили мою прабабушку, сказали, что свекруха умерла сразу, как только прабабушка уехала из деревни.
Перед смертью бабушки моя мама дала ей обещание, что исправит ситуацию и сделает мое замужество счастливым и избавит женщин нашего рода от злого рока. Она долго искала человека, который обладает определенными...способностями. Многие из этих людей оказывались обычными шарлатанами. Но безрезультатные поиски не унимали мою мать, и она все-таки нашла нужного человека.
Когда мы пришли к этой старушке, она просто взяла мою руку без лишних вопросов, высыпала на нее щепотку земли, другую щепотку бросила в деревянный ковш с водой, долго смотрела в него и через некоторое время рассказала, что на моем роду по женской линии лежит проклятие, которое наложил очень нехороший человек, любивший заигрывать с нечистыми силами. Но проклятие обладало неимоверной силой и стоило ведьме жизни…
От этих слов я и моя мать были в шоке, потому что эту информацию знали только мы. Ни я, ни моя мать никогда никому не рассказывали даже отдаленно эту историю. И мы поняли: этой бабке можно верить.
Сначала бабка долго отказывалась нам помочь, очень опасалась, ссылалась на то, что проклятие сильное и опасное, боялась с нами связываться. Но под напором моей мамы она сдалась и согласилась хоть как-то повлиять на ситуацию. В благодарность моя мама обеспечивала ее немалыми суммами, хотя старушка и отказывалась поначалу.
Вот так и началось избавление нашего рода от проклятья. Бабка сказала дать ей месяц на подготовку, а мне же она строго-настрого запретила заводить какие-либо отношения с мужчиной до тех пор, пока все не будет закончено.
Я к ней приехала через месяц, как и договаривались, она рассказала, как мы будем действовать. Я должна к ней приезжать каждую пятницу, и она будет проводить кое-какие обряды, которые могут помочь.
И вот я и приезжала. Она делала странные и пугающие вещи, все рассказывать очень долго. Приведу лишь несколько примеров. Например, я вставала возле зеркала и закрывала глаза, а старушка становилась за зеркалом и что-то шептала непонятно, а потом молотком разбивала зеркало. Или просила привести мою фотографию, а потом брала ее и изрезала ржавыми ножницами, складывала обрезки фотографии в пыльный угол и веником бодро выметала из дома.
Сегодня у нас был последний сеанс, она мне честно сказала, что не уверена полностью в результате. Все, что она могла, она сделала, а остальное не от нее зависит. Вот и расстроилась сильно, потому что неизвестно на 100%, помогла бабка или нет…”
Когда Маргарита закончила свой ужасающий рассказ, я не мог подобрать слова. Я действительно был в ужасе. Попытался подбодрить девушку и уверить ее, что бабка все-таки помогла, не зря же она столько времени к ней ездила.
Я продолжал работать на эту семью, и наши отношения стали более дружескими и доверительными. Уже через полгода я стал возить не только Риту, но и ее нового возлюбленного Валентина. Несколько месяцев страстных отношений привели пару к естественному результату - к свадьбе. К сожалению, когда я смотрел на счастливое и прекрасное лицо Маргариты, я частенько замечал проблески ужаса и ожидания чего-то ужасного.
Через два года после свадьбы я все еще работал на Маргариту. И было грустно наблюдать за неимоверно тоскливым и испуганным лицом девушки. Хоть она и скрывала, но было видно, что девушка до дрожи боится за своего мужа. Ровно через два года и несколько дней после свадьбы Маргарита засияла от счастья, она поняла, что ей удалось прервать страшнейшее проклятие.
Но радость женщины была недолгой. Через месяц после двухлетней годовщины бракосочетания у Валентина стало ухудшаться самочувствие. Врачи разводили руками и говорили что не видят признаков заболеваний. С каждым днем мужчине становилось все хуже… Даже мне такие изменения бросались в глаза. Вся семья была в ужасе, и настал тот день, когда Валентин впал в кому без каких-либо на то явных причин. Специалисты не понимали, в чем дело и не могли положительно повлиять на его состояние.
В течение многих месяцев ее супруг не выходил из комы и в итоге скончался. Не выдержав горя, Маргарита отправилась в путешествие без ясной цели и без определенного плана. Ее мать отказалась от моих услуг, так как они попросту были не нужны. Вот в такой трагичной истории мне пришлось быть свидетелем. Если бы кто-то рассказал - ни за что не поверил. Но увы, не самому пришлось видеть такие ужасы.
Автор - kotikvsmetane.
Источник - тут.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:33
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 13:33 by Сидоджи ОбыкновенныйПросмотров: 695Комментарии: 7
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