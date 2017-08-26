Время

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:16

Причина: Стилистика автора сохранена

Лешик Просмотров: 655 Комментарии: 6 +17 Вчера, 18:16 by

Рабочий день у меня очень чётко расписан буквально по минутам. Я не люблю опаздывать, да и работаю с людьми пожилыми, многие из них еще советской закалки, любят во всём порядок, ценят пунктуальность. Ради любимых своих подопечных стараюсь быть точной как часы.Отвела дочку в садик, автобус пришел по расписанию, приехала к первой бабуле ровно в 10 утра. Как обычно, начала уборку. Квартиру я уже изучила, что от меня ожидается, тоже знаю, всё уже налажено и заучено.Должна отметить, что у этой моей клиентки не забалуешь, она следит всегда очень внимательно за работой, так что уйти даже на минуту раньше от неё нельзя.После третьего замечания понимаю, что со мной что-то не так сегодня - то одно забыла сделать, то другое.К концу третьего часа прикидываю, что не успею, минут 20 сверх времени останусь точно. В принципе, не так уж и страшно, успею ровно в два дочку забрать из садика, покормить детей обедом, 20 минут полежать для разгрузки спины и бежать к следуюйщей бабуле.Ехать мне с двумя пересадками: автобус, электричка и снова автобус. Вот в электричке я как-то "долго" моргнула и проехала свою остановку. Всё! Теперь точно времени нет. Для меня это катастрофа. Хватаюсь за телефон, чтобы звонить сыну, пусть идет в садик за малой, а потом звонить в садик, чтобы отпустили дочь с братом домой.Но на той станции, где я выскочила, чтобы сесть в обратном направлении, только экстренный вызов. Полиция и скорая мне не нужны, помощь в забирании детей из сада они не окажут и меня домой быстро не примчат тоже.Жду электричку уже на грани истерики, стараюсь успокоить нервы. Уговариваю себя, что все нормально, ну, заберу на полчаса позже, бывает же со всеми. Ну, не успею поесть и полежать - выпью обезбаливающего, бутерброд по дороге сжую, детям пиццу разогрею.В таких вот мыслях и доехала до садика. Бегу, формулирую извинения за опоздание. Замечаю, что возле входа уже нет обычной суеты, конечно же, все уже разошлись...В холле сталкиваюсь с директрисой, здороваюсь, натягиваю улыбочку на лицо. Она спрашивает так участливо, что у меня, может, что-то случилось. Я, слегка тушуясь, говорю, что ничего страшного, просто с транспортом у меня проблема сегодня. И тут она говорит, а до меня доходит, как до жирафа, о-о-очень долго:- Ой, да я же вас задерживаю. Вы же торопитесь... Раз так рано за ребёнком пришли, то что-то важное. Бегите, они как раз только на улицу вышли.На улицу дети выходят около часа дня. Я пришла в сад ровно в час! В час дня я должна была выйти от клиентки, если бы на замешкалась и не вышла на 20 минут позже. Ровно на час раньше, чем должна была прийти, если бы не пропустила свою остановку и ехала нормально.В какой момент я перепрыгнула во времени и как - не пойму.Спасибо за ваше внимание. И извините за длиный текст.

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