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Истории из жизни

Время

Рабочий день у меня очень чётко расписан буквально по минутам. Я не люблю опаздывать, да и работаю с людьми пожилыми, многие из них еще советской закалки, любят во всём порядок, ценят пунктуальность. Ради любимых своих подопечных стараюсь быть точной как часы.

Отвела дочку в садик, автобус пришел по расписанию, приехала к первой бабуле ровно в 10 утра. Как обычно, начала уборку. Квартиру я уже изучила, что от меня ожидается, тоже знаю, всё уже налажено и заучено.
Должна отметить, что у этой моей клиентки не забалуешь, она следит всегда очень внимательно за работой, так что уйти даже на минуту раньше от неё нельзя.

После третьего замечания понимаю, что со мной что-то не так сегодня - то одно забыла сделать, то другое.
К концу третьего часа прикидываю, что не успею, минут 20 сверх времени останусь точно. В принципе, не так уж и страшно, успею ровно в два дочку забрать из садика, покормить детей обедом, 20 минут полежать для разгрузки спины и бежать к следуюйщей бабуле.

Ехать мне с двумя пересадками: автобус, электричка и снова автобус. Вот в электричке я как-то "долго" моргнула и проехала свою остановку. Всё! Теперь точно времени нет. Для меня это катастрофа. Хватаюсь за телефон, чтобы звонить сыну, пусть идет в садик за малой, а потом звонить в садик, чтобы отпустили дочь с братом домой.
Но на той станции, где я выскочила, чтобы сесть в обратном направлении, только экстренный вызов. Полиция и скорая мне не нужны, помощь в забирании детей из сада они не окажут и меня домой быстро не примчат тоже.

Жду электричку уже на грани истерики, стараюсь успокоить нервы. Уговариваю себя, что все нормально, ну, заберу на полчаса позже, бывает же со всеми. Ну, не успею поесть и полежать - выпью обезбаливающего, бутерброд по дороге сжую, детям пиццу разогрею.
В таких вот мыслях и доехала до садика. Бегу, формулирую извинения за опоздание. Замечаю, что возле входа уже нет обычной суеты, конечно же, все уже разошлись...
В холле сталкиваюсь с директрисой, здороваюсь, натягиваю улыбочку на лицо. Она спрашивает так участливо, что у меня, может, что-то случилось. Я, слегка тушуясь, говорю, что ничего страшного, просто с транспортом у меня проблема сегодня. И тут она говорит, а до меня доходит, как до жирафа, о-о-очень долго:
- Ой, да я же вас задерживаю. Вы же торопитесь... Раз так рано за ребёнком пришли, то что-то важное. Бегите, они как раз только на улицу вышли.
На улицу дети выходят около часа дня. Я пришла в сад ровно в час! В час дня я должна была выйти от клиентки, если бы на замешкалась и не вышла на 20 минут позже. Ровно на час раньше, чем должна была прийти, если бы не пропустила свою остановку и ехала нормально.

В какой момент я перепрыгнула во времени и как - не пойму.
Спасибо за ваше внимание. И извините за длиный текст.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:16
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 18:16 by ЛешикПросмотров: 655Комментарии: 6
+17

Ключевые слова: Скачок во времени дети электричка детский сад временной портал авторская история

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Комментарии

#1 написал: Noobito
Вчера, 21:03
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 10
Может просто потерялись во времени от такой суматохи? Всякое бывает, когда зарабатываешься.
Поставлю плюс.
Зарегистрирован: 26.08.2017
#2 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 21:22
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (997|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 774
Действительно, даже в самой истории столько суматохи.... прочитал, и такое ощущение, как будто сам забегался....
...Если же у ГГ каждый день такая канитель, то остаётся только посочувствовать: тут не только во времени потеряешься....
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#3 написал: Eifersucht
Вчера, 22:37
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (34|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 524
Какая у вас работа - не понял. У бабушек что ли дома прибираетесь? И есть еще такие бабушки, что самим лень сделать уборку? И этим советским бабушкам не жаль выбрасывать деньги?
Тема времени меня всегда привлекала. Заметил, что при спешке прессуются события, и за короткие промежутки времени делаешь просто фантастически много. Но чтобы телепортироваться на час назад... . Может быть вы в попыхах перепутали время, просто глянули на часы под углом, и вам показалось, что там был час. И вообще я не понял. Автор, пожалуйста, для полного понимания, напишите четко по времени: восколько вышли от бабули? Сколько было времени при посадке в автобус, электричку? Вообще, распишите все по минутам. Надо разобраться.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#4 написал: Tengu
Сегодня, 05:45
0
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 541
Цитата: Eifersucht
У бабушек что ли дома прибираетесь? И есть еще такие бабушки, что самим лень сделать уборку? И этим советским бабушкам не жаль выбрасывать деньги?


Может, соцработник? Или платят дети и внуки, которым некогда самим это делать (живут отдельно, много работают, деньги есть, времени нет).
Зарегистрирован: 22.04.2013
  
#5 написал: Юлия03050113
Сегодня, 08:12
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 110
Интересная история. Только один косяк - мои дети из-за переездов сменили уже три сада и ВО ВСЕХ садиках дети в час дня СПЯТ! Ясельная группа в 12 а то и раньше ложится, средняя и старшая в 12.40-13.00. Никаких прогулок в час дня у детей быть не может, и в два часа они точно спят, а не гуляют. Сильно сомневаюсь, что у автора ребенка одного в два будят и соответственно просыпается вся группа. Вот здесь однозначно россказни
Зарегистрирован: 1.07.2014
#6 написал: Talisha
Сегодня, 10:04
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (904|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 2 017
Очень хотела успеть и перепрыгнула во времени.
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
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