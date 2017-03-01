Обрести покой

Lynx Просмотров: 98 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 03:22 by

Несколько лет назад я проводила отпуск в одной небольшой деревушке, у тётки моего отца. Уж очень устала от городской суеты — захотелось тишины и спокойствия. Село находилось на окраине леса, а там земляники видимо-невидимо, да и первые летние грибы стали появляться.Я отдыхала на славу: спала до полудня, завтракала домашним творогом со сметаной. В ясную погоду бегала на речку загорать и купаться, в плохую могла часами валятся c книгой на веранде или слушать бабкины рассказы о прошлом житье-бытье.В тот день я решила сходить в лес за ягодами.— Ань, ты только в сторону старого хутора не ходи! — предупредила старушка. — Там ягод нет, да и грибов отродясь не водилось, — Как-то не хотя объяснила она.— Слушаюсь и повинуюсь! — шутя поклонилась я и, свистнув своего пса Тайгера, которого тоже привезла с собой на отдых, потопала в чащу.За нами, естественно, увязался и бабкин Полкан — крупная собака породы двортерьер.— Иди с ними, Полкаша, хоть не заблудятся, кто-кто, а уж ты-то дорогу знаешь! — улыбнулась бабушка.На окраине леса ягод почти не было, постепенно я углублялась в заросли. С холма увидела какие-то полуразрушенные строения, а перед ними небольшой ручей.— Ну что, пацаны хвостатые, сходим искупаемся? А то жарковато как-то, — крикнула я своим мохнатым попутчикам.Тайгер только устало глянул, а Полкан недовольно рыкнул.Вода оказалась настолько холодной, что я не рискнула купаться. Вдалеке виднелись развалины. «Наверное, это тот хутор, о котором бабуля говорила. Интересно посмотреть!» — я ступила на мокрый валун, решив перепрыгнуть через ручей, однако поскользнулась и упала, ударившись головой…Поднявшись, двинулась в сторону запретного хутора.— Тайгер, ко мне! — позвала своего пса, но тот не двинулся с места, а Полкан же злобно зарычал. — Не поняла? Вы что, струсили? Ну и ладно! Сидите здесь. Я быстро посмотрю и назад.Собаки беспокоились, но идти за мной почему-то не хотели. Поведение Тайгера меня очень удивило: он идеально вышколен, всегда выполняет команды.«Ну да! Точно! Набрался от Полкана: не только блох, но и плохих привычек», — успокоила я себя.Я вошла в хутор, где-то вдалеке слышались голоса. Странно, а бабушка сказала, что здесь никто не живёт.Дорожка вела в сторону, по ней я и пошла. Около одного из домов стояла женщина с маленьким мальчиком на руках. Ребёнок плакал, а она пыталась его успокоить. Слов я не могла разобрать, так как находилась достаточно далеко от них.Обратила внимание, что одета она была как-то необычно, по моде начала прошлого века: длинная юбка и рубаха с завязками под горло.«Наверное, здесь старообрядцы какие-нибудь живут», — промелькнуло в голове.— Извините, не могли бы вы дать воды? — крикнула ей, но она посмотрела на меня, как на пустое место, затем вошла во двор, закрыв хлипкую калитку.Несколько домов на улице стояли закрытыми, там явно давно никто не жил: все во дворах заросло бурьяном. Чуть дальше, на лавочке, сидел седой старик. Слава Богу! Надеюсь, хоть он даст воды попить, а то так недолго и от жажды помереть.— Добрый день! — с улыбкой обратилась к нему, но он не шевелясь продолжал курить, опасливо глядя куда-то в сторону.Я огляделась: может, где-то ещё кто-нибудь есть. А когда повернулась в сторону дедка... он исчез. Словно его тут и не было. На перекрёстке стояли две тётки: они о чём-то оживлённо спорили, но реакция на моё появление была точно такой же, как и у остальных. Никакой! Женщины пошли мимо, даже не глянув в мою сторону. «Точно хутор сумасшедших!» — решила я в ту минуту.Вдалеке я увидела колодец. Обрадовавшись, поспешила к нему в надежде, что там есть ведро. В этот момент откуда-то издалека послышался странный рокот, потом крики и выстрелы. Это ещё что такое?!В конце улицы показалось несколько мотоциклов, они с рёвом приближались. Каково же было моё удивление, когда я увидела в мотоцикле фашистов!Нет, не киношных, а самых настоящих! От всего этого у меня просто мурашки поползли по спине.Испугавшись, я присела за колодцем. Они остановились у дома, куда зашла женщина с ребёнком, вошли внутрь, вытащили оттуда и мать, и мальчика, что-то злобно крича. Женщина сопротивлялась, прижимая к себе мальчонку, но один из них ударил её прикладом, она упала, а я от ужаса зажмурилась и закусила губу, чтобы не закричать.Очнулась оттого, что лицо мне лижет Тайгер. Полкан стоит рядом и виляет хвостом.Ни странной деревни, ни фашистов... никого вообще из людей рядом не было.Я поднялась, жутко болела голова, хотелось пить... Мы потопали домой, конечно, ни о каких ягодах речь уже не шла.Когда я рассказала о своих приключениях бабушке, она сказала:— То проклятое место! В войну немцы всех жителей согнали к оврагу и расстреляли. С тех пор, говорят, там витают души невинно убиенных...А ночью мне приснилась та женщина с ребёнком:— Отмоли нас, — попросила она, — мы не можем обрести покой.Утром я поехала в райцентр и заказала панихиду в церкви по всем обитателям уничтоженной деревни. Ведь, кто знает, сколько их ещё мечется между мирами, не находя покоя…

Ключевые слова: Хутор видения мать ребенок хрономираж панихида расстрел проклятое место

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