"Пойдем со мной..."

Lynx Просмотров: 44 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 01:52 by

Мне было четырнадцать лет, когда мама умерла после продолжительной болезни, к тому же здоровья ей не прибавил арест моего брата, который старше меня на семь лет, по подозрению в групповом ограблении. Через пять дней после ареста мама скончалась. Подготовка и сами похороны прошли как в тумане. Брата под конвоем привезли на вынос, а я все боялась, что он сделает какую-нибудь глупость или совершит попытку к бегству. Кладбище тоже смутно помню, запомнилось только, что одна соседка мне за шиворот блузки бросила горсть могильной земли. «Чтобы не скучала», — пояснила она.Отец тихо тосковал. Со мной практически не общался, а после девяти дней запил по-черному. На работе взял отгулы или отпуск, не знаю, и пил. Один.Но как-то, вернувшись домой от подружки, я застала его в кровати с нашей соседкой, которая жила над нами на втором этаже. Тетя Люда – мать 4-х детей, которая много лет нигде не работала, сидела на шее своего мужа, беспробудно пила и изредка погуливала на сторону. О детях не заботилась, они росли сами по себе – вечно голодные, грязные, никому не нужные.Я такой скандал с истерикой закатила! Не стесняясь в выражениях, выгнала ее. А она, вскочив голая с постели, схватила мамин шелковый халат, который висел на двери спальни, и, не смотря на нетрезвое состояние, шустро убежала к себе. Папа только молча смотрел на меня мутным и тупым взглядом. Потом я собрала все ее монатки и поднялась к ней.Мне долго не открывали, я начала с криками пинать ногами дверь. Соседка, видимо, побоявшись, что я вышибу дверь, все-таки открыла мне. Я бросила на пол ее вещи, а она кинула мне мамин халат.На шум сбежались все наши соседи, и слухи, конечно, быстро распространились по нашей тихой улочке.Через пару дней я увидела соседку с фингалом под глазом (видимо, от мужа, до которого тоже новости дошли) и немного прихрамывающую. Она попыталась робко со мной поздороваться, но я демонстративно отвернулась.Отец из запоя вышел, вернулся на работу. А вот моя кошка Муська — трехцветная пушистая красавица — начала вести себя как-то странно! Пропадет на пару дней, а потом сама найдет меня возле магазина, в который я пошла, или придет к подружкиному дому, который находился далеко от нашего! А когда находилась дома, ни на шаг от меня не отходила, хотя раньше была очень независимой кошкой, она и на руки не ко всем шла!Подошла подготовка к сороковинам. Соседка тетя Таня пришла ко мне уточнить количество приглашенных людей. Я сказала, что мне все равно, главное, чтобы ЭТОЙ НЕ БЫЛО. Через какое-то время она вернулась и начала меня уговаривать, чтобы я ЭТОЙ разрешила прийти. Но я категорично настояла на своем – ЭТОЙ нет места в моем доме! Через какое-то время ЭТА сама приперлась ко мне в квартиру с воплями, что я шлюха, проститутка, не пускаю ее помянуть мою мать. Я говорю: «А что, больше нигде не наливают?». В общем, разнимали нас уже соседи. А отец мой в это время тихо лежал на диване с книжкой в руках и ни во что не вмешивался!На следующий день, когда мы приехали с кладбища, за поминальным столом уже собрались друзья и соседи. ЭТА уже сидела за столом. Решила, что я при таком количестве людей скандалить не буду. Я со всеми поздоровалась, сказала, что посижу у себя в комнате, а потом демонстративно ушла. НЕ БУДУ СИДЕТЬ С НЕЙ ЗА ОДНИМ СТОЛОМ! Сердобольные соседки наложили мне целую тарелку еды и отпустили. Потом я ушла к подружке, отпросившись ночевать.Домой пришла рано, переживала, что уборки много. Но, вопреки моим ожиданиям, в квартире царила чистота и тишина. Отец еще спал, я тоже прилегла с книжкой. Через какое-то время раздался настойчивый стук в дверь. На пороге стояла ЭТА. Она буквально бросилась на колени передо мной, слезно моля прощения. А сейчас расскажу с ее слов (не дословно, конечно, но смысл такой):— Через день после того, как ты выгнала меня, снится мне сон: приходит твоя мать и говорит: «Люда, пойдем со мной! Там очень хорошо! Зачем тебе здесь оставаться? Пойдем со мной!». Она подвела меня к балкону и говорит: «Перекинь ногу, сделай один шаг, все изменится! Вот увидишь, там все по-другому!». Я поверила ей, перекинула одну ногу, села верхом на перила, собралась перебросить вторую и услышала крик: «Мама!». От сильного удара открыла глаза и поняла, что сижу на полу балкона! Надо мной стоял Толик (сын). Когда он меня перетаскивал через перила, я сильно повредила ногу, и она болела, пока сорок дней не отвели. Прости меня, пожалуйста! Я очень виновата перед тобой!Через две недели отец отправил меня к своим родителям в другой город. Спустя какое-то время продал квартиру и уехал к своей невесте. Она умерла через три года совместной жизни. Горевал он недолго. Женился снова на женщине, которая была старше меня на семь лет. Почему была? Она тоже умерла три года назад. Родила ему сына. Моему брату сейчас девять лет. Живет в интернате, отец забирает его домой на выходные.А недавно мой 65–летний папа сообщил, что опять сошелся с женщиной…

Ключевые слова: Мама смерть отчаяние отец соседка обида сон

Другие, подобные истории: