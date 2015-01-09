Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Ты чего не спишь?

Расскажу вам историю, которая произошла со мной в детстве, но беспокоит меня по сей день.
Середина июня, меня, как и всех детей, на лето отправили к любимым бабушке и дедушке набираться сил после тяжелого учебного года и городских «бетонных джунглей». Дом у них был большой, трехкомнатный, в одной из комнат никто не жил. Она мне никогда не нравилась. Помню, было неприятное ощущение в той комнате, будто на тебя кто-то смотрит.

Лето было веселым, без забот. Утром помогала бабушке с огородом, а весь остальной день был в моем распоряжении. Я вечером приходила, бабуля уже засыпала, а дед сидел на крыльце, рассматривая звезды. Иногда по ночам мне не спалось, дедуля приходил с крыльца и спрашивал: «Ты чего не спишь?» Я мямлила и отвечала, что не спится, тогда дедушка говорил считать звезды перед сном, а я улыбалась в ответ… Но не все лето было таким отличным.
В начале августа скончался мой дедушка, в той злополучной комнате у него случился инфаркт. Прошли похороны, бабушка после этого стала сама не своя: по ночам во сне зовет деда, днем вся разбитая. Вот очередная ночь, мне не спится и слышу, как бабушка опять во сне говорит. Не обратила внимания на это, пока не услышала, что в комнату кто-то зашел. Хочу отметить, кроме меня и бабушки никто не оставался, даже собаки и коты. Шаги были человеческие. Вот тогда меня и охватил ужас. Двери везде закрыты, никто не мог зайти. Я не могла пошевелиться от страха. И тут я услышала до боли знакомый голос — это был мой дед. Я слышала их диалог, но не видела, у меня были закрыты глаза. Я лишь через ресницы видела тень от ночника в комнате. И тогда, я не знаю, что сподвигло меня приоткрыть глаза… Я остолбенела от ужаса. В комнате стоял мой дед в похоронном костюме, был как живой. Дед заметил, что я смотрю на него и сказал то, что у меня осталось в памяти навсегда… «Ты чего не спишь?» В этот момент я просто хотела отключится, но после этой мысли дед ушел в ту самую комнату, где умер. Я не спала до самого утра, меня всю трясло. За завтраком я спросила бабушку, помнит ли она, что говорила с дедом. На удивление, она ответила, что ничего не помнит.
С тех пор, мне снится дед с той самой фразой. Этот случай я запомнила на всю жизнь.

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 01:26
Причина: Стилистика сохранена.
Сегодня, 01:26 by Сделано_в_СССРПросмотров: 96Комментарии: 1
+5

Ключевые слова: Середина июня дед сидел на крыльце инфаркт похороны шаги ужас дед в похоронном костюме

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: murmeltier
Сегодня, 01:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 244
Уух, люблю я читать такие вещи в ночи! Весьма недурственно) +++
Зарегистрирован: 9.01.2015
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.