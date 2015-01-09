Ты чего не спишь?

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 01:26

Причина: Стилистика сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 96 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 01:26 by

Расскажу вам историю, которая произошла со мной в детстве, но беспокоит меня по сей день.Середина июня, меня, как и всех детей, на лето отправили к любимым бабушке и дедушке набираться сил после тяжелого учебного года и городских «бетонных джунглей». Дом у них был большой, трехкомнатный, в одной из комнат никто не жил. Она мне никогда не нравилась. Помню, было неприятное ощущение в той комнате, будто на тебя кто-то смотрит.Лето было веселым, без забот. Утром помогала бабушке с огородом, а весь остальной день был в моем распоряжении. Я вечером приходила, бабуля уже засыпала, а дед сидел на крыльце, рассматривая звезды. Иногда по ночам мне не спалось, дедуля приходил с крыльца и спрашивал: «Ты чего не спишь?» Я мямлила и отвечала, что не спится, тогда дедушка говорил считать звезды перед сном, а я улыбалась в ответ… Но не все лето было таким отличным.В начале августа скончался мой дедушка, в той злополучной комнате у него случился инфаркт. Прошли похороны, бабушка после этого стала сама не своя: по ночам во сне зовет деда, днем вся разбитая. Вот очередная ночь, мне не спится и слышу, как бабушка опять во сне говорит. Не обратила внимания на это, пока не услышала, что в комнату кто-то зашел. Хочу отметить, кроме меня и бабушки никто не оставался, даже собаки и коты. Шаги были человеческие. Вот тогда меня и охватил ужас. Двери везде закрыты, никто не мог зайти. Я не могла пошевелиться от страха. И тут я услышала до боли знакомый голос — это был мой дед. Я слышала их диалог, но не видела, у меня были закрыты глаза. Я лишь через ресницы видела тень от ночника в комнате. И тогда, я не знаю, что сподвигло меня приоткрыть глаза… Я остолбенела от ужаса. В комнате стоял мой дед в похоронном костюме, был как живой. Дед заметил, что я смотрю на него и сказал то, что у меня осталось в памяти навсегда… «Ты чего не спишь?» В этот момент я просто хотела отключится, но после этой мысли дед ушел в ту самую комнату, где умер. Я не спала до самого утра, меня всю трясло. За завтраком я спросила бабушку, помнит ли она, что говорила с дедом. На удивление, она ответила, что ничего не помнит.С тех пор, мне снится дед с той самой фразой. Этот случай я запомнила на всю жизнь.

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