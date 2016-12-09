Восковые фигуры

Летяга Просмотров: 214 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 14:02 by

Как-то две студентки Академии художеств устанавливали свет для фигуры Ивана Грозного. И вдруг ошалели: царь вперился в них цепким своим взглядом. ОБЕ ДЕВУШКИ УВИДЕЛИ, КАК ГРОЗНЫЙ СТАЛ МЕДЛЕННО ОТВОДИТЬ ВЗГЛЯД Двери они нашли автоматически. Замечено уже, что скульпторы, работавшие над фигурами тиранов и цареубийц, много болели во время работы. Тихая и симпатичная Оля Шумилова, пастижер, работающая прически для восковых персон, рассказала мне, как несколько часов трудилась над бородой Чингисхана, не поднимая глаз. А когда глянула в лицо великому и ужасному завоевателю, похолодела – восковой лоб головы повелителя полумира покрылся мелкой испариной. В дивном состоянии шока побывал не я один, недаром у билетеров всегда припрятана пара бутылочек с нашатырем и валерьянкой. Экскурсанты падают в обморок довольно часто, но особенно почему-то крутые мужчины.Но все-таки экскурсант – он существо временное, прошел - и нет его. Экскурсоводам приходится туже. Ирина Щербинина, их шеф, зная это, всегда читает новичкам лекцию по технике безопасности: "Однажды, – вкрадчиво говорит она, – вы вдруг увидите боковым зрением, как фигуры вокруг вас начинают бесшумно сжимать кольцо, двигаясь в бесшумном хороводе… Не рискуйте! Сразу выходите за веревочку, к экскурсантам, встаньте так, чтобы видеть людей, и быстренько переходите в другой зал!..” Черт его знает, в чем тут дело! Приглашали экстрасенсов, и они сказали, что у каждой фигуры есть свое биополе. И долго объясняли, что то ли мастера, – от скульпторов до костюмеров – передают часть своей энергии фигурам, то ли потусторонние силы как бы возвращают часть ее от давно умерших людей. Тут любопытно, что за теми, кто и при жизни слыл человеком таинственным, – числится более мощное биополе. За авантюрным графом Калиостро, например, за бессмертным Сен-Жерменом, за Гришкой Распутиным.Нашата Гребенюк, мастер грима, говорила мне, что, по поверьям старых людей, вообще работа с восковыми фигурами приносит неудачу. Кто его знает, может быть это идет от некоего свойства воска "впитывать” нашу энергию, не даром же издревле колдуньи мстили своим врагам, протыкая или сжигая именно восковые их изображения, а в церкви до сих пор – только восковые свечи. Раз моя жена, когда я ее привел на одну из первых выставок, поежилась и сказала:- Слушай, Толстой и Достоевский какие-то неживые.”=- Естественно, он же восковые.- Дело в чем-то другом, я чувствую.Я спросил у экскурсовода. Она замялась, а потом шепотом сказала, что эти две фигуры сделаны с посмертных масок великих писателей… Зато вот у царской семьи биополе великолепное. Особенно у младшей из дочерей Романовых – Анастасии. Дети очень любят на нее смотреть, "заряжаются” чем-то добрым, веселеют. Хотя и Анастасия умудрилась напугать визитеров. Фигура Анастасии сидит прочно, фиксировано. И вдруг в самый разгар рассказа о судьбе семьи царевна начала поворачиваться, а потом на глазах онемевшего экскурсовода и группы рухнула на пол, разбившись на мелкие осколки.И разбивалась не одна Анастасия. Не так давно Гребенюку заказали выставку для Казахстана, в которую входили и первый казахский космонавт, и Кунаев, и Назарбаев. Так вот, ночью сам по себе вдруг разбился Назарбаев. У меня есть предположение, что вмешался Аллах, поскольку Коран запрещает изображать людей. Как бы то ни было, пришлось срочно делать запасную фигуру. С запасными фигурами тоже бывают странности. Долго искали тело для фигуры Сталина, из готовых, пластиковых. Нашли, стали монтировать и только потом увидели надпись (а все тела индивидуальны, поскольку фигура должна быть похожа на прототип не только лицом, но и всем остальным) карандашом: "Фанни Каплан”… Мистическое совпадение, шуточка истории. Вот недавно опять случилось обыкновенное ЧП. С посмертной маски Гоголя для изготовления восковой персоны решили сделать восковую же отливку. Ну, все приготовили нормально, хотя кто-то и шутил на тему, что, мол, вот Гоголя похоронили живьем, а он в гробу проснулся. Залили воск в форму – посмертная маска как посмертная маска, тысячу раз делали так отливки. Потом она идет в работу скульптору, надо ведь сделать живое лицо. Вынули отливку и обомлели: у Гоголя глаза были открыты…Автор: keFF.

Ключевые слова: Восковые фигуры экскурсовод скульптор биополе

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