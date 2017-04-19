Две истории из жизни

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 22:16

Сделано_в_СССР Просмотров: 285 Комментарии: 5 +7 Вчера, 22:01 by

Обе истории связаны со старинной подругой моей мамы. Уже почти как пять лет ушла из жизни моя мама, а её подруга и того раньше покинула наш бренный мир.Ну, всё по порядку._____Горюющий домовой.Эта история случилась когда все были живы–здоровы, где-то в конце 80-тых. Тамаре, так звали подругу моей мамы, в то время было где-то около пятидесяти лет. Она была замужем во второй раз, имела взрослого сына Игоря от первого брака. Первый муж Тамары погиб молодым, став трагической жертвой случайно залетевшего в заводское окно осколка от разорвавшегося баллона, находившегося в соседнем здании.Второй муж Тамары был родным братом погибшего. Оба брата были родом из деревни, где еще сохранился деревянный покосившийся дом, в котором доживала свой век их мать. Да и сама Тамара была родом из этой деревни, но имела квартиру в городе, добираться до которого приходилось где-то около часа. Через какое-то время старушку забрала к себе дочь, а в домик стали часто приезжать Тамара с Николаем и даже завели небольшое хозяйство: засадили огород, купили козу. Решили супруги строить рядом со старым домом новый, кирпичный. А старый дом впоследствии планировали разобрать на дрова.Начали стройку, причем основную часть работы делали собственными руками.Ночевали в старом домике. При этом надо сказать, что жили они в деревне не постоянно, а периодически приезжали туда из города, где у них была квартира со всеми удобствами.В один из таких дней Тамара приехала в деревню одна для того, чтобы сделать какие-то неотложные дела по хозяйству. Открыла ключом большой навесной замок, вступила на порог небольшой комнаты с покосившимся дощатым полом и обомлела: на ветхом диване сидело небольшое лохматое существо, отдаленно напоминающее обезьянку. Поза у существа была необычной, сгорбленная спина и подбородок, опущенный на лохматую кисть. Как будто бы существо сильно горевало. В следующее мгновение существо заметило женщину и опрометью метнулось за печь. Тамара, в свою очередь, метнулась к выходной двери, судорожно заперла замок и поехала в город, не найдя в себе сил остаться. Будучи уже дома, в городской квартире, она рассказала о случившемся мужу.К слову сказать, Тамара была мудрой и трезвомыслящей женщиной, верующей в Бога и очень редко и мало выпивающей, да и то по большим праздникам. И в тот день она была в добром здравии и не принимала ни капли алкоголя.Муж Николай иронически отнесся к рассказу жены, списав все на её усталость, или еще Бог знает на что, и в тот же вечер укатил в деревню. Там он по традиции выпил рюмочку, другую и, хорошо закусив, улегся спать, ни о чем таком совершенно не думая, впрочем, как и обычно. Любил, значит, выпить, когда нет рядом жены и некому его приструнить. Проснулся он глубокой ночью от странных звуков, которые, казалось, доносились изнутри дома. Это было и козлиное блеяние, и петушиный крик, мычание и хлюпанье. Вмиг протрезвев и осознавая нереальность происходящего, Николай немедля покинул свой дом и побежал по деревне в поисках ночлега.Закончилась эта история вот чем. Из города на короткое время привезли бабушку, хозяйку дома, в котором она прожила не одно десятилетие. И та сказала приблизительно следующие слова: «Хозяин мой, пойдем со мной».После этого ничего особенного в старом домике не происходило. Когда рядом был построен новый дом, старый разобрали. Вот такая невыдуманная история._______История вторая.Держись нас.Я уже упоминала, что у Тамары был взрослый сын Игорь. К сожалению, он был нездоров с детства и имел диагноз олигофрения. Болезнь отразилась на его внешности и качестве речи. А внешность его была несколько отталкивающей, даже пугающей: большой крючковатый нос, узкие губы, невыразительные рыбьи глаза. Да еще сильно сутулым был. Жизнь Игоря по этим причинам была не завидной. Тамара, его мать, рассказывала моей маме, что перед рождением Игоря ей приснилась Божья Мать и сказала, что накажет Тамару за то, что та сделала в молодости несколько абортов. То ли совесть женщины таким образом через сон проявлялась, то ли вправду есть Высшие Силы, которые нас таким образом воспитывают, кто знает.Родной отец Игоря трагически погиб на производстве, когда Игорь был еще дошкольником. Друг и коллега погибшего обещал не оставить вдову и её сына в беде и впоследствии, когда Игорь закончил специнтернат для детей с отклонениями в умственном развитии, устроил его на нехитрую работу в цех. Игорь красил ящики, выносил мусор. Игорь имел очень слабое здоровье, часто болел и к пятидесяти годам почти потерял слух. Врачи посоветовали ему пользоваться слуховым аппаратом. Когда Тамара вышла на пенсию, в деревню стала ездить часто и надолго, оставляя Игоря одного в квартире и наготовив ему еды на несколько дней вперед. Игорь ходил на работу, ездил в деревню к матери на выходные. Друзей у него не было. Правда, лет с сорока он начал от одиночества потихоньку выпивать. А для этого «друзья» всегда найдутся. Видимо, эти «друзья» и воровали деньги и вещи из его квартиры. Мать переживала, но бросать деревенский дом не хотела, а Игорь жил в городе потому, что работал на заводе. Так и жили.Однажды Игорь как обычно на выходные приехал к матери в деревню и там поведал историю, случившуюся с ним накануне. Мужчина находился в комнате городской квартиры, когда услышал голоса на кухне. Надо отметить, что кроме Игоря, в квартире никого не было. Войдя в кухню, Игорь увидел двух мужчин, сидящих за столом. В одном из них он узнал своего давно погибшего отца, благо фотографии в доме имелись. А второй представился его родным дядей, которого, как знал Игорь, давно нет в мире живых. Гости довольно продолжительное время беседовали с хозяином, спрашивали о его жизни, не обижают ли его люди. Игорь, пожаловался, что обижали и продолжают обижать. На что гости сказали, что раз так, то ты лучше нас держись. Мол, мы тебя в обиду не дадим. И вообще, где мы живем, очень хорошо и тебе понравится.Не буду уверять, что все это Игорю не приснилось. Но матери он говорил, что всё было наяву.Через несколько месяцев Игоря не стало. Он поехал в гости к родственникам, перед этим выпив. Будучи не трезвым, почему-то шел по краю шоссе, вытащив из ушей слуховой аппарат. Скорее всего, он не соблюдал правил движения пешеходов. Его сбила легковая машина. Видимо, водитель либо не заметил его, либо не смог вовремя затормозить. Суд признал водителя не виновным…Автор: Людмила.

Ключевые слова: Трагическая жертва сгорбленная спина и подбородок Высшие Силы сбила легковая машина

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