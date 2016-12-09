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Истории из жизни

Или сон, или явь

Странные порой творятся вещи в нашей жизни: не всегда понимаешь, к чему относится твоё воспоминание. Точнее, у меня такое было лишь раз, но я это запомнил это на долго. Однако, да и на сон это совсем не похоже. Словно веяние эффекта Манделы, чтоль.
Я живу в четырехкомнатной квартире с длинным коридором, разветвляющимся в конце на две комнаты: мою и бабушки, а посередине - туалет и ванная комната. Далее, вдоль по коридору, идут спальня родителей и зал. Времени года и своего возраста, к которому относятся воспоминания или сон, проще сказать, ситуация, я не припоминаю, но думаю, я был не старше 10-ти. Отчетливо помню, как выходил я из туалета и, когда выходишь, то открытая дверь не даёт посмотреть, что происходит в соседней комнате. Но,, когда я закрыл дверь, передо мною открылась неожиданно ужасающая картина. Свет был включён только в дальней части коридора и я увидел перед собой человека, слегка сияющего светом. За ним было очень темно, да и сам он был накрыт каким-то одеялом с ног до головы. Я видел лишь силуэт, а самое страшное то, что он почему-то передвигался на четвереньках.
От увиденного и столь неожиданного ужаса у меня подкосились ноги от страха и я упал на колени. Стал ползти подальше оттуда. Этот человек передвигался очень медленно. А я же и вовсе полз, полупарализованный. Проползти мне в муках удалось метров 5 до спальни родителей, и далее помню, как упал на спину на кровать перед своими родителями. Но они не были похожи на моих маму и папу! Выглядели они совершенно по-другому, словно чужие люди, однако я знал, что это вроде должны быть они.
Далее мое воспоминание прерывается, словно белой пеленой укутанно, пронёс я его сквозь года и что делать с ним, я не знаю.

Новость отредактировал NiCh - Вчера, 23:48
Вчера, 23:48 by Алексей ЯкорнюкПросмотров: 284Комментарии: 4
+8

Ключевые слова: Детство Призрак Привидение Жуть Квартира Сон Воспоминание Авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 00:27
+3
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Комментариев: 1 675
Думаю все же сон был, но очень страшный. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:30
+1
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Публикаций: 292
Комментариев: 1 349
Страшный сон.+++
Зарегистрирован: 19.08.2017
        
#3 написал: Лешик
Сегодня, 01:41
+1
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 109
Возможно, что очень яркий сон. Запомнился.
Я в детстве боялась собственного папу, если он был в парадном кителе, тоже сон видела страшный, в том возрасте, когда и говорить еще толком не могла... а вот сам сон и что это БЫЛ сон осознала только недавно.
А на прошлой неделе притащила в к себе в квартиру бывшего соседа ( при том, что его очень все недолюбливали по причине отвратительного запаха). Мне вот приспичило одать ему посылку, которой, естейственно, у меня нет и быть не могло, о чем он мне твердил всю дорогу, пока плёлся за мной... Долго искала, не нашла, мне было очень неудобно признать ? себя душевнобольной. В итоге сосед ушёл, запах остался... и я вспомнила, что мне снилось как я для него забираю посылку... Воспоминание очень реальное.
А Ваши родители как либо комментировали вторжение ползком? Вспоминали, что было однажды такое?
Зарегистрирован: 15.04.2017
#4 написал: zashiki-warashi
Сегодня, 03:18
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 10
Комментариев: 349
Здесь можно выдвинуть сразу несколько гипотез без мистики: врезавшийся в память сон, яркая детская фантазия, подменённое воспоминание. Может даже быть всё вместе.

Но они не были похожи на моих маму и папу! Выглядели они совершенно по-другому, словно чужие люди, однако я знал, что это вроде должны быть они.

Вспомнился момент из "Унесённых призраками", в котором главная героиня обнаружила вместо своих родителей свиноподобных существ, пожиравших еду со стола.
Зарегистрирован: 23.10.2010
 
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