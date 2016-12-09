Или сон, или явь

Новость отредактировал NiCh - Вчера, 23:48

Алексей Якорнюк Просмотров: 284 Комментарии: 4 +8 Вчера, 23:48 by

Странные порой творятся вещи в нашей жизни: не всегда понимаешь, к чему относится твоё воспоминание. Точнее, у меня такое было лишь раз, но я это запомнил это на долго. Однако, да и на сон это совсем не похоже. Словно веяние эффекта Манделы, чтоль.Я живу в четырехкомнатной квартире с длинным коридором, разветвляющимся в конце на две комнаты: мою и бабушки, а посередине - туалет и ванная комната. Далее, вдоль по коридору, идут спальня родителей и зал. Времени года и своего возраста, к которому относятся воспоминания или сон, проще сказать, ситуация, я не припоминаю, но думаю, я был не старше 10-ти. Отчетливо помню, как выходил я из туалета и, когда выходишь, то открытая дверь не даёт посмотреть, что происходит в соседней комнате. Но,, когда я закрыл дверь, передо мною открылась неожиданно ужасающая картина. Свет был включён только в дальней части коридора и я увидел перед собой человека, слегка сияющего светом. За ним было очень темно, да и сам он был накрыт каким-то одеялом с ног до головы. Я видел лишь силуэт, а самое страшное то, что он почему-то передвигался на четвереньках.От увиденного и столь неожиданного ужаса у меня подкосились ноги от страха и я упал на колени. Стал ползти подальше оттуда. Этот человек передвигался очень медленно. А я же и вовсе полз, полупарализованный. Проползти мне в муках удалось метров 5 до спальни родителей, и далее помню, как упал на спину на кровать перед своими родителями. Но они не были похожи на моих маму и папу! Выглядели они совершенно по-другому, словно чужие люди, однако я знал, что это вроде должны быть они.Далее мое воспоминание прерывается, словно белой пеленой укутанно, пронёс я его сквозь года и что делать с ним, я не знаю.

Ключевые слова: Детство Призрак Привидение Жуть Квартира Сон Воспоминание Авторская история

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