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Истории из жизни

Ужасы съёмной квартиры

Честно сказать, человек я впечатлительный, но в мистическое стараюсь не верить. Уж очень боюсь.
Случилось это на первом курсе университета.
Живя в своей маленькой квартире с родителями и сестрой, катастрофически не хватало места. Поэтому можно представить мой восторг, когда родители сняли мне квартиру, да еще и в большом городе. Обычная однокомнатная квартира в 12-ти этажном доме с огромной темной кладовкой. Ощущения какого-то чужого присутствия не было. Не было ни теней, ни скрипов, ни шепота. Обычная квартира, обычная жизнь. Все до одного случая.
В этот день ко мне приехал мой молодой человек, остался у меня ночевать. Диван был рассчитан на одного человека, поэтому спать мы легли на полу рядом с кладовкой. Я смотрела фильм, а мой молодой человек при просмотре благополучно уснул. Лег он спать у стенки. Фильм закончился, я выключила ноутбук и стала готовиться ко сну. На часах время было ровно 2 часа ночи. Легла рядом с парнем и закрыла глаза. Уснула я довольно таки быстро.
Проснулась я от того, что кто-то звал меня по имени. Конечно же парень, как я тогда подумала. Поэтому без всякой опаски резко открыла глаза. Передо мной на корточках сидел человек. Вроде человек. Кожа была белая, даже прозрачная. Он был очень худой, выпирали ребра и позвоночник. Сидел он боком ко мне.
Мне казалось, что прошло минут 10. Я была в ступоре. На самом деле я смотрела на него не более 10 секунд. Ну и конечно же я начала кричать. Не кричать, а визжать. Мне казалось, что парень все никак не просыпается от моих криков. Я перелезла через него к стенке. Он проснулся напуганный. Начал меня расспрашивать, что случилось. Я сбивчиво, сквозь плач и крики, пыталась ему рассказать. Мы вместе осмотрели всю квартиру, но ничего не нашли. В ту ночь я больше не спала. Свет оставили включенным.
После этого в квартире жить стало невыносимо, постоянные скрипы, стуки. Падали предметы, терялись. Некоторые я так и не нашла. В той квартире я прожила полтора года, но всегда боялась оставаться там одна. Тем более ночевать. Тогда снились кошмары, настолько реалистичные, что после пробуждения еще долго дрожала от страха. Я поседела даже, самочувствие было плохим.
Сейчас я живу в другой квартире, плохого ничего не происходит, слава Богу. Боюсь повторения истории.
История реальная. Просто нужно было кому-то высказать, да так, чтобы не приняли за сумасшедшую.

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 00:47
Сегодня, 00:47 by Сделано_в_СССРПросмотров: 97Комментарии: 3
+1

Ключевые слова: Маленькая квартира кожа была белая даже прозрачная страх другая квартира Мистика Странное существо

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Сегодня, 01:52
+1
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Публикаций: 36
Комментариев: 1 632
Я была в ступоре. На самом деле я смотрела на него не более 10 секунд. Ну и конечно же я начала кричать. Не кричать, а визжать. Мне казалось, что парень все никак не просыпается от моих криков. Я перелезла через него к стенке.


Правильно, пускай парня нёх сожрет первым) Про кладовки много историй, а там вечно всякая жуть прячется, ага). Опять Журналисту плюс)
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#2 написал: Игорёк
Сегодня, 02:16
+1
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 10
Да что же вы все так призраков боитесь. Может он хотел что-то сказать или не мог уйти в мир иной и ему нужна помощь. Представьте себя на его месте. Представьте что не можете благополучно покинуть этот мир и не можете никого попросить о помощи, потому что все при виде вас кричат и визжат. Я бы чокнулся от безысходности.( А так +
Зарегистрирован: 16.10.2017
#3 написал: NiCh
Сегодня, 02:38
0
Группа: Редакторы
Репутация: (6|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 23
Цитата: Игорёк
Представьте что не можете благополучно покинуть этот мир и не можете никого попросить о помощи, потому что все при виде вас кричат и визжат. Я бы чокнулся от безысходности.( А так +


Ещё хуже, когда при виде Вас (нет, не автора данного комментария, а любого читателя) кричат при жизни.
Зарегистрирован: 1.04.2016
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