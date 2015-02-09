Ужасы съёмной квартиры

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 00:47

Сделано_в_СССР Просмотров: 97 Комментарии: 3 +1 Сегодня, 00:47 by

Честно сказать, человек я впечатлительный, но в мистическое стараюсь не верить. Уж очень боюсь.Случилось это на первом курсе университета.Живя в своей маленькой квартире с родителями и сестрой, катастрофически не хватало места. Поэтому можно представить мой восторг, когда родители сняли мне квартиру, да еще и в большом городе. Обычная однокомнатная квартира в 12-ти этажном доме с огромной темной кладовкой. Ощущения какого-то чужого присутствия не было. Не было ни теней, ни скрипов, ни шепота. Обычная квартира, обычная жизнь. Все до одного случая.В этот день ко мне приехал мой молодой человек, остался у меня ночевать. Диван был рассчитан на одного человека, поэтому спать мы легли на полу рядом с кладовкой. Я смотрела фильм, а мой молодой человек при просмотре благополучно уснул. Лег он спать у стенки. Фильм закончился, я выключила ноутбук и стала готовиться ко сну. На часах время было ровно 2 часа ночи. Легла рядом с парнем и закрыла глаза. Уснула я довольно таки быстро.Проснулась я от того, что кто-то звал меня по имени. Конечно же парень, как я тогда подумала. Поэтому без всякой опаски резко открыла глаза. Передо мной на корточках сидел человек. Вроде человек. Кожа была белая, даже прозрачная. Он был очень худой, выпирали ребра и позвоночник. Сидел он боком ко мне.Мне казалось, что прошло минут 10. Я была в ступоре. На самом деле я смотрела на него не более 10 секунд. Ну и конечно же я начала кричать. Не кричать, а визжать. Мне казалось, что парень все никак не просыпается от моих криков. Я перелезла через него к стенке. Он проснулся напуганный. Начал меня расспрашивать, что случилось. Я сбивчиво, сквозь плач и крики, пыталась ему рассказать. Мы вместе осмотрели всю квартиру, но ничего не нашли. В ту ночь я больше не спала. Свет оставили включенным.После этого в квартире жить стало невыносимо, постоянные скрипы, стуки. Падали предметы, терялись. Некоторые я так и не нашла. В той квартире я прожила полтора года, но всегда боялась оставаться там одна. Тем более ночевать. Тогда снились кошмары, настолько реалистичные, что после пробуждения еще долго дрожала от страха. Я поседела даже, самочувствие было плохим.Сейчас я живу в другой квартире, плохого ничего не происходит, слава Богу. Боюсь повторения истории.История реальная. Просто нужно было кому-то высказать, да так, чтобы не приняли за сумасшедшую.

Ключевые слова: Маленькая квартира кожа была белая даже прозрачная страх другая квартира Мистика Странное существо

Другие, подобные истории: