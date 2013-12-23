«Левая» квартира

«Левая» квартираУ меня есть знакомые, с которыми я вижусь только раз в несколько лет. И в последнюю встречу оказалось, что они разбогатели. Не настолько, чтобы стать супермиллионерами, но весьма немало. И, как всем людям с комбинацией «свои деньги плюс пара детей», им захотелось расширить жилищные возможности.
Надо сказать, в городе, где они живут, до сих пор много старых домов. Какие-то ещё дореволюционной постройки, другие были возведены уже при Советской власти. Состояние различное, в зависимости от того, как с ними обращались хозяева. Моим знакомым строительство собственной виллы было не по карману, а вот привести в порядок более-менее нормальный старый дом или недостройку они могли себе позволить.
В самом начале поиска сразу подвернулась возможность. Это был не дом, а лишь половина — верхний этаж двухэтажного особняка, построенный под контору, а потом пару раз переделывавшийся под разные цели, включая жильё для местной научной элиты. Пять спален, библиотека, большая зала, кухня размером с небольшой стадион и т.п. На первом этаже соседи — тихая взрослая пара. За домом небольшой дворик с качелями, огороженный рассыпающимся от старости забором. Короче, сказка. В квартире ещё оставалась часть старой мебели, но она сводилась к нескольким ветхим креслам и паре потрескавшихся кроватей с резными изголовьями.
Моим знакомым квартира сильно понравилась. К тому же она была не слишком дорогой, принимая во внимание размеры. Дешевизна объяснялась, якобы, состоянием крыши, которую наследники не имели средств починить как следует. Дом к тому же пришлось бы частично реставрировать со стороны фасада, да и сама квартира требовала косметического ремонта, что также требовало денег. Но результат мог быть совершенно сказочный.
Муж знакомой был двумя руками за покупку, однако знакомую что-то смущало. Не сказать, чтобы цена была подозрительной, да и риэлтор давил не больше обычного. Но она никак не могла решиться. Ведь, как ни крути, а вкладывать придётся бОльшую часть сбережений, плюс ремонт «доест» остальное. Кроме неё с мужем на показ квартиры пришла ещё пара дамочек. Одна чернявая толстуха с массой кудряшек, похожая на торговку. Другая — «сушёная» блондинка, смахивавшая на обиженного богомола. Обе лет сорока. Ранее, вроде бы, не знакомы. Обе воспылали к квартире откровенным восторгом.
Вдруг знакомая увидела в углу гостиной старушку. Это была женщина благообразного вида, в слегка потрёпанной, но отделанной красивыми кружевами блузке. Волосы заколоты в пучок. Она походила на жену какого-то чиновника или культурного деятеля. Старуха сидела на одном из старых, рассохшихся кресел. Она посмотрела на мою знакомую, потом на других дамочек, дискутировавших о стоимости ремонта, и предостерегающе покачала головой.
Знакомая задержала взгляд на этих дамах чуть дольше, а когда обернулась, старушки в углу уже не было. Привидение враждебным не показалось, зато возникло ощущение, что в ситуации «что-то не то». Дамы возбуждённо переговаривались, сравнивая оценки стоимости ремонта от разных фирм, которые дал риэлтор. Их поведение давило на нервы. У знакомой возникло ощущение, что они, возможно, знали друг друга.
В результате знакомые отказались от покупки. Муж был разочарован, но жена предложила ему подождать, посмотреть, что ещё есть на рынке. Спустя неделю по телевизору прошёл репортаж об арестованной банде «чёрных риэлторов». В числе жертв была названа престарелая жена профессора, у которой отняли семейную квартиру и распродали антикварную мебель. Позже знакомые узнали, что у старушки была куча наследников, живших в Москве, включая немалый чин из полиции, который просто так ситуацию бы не оставил.
Впрочем, для знакомых всё окончилось благополучно. Один из богатых граждан на соседней улице продавал недостроенный дом в связи с женитьбой. Для новой жены десятикомнатный особняк показался маловат. Так что у них сейчас именно то жилище, о котором они мечтали.
Автор: Агылузуды.
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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 18:59
Сегодня, 18:59 by Сделано_в_СССРПросмотров: 335Комментарии: 2
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