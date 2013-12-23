«Левая» квартира

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 18:59

Сделано_в_СССР Просмотров: 335 Комментарии: 2 +7 Сегодня, 18:59 by

У меня есть знакомые, с которыми я вижусь только раз в несколько лет. И в последнюю встречу оказалось, что они разбогатели. Не настолько, чтобы стать супермиллионерами, но весьма немало. И, как всем людям с комбинацией «свои деньги плюс пара детей», им захотелось расширить жилищные возможности.Надо сказать, в городе, где они живут, до сих пор много старых домов. Какие-то ещё дореволюционной постройки, другие были возведены уже при Советской власти. Состояние различное, в зависимости от того, как с ними обращались хозяева. Моим знакомым строительство собственной виллы было не по карману, а вот привести в порядок более-менее нормальный старый дом или недостройку они могли себе позволить.В самом начале поиска сразу подвернулась возможность. Это был не дом, а лишь половина — верхний этаж двухэтажного особняка, построенный под контору, а потом пару раз переделывавшийся под разные цели, включая жильё для местной научной элиты. Пять спален, библиотека, большая зала, кухня размером с небольшой стадион и т.п. На первом этаже соседи — тихая взрослая пара. За домом небольшой дворик с качелями, огороженный рассыпающимся от старости забором. Короче, сказка. В квартире ещё оставалась часть старой мебели, но она сводилась к нескольким ветхим креслам и паре потрескавшихся кроватей с резными изголовьями.Моим знакомым квартира сильно понравилась. К тому же она была не слишком дорогой, принимая во внимание размеры. Дешевизна объяснялась, якобы, состоянием крыши, которую наследники не имели средств починить как следует. Дом к тому же пришлось бы частично реставрировать со стороны фасада, да и сама квартира требовала косметического ремонта, что также требовало денег. Но результат мог быть совершенно сказочный.Муж знакомой был двумя руками за покупку, однако знакомую что-то смущало. Не сказать, чтобы цена была подозрительной, да и риэлтор давил не больше обычного. Но она никак не могла решиться. Ведь, как ни крути, а вкладывать придётся бОльшую часть сбережений, плюс ремонт «доест» остальное. Кроме неё с мужем на показ квартиры пришла ещё пара дамочек. Одна чернявая толстуха с массой кудряшек, похожая на торговку. Другая — «сушёная» блондинка, смахивавшая на обиженного богомола. Обе лет сорока. Ранее, вроде бы, не знакомы. Обе воспылали к квартире откровенным восторгом.Вдруг знакомая увидела в углу гостиной старушку. Это была женщина благообразного вида, в слегка потрёпанной, но отделанной красивыми кружевами блузке. Волосы заколоты в пучок. Она походила на жену какого-то чиновника или культурного деятеля. Старуха сидела на одном из старых, рассохшихся кресел. Она посмотрела на мою знакомую, потом на других дамочек, дискутировавших о стоимости ремонта, и предостерегающе покачала головой.Знакомая задержала взгляд на этих дамах чуть дольше, а когда обернулась, старушки в углу уже не было. Привидение враждебным не показалось, зато возникло ощущение, что в ситуации «что-то не то». Дамы возбуждённо переговаривались, сравнивая оценки стоимости ремонта от разных фирм, которые дал риэлтор. Их поведение давило на нервы. У знакомой возникло ощущение, что они, возможно, знали друг друга.В результате знакомые отказались от покупки. Муж был разочарован, но жена предложила ему подождать, посмотреть, что ещё есть на рынке. Спустя неделю по телевизору прошёл репортаж об арестованной банде «чёрных риэлторов». В числе жертв была названа престарелая жена профессора, у которой отняли семейную квартиру и распродали антикварную мебель. Позже знакомые узнали, что у старушки была куча наследников, живших в Москве, включая немалый чин из полиции, который просто так ситуацию бы не оставил.Впрочем, для знакомых всё окончилось благополучно. Один из богатых граждан на соседней улице продавал недостроенный дом в связи с женитьбой. Для новой жены десятикомнатный особняк показался маловат. Так что у них сейчас именно то жилище, о котором они мечтали.Автор: Агылузуды.

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