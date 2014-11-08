Кто стилист?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 04:06

Ингеборга Просмотров: 1 017 Комментарии: 8 +9 Сегодня, 04:06 by

Люблю раннюю весну: день заметно начинает прибавлять, солнышко радует глаз, а после работы хочется неспешно пройтись.В этом городе у меня немного знакомых, поэтому, когда услышала своё имя, я не отреагировала.Голос был незнакомым, а имя у меня распространённое. Зачем оборачиваться?Через мгновение я почувствовала, как чья-то ладонь легла на моё плечо, и перед лицом вдруг возникла улыбающаяся мордашка моей однокурсницы.- Привет, старая (так мы обращались друг к другу в институте)! Что, глухая стала? Не отзываешься, но зато не скукожилась, - довольно засмеялась Анька, рассматривая меня с ног до головы. – Ты не спешишь, я вижу. Пойдём, посидим в кафе или ресторане, поболтаем. Сколько же мы с тобой не виделись, наших вспомним!В ресторане было малолюдно, мы прошли в конец зала, заняли место у окна, официант зажёг свечи на нашем столе. И сразу стало так уютно и хорошо. Я смотрела на Аню, а она рассказывала взахлёб о себе. Я даже и не вслушивалась, о чём она говорит, погрузившись в свои воспоминания.- А ты помнишь Машу? - спросила меня Аня, возвращая меня к действительности.- Конечно, помню. Высокая шатенка такая, с длинными волосами, но это ты с ней больше общалась. Как она?- Вот-вот, на счёт её волос я тебе сейчас такое расскажу, ты не поверишь!Теперь повествование пойдёт от лица Маши.После института я неудачно вышла замуж и вскоре сбежала от мужа-тирана. Своей жилплощади у меня не было, поэтому приходилось снимать жильё, а надолго снять по разным причинам не получалось.И вот как-то раз мне подвернулась совсем недорогая чистая комната с мебелью в коммунальной квартире. Квартира была малонаселённой. В двух других комнатах жили такие же съёмщики, как и я, по одному человеку в каждой. Невероятная удача!В комнате были новые обои, но на той стене, у которой стоял диван-кровать, обои были другой фактуры и цвета. Впрочем, это совсем не портило вида. Комната была светлая, тёплая. Ничего странного, кроме того, что когда я протирала пыль, то вверху дверного наличника обнаружила несколько иголок по углам наличника. Иголки были ржавые, кривые, и все они отправились в мусор. Подумала, что здесь кто-то жил суеверный, но всё равно было очень неприятно. После этого я долго мыла руки с мылом, как будто они были запачканы в чём-то нечистом.Почти сразу же, как я туда поселилась, у меня стала часто болеть голова, тошнило, а иногда и до рвоты доходило. Была у врача, мерила давление, сдавала анализы, даже делала МРТ, но никаких отклонений не обнаруживалось.В парикмахерской, куда я зашла подравнять длину волос, немолодая сотрудница, когда меня причесывала, вдруг хмыкнула и сказала, что такого ещё никогда не видела. И показала мне, что по всей длине волос есть узелки!Дома я внимательно разглядела свои волосы. Гладкие, блестящие, красивые волосы без седины, но почти на каждом волосе были простые узелки, которые можно было развязать, что я и попробовала, используя острую булавку. Волосы были длинные, и не было бы ничего удивительного, если бы узелки находились на кончиках волос (волосы могли перепутаться при мытье или расчёсывании), но узелки располагались по всей длине волоса - начиная почти от корня и до самого кончика.Я вернулась в парикмахерскую. Сотрудница, что ранее мне равняла волосы, попросила свою коллегу меня обслужить, а сама вышла из зала на перерыв, который сама же себе устроила.Дома я долго смотрела в зеркало на своё лицо, ставшее чужим: с очень короткой стрижкой, почти под «ноль». Было жалко волос, зато голове стало удивительно легко, как будто до этого волосы весили очень много!Ночью снились кошмары, страшно болела голова, несколько раз за ночь меня вырвало.Утром, глядя в зеркало, я не смогла сдержать крик, потому что все волосы стали седые!Я не суеверна, но я ищу другое жильё.

Ключевые слова: Узелки волосы парикмахерская ржавые иголки авторская история

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