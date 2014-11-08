Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Кто стилист?

Люблю раннюю весну: день заметно начинает прибавлять, солнышко радует глаз, а после работы хочется неспешно пройтись.
В этом городе у меня немного знакомых, поэтому, когда услышала своё имя, я не отреагировала.
Голос был незнакомым, а имя у меня распространённое. Зачем оборачиваться?
Через мгновение я почувствовала, как чья-то ладонь легла на моё плечо, и перед лицом вдруг возникла улыбающаяся мордашка моей однокурсницы.

- Привет, старая (так мы обращались друг к другу в институте)! Что, глухая стала? Не отзываешься, но зато не скукожилась, - довольно засмеялась Анька, рассматривая меня с ног до головы. – Ты не спешишь, я вижу. Пойдём, посидим в кафе или ресторане, поболтаем. Сколько же мы с тобой не виделись, наших вспомним!

В ресторане было малолюдно, мы прошли в конец зала, заняли место у окна, официант зажёг свечи на нашем столе. И сразу стало так уютно и хорошо. Я смотрела на Аню, а она рассказывала взахлёб о себе. Я даже и не вслушивалась, о чём она говорит, погрузившись в свои воспоминания.
- А ты помнишь Машу? - спросила меня Аня, возвращая меня к действительности.
- Конечно, помню. Высокая шатенка такая, с длинными волосами, но это ты с ней больше общалась. Как она?
- Вот-вот, на счёт её волос я тебе сейчас такое расскажу, ты не поверишь!

Теперь повествование пойдёт от лица Маши.
После института я неудачно вышла замуж и вскоре сбежала от мужа-тирана. Своей жилплощади у меня не было, поэтому приходилось снимать жильё, а надолго снять по разным причинам не получалось.
И вот как-то раз мне подвернулась совсем недорогая чистая комната с мебелью в коммунальной квартире. Квартира была малонаселённой. В двух других комнатах жили такие же съёмщики, как и я, по одному человеку в каждой. Невероятная удача!
В комнате были новые обои, но на той стене, у которой стоял диван-кровать, обои были другой фактуры и цвета. Впрочем, это совсем не портило вида. Комната была светлая, тёплая. Ничего странного, кроме того, что когда я протирала пыль, то вверху дверного наличника обнаружила несколько иголок по углам наличника. Иголки были ржавые, кривые, и все они отправились в мусор. Подумала, что здесь кто-то жил суеверный, но всё равно было очень неприятно. После этого я долго мыла руки с мылом, как будто они были запачканы в чём-то нечистом.
Почти сразу же, как я туда поселилась, у меня стала часто болеть голова, тошнило, а иногда и до рвоты доходило. Была у врача, мерила давление, сдавала анализы, даже делала МРТ, но никаких отклонений не обнаруживалось.

В парикмахерской, куда я зашла подравнять длину волос, немолодая сотрудница, когда меня причесывала, вдруг хмыкнула и сказала, что такого ещё никогда не видела. И показала мне, что по всей длине волос есть узелки!
Дома я внимательно разглядела свои волосы. Гладкие, блестящие, красивые волосы без седины, но почти на каждом волосе были простые узелки, которые можно было развязать, что я и попробовала, используя острую булавку. Волосы были длинные, и не было бы ничего удивительного, если бы узелки находились на кончиках волос (волосы могли перепутаться при мытье или расчёсывании), но узелки располагались по всей длине волоса - начиная почти от корня и до самого кончика.
Я вернулась в парикмахерскую. Сотрудница, что ранее мне равняла волосы, попросила свою коллегу меня обслужить, а сама вышла из зала на перерыв, который сама же себе устроила.
Дома я долго смотрела в зеркало на своё лицо, ставшее чужим: с очень короткой стрижкой, почти под «ноль». Было жалко волос, зато голове стало удивительно легко, как будто до этого волосы весили очень много!

Ночью снились кошмары, страшно болела голова, несколько раз за ночь меня вырвало.
Утром, глядя в зеркало, я не смогла сдержать крик, потому что все волосы стали седые!

Я не суеверна, но я ищу другое жильё.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 04:06
Сегодня, 04:06 by ИнгеборгаПросмотров: 1 017Комментарии: 8
+9

Ключевые слова: Узелки волосы парикмахерская ржавые иголки авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: az.ecmb
Сегодня, 07:32
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1216|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 735
Трудолюбивый домовой. На голове человека от 90 до 150 тысяч волос
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#2 написал: Snejnay
Сегодня, 08:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: (181|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 183
Иглы в косяках скорее были защитой от чего-то дурного, по аналогу ножа воткнутого в косяк входной двери . Если узелки в волосах я могу списать на домового - то седину и постоянную головную боль никак. Могу допустить конечно что боль следствие плетения узелков. А седина? - дурное что то... Плюс.
Зарегистрирован: 14.10.2016
#3 написал: amazonka
Сегодня, 10:01
+4
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 48
Утром, глядя в зеркало, я не смогла сдержать крик, потому что все волосы стали седые!

фраза последняя испортила мне все впечатление от рассказа disappointed
Зарегистрирован: 16.01.2015
#4 написал: Pmariam
Сегодня, 10:14
0
Группа: Посетители
Репутация: (170|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 583
верю в историю до последней фразы про седину.
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#5 написал: Баба Клава
Сегодня, 10:38
+1
Группа: Авторы
Репутация: (1775|-2)
Публикаций: 31
Комментариев: 1 199
Енто соседи по комуналке девку чем то травили. Точно вам говорю. Все симптомы подходют, и блевотня и поседение и прочие симптомы. А узелки енто не узелки, енто в волосах яд скопивши был. Плюс за историю.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#6 написал: lidia1
Сегодня, 11:45
0
Группа: Посетители
Репутация: (22|-1)
Публикаций: 21
Комментариев: 601
Страшная история. В квартире был подклад на прежних хозяев. Подклад нужно убирать только в перчатках. Перчатки вместе с подкладом необходимо выбросить, а лучше сжечь. Если есть возможность. Седые волосы лучше покрасить в натуральный цвет. В полночь из форточки выбросить 3 пригоршни соли - от негатива. Скорее всего подклад сделали соседи. В коммунальных квартирах такое бывает. Квартирный вопрос испортил людей...+5
Зарегистрирован: 22.09.2015
 
#7 написал: Tigger power
Сегодня, 12:00
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (101|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 507
Ужас какой! +
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#8 написал: акжана
Сегодня, 12:05
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (588|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 698
Явные признаки отравления. Съезжать нужно с квартиры немедля.Плюс!
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.