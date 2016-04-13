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Истории из жизни

Чужие похороны

Когда мы были детьми, еще в далекие восьмидесятые, то на школьных переменах играли на площадке перед входом школу. Школа была большая, старая, деревянная (привет пожарной комиссии!), на целых четыре этажа. Мы тогда были в 3 или 4 классе, только-только стали пионерами и носились по двору школы на очередной большой перемене. Мальчишки гурьбой играли в сифу, девчонки - в классики и резиночки, золотое было время.

И вот однажды мы как обычно погожим осенним деньком носимся по школьному двору и вдруг видим, что на дороге что-то странное происходит. А школа выходила прямо на нее своим большим крыльцом и железным решетчатым забором с воротами. Сначала все затихло, не было ни людей, ни машин, вообще тишина. Потом появился странный и неприятный звук, духовой оркестр, потом мы увидели похоронную процессию. Сейчас я таких уже давно не вижу, к счастью, а тогда эта толпа людей в черном шла прямо по дороге и с оркестром впереди. До сих пор мурашки по спине от звука труб и похоронного марша, мы и тогда-то сильно струхнули, прекратили игры, кто полез на забор смотреть, а мы нашей компанией, трое пацанов, прижались к решетке носами и смотрим.

Видим, что процессия приближается, и вот уже видно, как в гробе несут женщину. Мы с мальчишками начали друг перед другом храбриться, смеяться над нею и людьми этими, говорить, что никогда не умрем, и так далее, в общем, обычный детский треп. И вдруг Антон говорит: "А вы знаете, что это может быть не просто женщина, а Пиковая дама?" - и рассказывает, что есть такое поверье, что если женщина при жизни занималась колдовством и черной магией, то, умирая, она становится Пиковой дамой и может утащить за собой на тот свет еще кого-нибудь. Причем это может произойти и во время похорон, Пиковая дама даже если и умирает, то может все видеть и все слышать и любого потащить за собой. Происходить это будет ночью в течение сорока дней после похорон. Обычно такой человек в одну из ночей просыпается около полчетвертого ночи и слышит стук. Потом его сердце делает три удара, очень медленных, и после этого останавливается навсегда.

Мы после этой истории все замолчали, шутки про женщину прекратились, похоронная процессия уже поравнялась с нами, всем стало жутко, а вдруг эта женщина и вправду Пиковая дама и слышала, как мы над ней смеялись, и накажет нас? И вот процессия проходит мимо нас, и мы видим, как что-то происходит, люди кинулись врассыпную, на дороге страшный грохот!!! Смотрим: гроб упал и покойница из него выкатилась, и это все прямо на наших глазах в какой-нибудь паре метров! После этого все, кто был на улице около школы, кинулись с визгом внутрь школы, жутко было – просто слов нет.

Все мои друзья живы до сих пор, конечно, но еще долгие годы я просыпался от страха по ночам, и мне казалось, что кто-то стучит в мое окно снаружи, и мерещилась фигура в темном у кровати.

Автор: Mila.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:54
Сегодня, 10:54 by Сделано_в_СССРПросмотров: 127Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Дети школьная площадка похоронная процессия гроб страшный грохот фигура

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Комментарии

#1 написал: Стаська
Сегодня, 12:01
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В чем мистика?
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#2 написал: ПИК НИК
Сегодня, 12:02
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В школьном возрасте, страшилки, бывает сильно заседают в мозгах. Мы в детстве тоже боялись и бабку, которая кувыркаясь через ножи, превращалась в свинью и ела людей, и чёрного человека, который живёт в подвале дома, куда всматривались в темноту, через подвальные узкие оконца и как нам казалось даже видели, как он крадется в нашу сторону! Боялись и пиковую даму конечно. Но от страшилок этих никто, слава Богу, не умер, никого не с'ели.
Сейчас мы выросли и у нас другие страшилки, от которых всякое бывает! dinozavr
Йа плюсую.
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
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