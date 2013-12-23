Голый сверху, мохнатый внизу

Seipron Просмотров: 257 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 11:22 by

Эту историю рассказал мой дед. С фантазией у него плохо, врать он не умел, поэтому его истории я поверил, да и незачем ему обманывать…Когда мы были маленькими, бабушка нас пугала лешими, водяными. Дед нам всегда говорил, что стоит оглядываться по сторонам, когда вы выходите за границу деревни. Голый сверху, а внизу мохнатый может схватить вас! Нас это забавляло, мы нисколько не боялись, поэтому ходили маленькими компаниями далеко от деревни, в лес, на луга за ягодами, на речку купаться и ловить рыбу. Время шло, мы стали взрослее, бабушка перестала нам рассказывать о нечисти, которая бродит вокруг. Дед же все говорил: "голый, внизу мохнатый, где-то ходит в округе, ищет."Мы с дедом летом каждый день ездили косить траву, делали запас на зиму; хоть ему и был 71 год, в работе от меня не отставал. Человек старой закалки. Кроме нас двоих никто из семьи не ездил. Да и дед не особо настаивал.Как-то раз, отдыхая после косьбы, сидя на траве в тени нашего автомобиля УАЗ с самодельным прицепом, спросил у деда, что за мохнатик-то такой?. С улыбкой на лице я повернул голову, чтобы посмотреть на него. Он сделал серьезный вид, взял в рот сигарету, закурил. Погрузился в себя на некоторое время, молчал. Я сделал глоток воды. Дед вздохнул: "Ты думаешь, внучек, что я вру. Нет! Я сам его видел." Вновь втянув в себя сигаретный дым, затем выдохнув, он сделал паузу, задумался. Матюкнулся, слегка качнув головой. И начал он рассказ.Было мне тогда 24 года. В те года я пас лошадей, лошади очень ценились в колхозе, их было много.Дед и правда очень любил лошадей, держал у нас в хозяйстве, не для работы, а, как он говорил, для души.Так вот, табун был большой, голов 60, не меньше. Ну и гоняли мы их на пастбище, далеко от деревень, чтобы местные скот свой там пасли. Пасли по одному, через день.Отогнал я значит табун километров за 7 от деревни, на луга холмистые. Сеять там не сеяли, так ка по холмам технике не очень удобно ездить, да и без этого места было полно. Речушка там была маленькая, вода чистая.День был пасмурный, ветра не было, небо не собиралось плакать.В общем погода, хорошая. Я верхом на лошади сидел, как сейчас помню, Сивка-Бурка её звали. Белая с черными пятнами.Заметил, как дед немного улыбнулся. Старые люди любят вспоминать свою жизнь, с теплом рассказывая о прожитом.Сижу я верхом на лошади, смотрю за табуном, тихо, спокойно, время уже за полдень перевалило. Спрыгнул с лошади, достал бумагу, насыпал туда самосада, свернул в папироску. Раньше с сигаретами туго было, вот и курили самосад. Хотя самосад не сравнить с нынешнюю дрянью! Так вот, сделал я папироску, закурил. Курю, настроение хорошее.Заметил, лошади стали нервничать, знаю их повадки хорошо, поэтому и заметил. Думаю, может волки, залез на лошадь, стал вглядываться в ту сторону, откуда лошади стали уходить, приближаясь ко мне. Ничего странного не вижу, местность-то открытая. Курю. Лошади, не боясь, прошли мимо меня и встали позади, стали успокаиваться. Я бросил попытки разглядеть причину тревоги табуна. Сейчас же успокоились. Но с лошади не слез.Прошло часа полтора, я сидел на траве, ел хлеб с салом, запивая сладким чаем из фляги. Лошади вновь стали нервничать. Я сложил остатки еды и флягу в рюкзак, повесил на лошадь, залез в седло.Стал смотреть по сторонам… В том направлении, куда я всматривался в первый раз, заметил движение. Кто-то бежал, в мою сторону. Видно было плохо, но я не сводил глаз. По мере приближения силуэта, я заметил, что он подпрыгивает, когда бежит. Странно… не добежав до меня метров 400 на вскидку, он остановился. Стал вертеть головой во все стороны. Быстро так. Может от волков бежит, или от кабана, подумал я. Тогда надо помочь. Свистнул. Внезапно, после моего свиста он резко перестал крутить головой! Стоит, не шевелится… Может дурачок местный… Или перепил мужик, бывает и такое…Вновь свистнул. Он резко побежал в мою сторону. Приближаясь все ближе ко мне, я смог разглядеть как он бежит. Получалось, так что он при каждом касании земли немного подпрыгивал. Стало не по себе от его движений.Мужик я крепкий, низкого роста, но коренастый. Самый сильный в деревне. Могу постоять за себя.Вдруг он вновь остановился и стал вертеть головой. Я уже немного разглядел его. Сутулый, высокий, голый. Кожа цвета земли. Волосы на голове копной, черные-черные, как смола.Крикнул: мужик, ты чего, заблудился? Снова резко остановивился, стал вращать головой, уставился в мою сторону. Стоит, ирод, как статуя. Не шевелится. Тут-то я и разглядел его: лицо узкое, глазенки ну точно, как у свиньи, маленькие. А ноги, мать твою! Волосатые, мех как будто, густой и тянется вплоть до пупа. Руки тонкие, зато ладони и пальцы большие. В нечисть-то я, как и ты, не верил, мало ли уродов на свете. Я снял с седла кнут, вдруг не нормальный этот набросится. Жду... Не выдержал, стал матом на него орать, мол ты либо иди куда шел, если помощь нужна подходи тогда. Резко он руками схватился за голову, и отпрыгнул назад, как будто кипятком его ошпарили. Качает головой из стороны в сторону, при этом наклонил ее немного к земле. "Ты совсем, что ли, больной," - матом проорал я. Он снова отпрыгнул назад.Сердце мое колотилось в груди так, что, казалось, вот-вот выпрыгнет. Матерясь, я стал описывать, что с ним сделаю, если не повернет обратно и уйдет. Немного отойдя назад, он остановился, поднял голову и зарычал. Так зарычал, что я от страха чуть из седла не выпал! По телу пробежал холодок. Ах ты ж …. , выругался я. Страшно стало так, аж дышать трудно. Пошло все к черту…Развернувшись я заметил, что табун убежал далеко вперед. Сивка тоже бы убежала, да только послушная и верная лошадь. Развернув ее погнал вперед. Сам же повернул голову назад, вдруг побежит этот придурошный. Побежал, сволочь, побежал! Но немного уходя влево, наискосок, но вперед. Догнав табун, я хлыстом стал подгонять лошадей вперед, назад к деревне. Свистя и размахивая кнутом, я не спускал взгляда с этого, полуголого. Он все дальше убегал от меня в сторону, припрыгивая при каждом шаге. Меня немного отпустил страх. Гнал табун, мысли в голове крутились нехорошие.Позже в деревни меня спрашивали, ты чего, мол, гнал табун, как ошпаренный, волки что ли? Я сказал, что да. Волки. Побоялся, что засмеют.Перевелся я тогда в стройбригаду, строили фермы, дома и т.д. Главное, среди людей был. В полях, на сенокосе работая, всегда оглядывался, хоть и не один был.Вот так все и было…Встал дед, потянулся. Огляделся вокруг.- Мда, - цыкнул он.- Что? - спросил я.- Да ничего, - ответил дед.- Вставай, трава сама не скосится и в прицеп не сложится, - улыбнувшись, сказал он.- А были ли случаи, когда скот пропадал или люди? - спросил я. Дед ответил:- Были. Да только все на диких зверей списывали, - жестко ответил он. Больше с вопросами я его не доставал, обдумывая услышанное.С этого дня, находясь за границами деревни, я оглядываюсь по сторонам, вдруг сверху голый, внизу мохнатый следит за мной…

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