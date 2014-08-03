Предчувствие

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 14:42

Nick.Yudin Просмотров: 318 Комментарии: 5 +7 Сегодня, 14:42 by

Мы привыкли жить по законам и принципам социального строя, который в той или иной мере формирует наш характер, заставляя нас периодически подстраиваться под систему. Но есть такие случаи , когда одна новость, один момент, один день переворачивают все с ног на голову, заставляя нас меняться. У меня был один друг, у которого жизнь шла, как и у многих других (дом, работа, жрачка, собачка). Так, в жизненной рутине, проходили дни и недели. Далее из его уст.В один день я, как обычно, пришёл с работы домой, пообедал, покурил, ну и по стандарту завалился на диван. Из-за усталости я постоянно проваливался в сон моментально, как только моя голова касалась подушки. Сны мне обычно не снились, или все таки снились, но на утро я не мог их вспомнить. Но этот сон я помнил на утро отчетливо. Вижу, как просыпаюсь, встаю с кровати. В квартире некое подобие тумана, которым затянуло все свободное место, как-то на подсознании думаю: "Что, неужели я так накурил?" - хотя курю исключительно на балконе. Подхожу к окну, чтобы открыть и проветрить квартиру, и замечаю за окном силуэт человека, вокруг которого были по кругу расставлено приличное количество свечей. Он нагнулся, взял одну из свечей, зажег и встал неподвижно, как стоял ранее. Лица я его не видел из за чертового тумана. Хоть и пытался разглядеть. Наутро я проснулся и по стандарту принялся собираться на работу, не придав никакого значения сну. Ну сон и сон, всякое может присниться. Однако в этот же день во сне я снова очутился в своей квартире, затянутой туманом. Выглянув в окно, я увидел, как он все стоял на прежнем месте. Свеча в его руках почти догорела. Как только последняя капля воска коснулась его рук, он нагнулся за новой свечкой, поджег и снова принял неподвижную позу. Уже утром мною завладел интерес, что это за сон. В соннике ничего нормально изложенного не нашёл, только отдельные описания, которые не хотели собираться в одну картину. И последующие ночи я видел одно и тоже. Помимо этого сна, в одно утро прибавилось чувство присутствия ( что кто-то рядом смотрит на меня). Про себя я тогда думал, что сон уже развил у меня паранойю ,что в реальной жизни он так же стоит за окном и поджигал свечи.Но каждый раз, когда я выходил покурить на балкон, меня встречало хмурое утро осени и бегущие на работу люди. Я уже даже привык к тому, что это сон посещал меня каждый день, но заметил, что количество свечей-то значительно приуменьшилось. Не знаю, как я смог поменять ход сна, но я решил открыть окно и спросить: «Кто ты такой, что тебя надо?». Выкрикнув это в окно, ответа я не получил. Он лишь нагнулся за новой свечкой и принялся стоять дальше. Я решил уже выйти из квартиры и пойти на разборки, как сон на этом обрывался. И каждый раз, когда я во сне пытался выяснить, кто он, сон обрывался. По мимо моей паранойи, прибавилось плохое самочувствие. Кашель, головные боли, и ходил как вареный рак. Ну, думаю, доканал себя и простудился. Ну и. как обычно при ОРЗ, занялся самолечением. Но спустя пару дней я понял что мое лечение не помогает, состояние ухудшается. Решился пойти в поликлинику, хоть это место я дико ненавижу из-за за очередей и постоянно бормочущих про свои болезни и то, как плохо им жить, старушек. Уже после небольшой сдачи анализов меня упекли в стационар, на обследование. При обследовании нашли онкологию в 3 стадий. Тут моя жизнь полностью оборвалась. Не смотря на это, врачи подбадривали меня, что есть ещё шансы справиться с недугом. Но я-то понимал, каковы шансы. Сон так и не прекращал отступать,но за время в нем кое что изменилось. Дыма стало меньше и видимость была заметно лучше, но человека со свечкой разглядеть все равно не удавалось. Все родные приходили ко мне в палату, плакали, пытались утешить. А я старался не рыдать а улыбаться и быть веселым. Но на самом деле я хотел чтобы они запомнили меня веселым и жизнерадостным, сам же я плакал каждый вечер когда они уходили. Сильные антибиотики, химиотерапия и прочее лечение лишь замедляли неизбежное. Только теперь, после всего произошедшего, до меня дошло, что свечи - это мое время, которое мне отведено. А туман - это сигаретный дым. Слишком поздно я это понял, видимо. А сегодня ночью мне приснился тот же сон, во круг человека не было свечей, в его руках осталась всего одна свечка.23.06.1990- 14.04.2017

Ключевые слова: Предчувствие сон Судьба

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