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Истории из жизни

Роковой дар ведьмы

Эта удивительная, необычная и мистическая история произошла со мной, когда мне было 17 лет. Она оставила огромный след в моей жизни, мне сейчас 48. Я всё помню как сейчас.
Росла я в обычной рабочей семье среднего достатка. Мама - воспитатель в детсадике маленького провинциального городка, а отца я совсем не помню, они развелись, когда мне было 5 лет. Работал он экскаваторщиком. Мама растила меня одна. Городок наш небольшой (40 тыс. население), мы с мамой жили в частном маленьком саманном доме моих дедушки и бабушки на окраине этого городка.
Это наш родовой дом. Его построили сразу после войны мои дед и бабушка, когда поженились. Район назывался «Птицесовхоз». В 80-е годы много было таких совхозов, колхозов. Вокруг были птичники, фермы, в общем, практически сельская местность.
Несколько улиц, школа, детский садик, два магазина, почта, старый клуб. До остальной цивилизации, которая находится в самом городе, можно было доехать на автобусе. Так вот: в нашем «Птицесовхозе» все друг друга знали поимённо, и если появлялись новые лица, это сразу было заметно.
И бабушки вечерами, как заканчивали свои дела по хозяйству, выходили из своих домов на лавочки и, как это водится, обсуждали всех и всё. Маленькая, я сидела с ними на лавочке и подсказывала (если они сослепу не разглядели), кто прошёл или проехал и что на нём надето.
Дружила я с детства с соседской девчонкой, живущей напротив, и мальчишками с нашей улицы. Везде лазили, шкодили, ходили на местное озеро.
В общем, так проходило моё беззаботное, безоблачное детство. Но я была по-своему счастлива. Шло время, мы пошли в школу, взрослели. Девчонки превращались в девушек, мальчишки — в юношей. Начались походы на местные дискотеки в клуб.
Многие мои знакомые, уже юноши, начинали встречаться и «дружить» с моими сверстницами, первая любовь и всё такое. Только вот я не вызывала интереса у парней. Вот именно с этого момента началась моя история, о которой я и хочу рассказать.
Со мной никакие мальчики-юноши никогда не изъявляли желания встречаться, а даже наоборот, посмеивались и подшучивали, а иногда и обзывали.
Не буду писать, что именно слышала я в свой адрес, но жестоко это очень было. Потому что рост у меня был высокий, длинные и худые ноги, сама я была очень худенькой и какой-то нестандартной, эдакий гадкий утёнок. Даже моя мама не могла промолчать лишний раз, когда покупала или шила мне одежду: — Вот мол, каланча, длиннобудылая! Так говорила она порой. А мой родной дядька сравнивал меня со стрекозой из-за больших глаз на маленьком худом личике с двумя косичками по бокам.
Все кому не лень, и молодые, и взрослые, и знакомые мамы кидали в мой адрес разного вида реплики типа:
— Люба, ты что, её не кормишь?
Или:
— Кирпичи ей положи, а то сегодня ветер будет, унесёт!
Тем самым сильнее и сильнее вырабатывались мои комплексы. Так я замкнулась в себе, ни с кем практически не общалась, ходила в школу (что было для меня вроде «отмучиться») и возвращалась домой.
Ни на какие дискотеки я не ходила, плакала по вечерам, ночам, даже страдала по одному соседскому парню, который встречался с моей одноклассницей и катал её на велосипеде. Я так любила его неразделённой любовью. Мне порой не хотелось жить, и я, сидя поздними вечерами на крыльце дома, смотрела в небо и мечтала, чтобы прилетели инопланетяне и забрали меня из этого мира в другой.
Где меня будут все видеть красивой, и где я не буду отличаться от других. Когда мне исполнилось 17 лет, маме дали квартиру от детсада, и мы переехали. Но тут сильно заболел мой дедушка, до этого умерла бабушка, и дед это не мог перенести.
Сначала, когда ему врачи отняли ногу, он ещё передвигался на костылях, но затем и вовсе ослаб. Мы с мамой ухаживали за ним и старались не оставлять одного. У остальных родственников были семьи, скотина, и они решили, что у моей мамы это лучше получится.
Мама разрывалась между работой и дедом, а я в то время училась в училище — ПТУ. Однажды поздним зимним вечером я сидела у подруги, что живёт напротив деда по улице.
Мы часто засиживались с ней допоздна, а потом она провожала меня через свой огород до моего дома (так короче было), где в квартире новой пятиэтажки мы жили с мамой.
Вот мама и попросила меня периодически бегать и поглядывать за дедом, так как он совсем стал «плохой», и его вечерами мучили боли.
После смерти бабушки дед спал со светом — он чего-то боялся. Поэтому я, подбегая к калитке, становилась на лавочку и смотрела в окно, что и как там с дедом.
Вот он сидит, смотрит телевизор или лежит и читает газету, значит, всё нормально. И бежала обратно к подруге. Так несколько раз бегала за вечер.
И вот на часах 12 ночи, и я решила ещё раз забежать — убедиться, что дед в порядке, и затем идти уже домой к себе. Был январь месяц.
Это было 19 января 1984 года. Навсегда запомню этот день! Очень холодно, мороз. Я вышла из калитки соседки и хотела перейти дорогу (проезжая часть метров 7), затем тротуар и вот она, калитка дома моего деда.
Вдруг навстречу мне, но по тротуару, что шёл параллельно дороге на стороне у дома деда, шла женщина странным шагом. Вроде ноги — это протезы и, как казалось, она не владеет ими.
Одета очень легко и в такую-то пору года! А на ногах — пошарканные какие-то тапки. А волосы на голове! О ужас, стояли торчком, как «взрыв на макаронной фабрике».
Мне стало так жутко и страшно, она прошла мимо меня и даже не посмотрела в мою сторону. Я так и стояла посреди дороги и не могла двинуться с места. Меня словно парализовало. Я хотела идти, но не могла, ноги не слушались меня. В голове был вопрос: «кто это, что это?» и жуткий страх!
Даже не совсем могу описать, что я чувствовала, наверное, шок от непознанного и непонятного! Я таких женщин, живущих в нашем совхозе, и не видела! Да и в такое время, полночь, ни одна нормальная женщина не бродит по улицам, где давно половина фонарей разбита и в общем-то страшновато.
И вообще-то любой нормальный человек, если и встречается в столь позднее время на улице ещё с кем-то, в любом случае обернётся или посмотрит в сторону другого: кто, мол, это и т.д. Это же нормально? А она шла как робот, не шевеля руками и головой.
И не смотря по сторонам. Вообще! Я смотрела ей вслед, как она исчезает во тьме тротуара и ночной улицы, и решила всё-таки двинуться с дороги дальше к дому деда. У него ещё горел свет. Но только я наконец-то сделала шаг, она уже была напротив меня, но только уже с другой стороны тротуара! Но как? Она же только что ушла совсем в другую сторону и далеко. Я же видела, смотрела вслед.
И так она делала несколько раз, не пускала меня ни вперёд, ни назад, никуда! Мне казалось, я вроде бы побежала, но я чувствовала её дыхание за спиной. И всё время она держала меня в одном месте на дороге между домом деда и моей подруги.
Я видела, как она наслаждалась, что пугает меня и я в её власти! Тут-то мне совсем стало страшно и жутко, я хотела бежать, но не могла.
Хотела кричать, но рот не могла открыть. А она стала под единственный горящий фонарь на нашей улице, чтобы я видела её, и стала жутко смеяться каким-то нечеловеческим смехом.
Тут-то началось самое жуткое. После смеха она стала на четвереньки и на моих глазах начала превращаться в большую чёрную собаку.
Всё, что я помню, — это большая собака с очень широкой спиной. Нереальная какая-то собака. На мгновение, как мне казалось, я потеряла сознание, но в этот момент мой разум всё отчётливо понимал и слушал. Я как будто оказалась в другой параллельности, вся улица плыла в моих глазах, были лишь очертания и туман. И тут я слышу мерзкий голос: — Я знаю, что ты хочешь!
А я, слышишь, лишь только я могу это дать тебе. Все, о чём подумаешь, пожелаешь! Слышишь, всё! — Кричал голос. — Всё кругом, без исключения, будь то мужчина, женщина, дети, животные, ты всеми сможешь манипулировать! Ни один не пройдёт мимо, чтобы не повернуться и не посмотреть, восхищаясь твоей красотой! А ты будешь это видеть и думать, что они все недостойны тебя! И даже годы не испортят твою красоту! Ты вечно будешь желанна для мужчин, они будут на всё идти, чтобы овладеть твоим телом!
Хочешь? И я подумала: «Да!». Говорить я не могла. И я сразу вспомнила вдруг, как меня обзывали в школе, что кричали мне вслед, с кем меня только ни сравнивали. Так стало обидно.
В голове появилась картина: я иду, уверенная, красивая, и ни один из мужчин даже и не осмелится подойти и заговорить со мной, чтобы познакомиться, так как такая красотка не про его честь.
А я-то знаю не понаслышке, какие они, эти парни, могут быть злые, я даже ненавидела их в тот момент, всех, была только месть в голове! Она жутко засмеялась и сказала: — Пусть будет так, как ты хочешь! Но помни: взамен я заберу у тебя одну вещь!
Не волнуйся, при том, что я дарю тебе, она тебе и не понадобится. И наступила тишина. Я опять оказалась на родной улице. Всё вспомнив, я быстро побежала прочь, куда бежала, даже не помню. Но меня подгонял страх, страх от того, что это было, это не сон.
Уж я-то знала, что всё, что произошло со мной, это реальность. Вот так я очнулась и оказалась у калитки моей подруги. Помню, как вбежала в дом, что-то бормотала, кричала про ведьму, как потом сказала подруга и её проснувшаяся вся семья, что не было меня всего несколько минут, и что влетела я вся белая как стена! И слова из меня не могли вытянуть, я заикалась.
Только и кричала я им: «Там ведьма, там ведьма!». Они сильно испугались за меня. Меня привели в чувство, проводили домой.
Но только потом, немного придя в себя, я рассказала своей близкой и единственной подруге о том, что произошло со мной в самом деле и как. И она мне поверила, т.к. дружили мы с ней с 6 лет и она была единственным человеком, который со мной дружил. И сейчас переписываемся, перезваниваемся. Я никогда и никому не рассказываю подробности этой истории. Разве что иногда в хорошей компании да к слову на такие темы рассказываю, что видела ведьму, но не погружаясь в подробности. Трудно в таком признаться.
И вы хотите верьте, а хотите нет, понимаю, в такое трудно поверить. Но это так просто из моей жизни не вычеркнуть. Только жизнь моя после такой встречи круто изменилась. Буду кратка, опуская некие подробности. Я уехала в 18 лет из родного города.
Ни дня больше там не хотела оставаться, вот так взяла чемодан и поехала. Сначала на Север (на заработки), тогда многие уезжали, только я всегда сама путешествовала, ничего не боялась и никого. Все двери мне были открыты, любые сложности я преодолевала, много друзей подруг, всегда куча поклонников, все парни.
Где бы я ни появлялась, они крутились возле меня. А уж если я на какого-то парня глаз положу, так тут же мой был. Но делала я это ради спортивного интереса и на спор.
Даже и у другой девушки могла увести его, стоило мне только это захотеть. Даже если и дело шло к свадьбе у этой пары. Но хочу сказать следующее: всех парней я только приманивала, влюбляла в себя и всё! Близких отношений я не допускала, хотя мужчины этого ну очень хотели!
Добившись своего и успокоившись, что он влюблён, уже дальше мне с ним было неинтересно. Ведь сама-то я не любила! Я всё искала того, кого полюблю и создам семью, для всех я была недоступна. Понимаю, молодая была и глупая, и вообще-то почему бы и не пользоваться даром ведьмы.
А вы бы на моём месте как поступили? Я ведь была гадким утёнком, изгоем. В 1989 году меня занесло в Приморский край, устроилась я на флот (в море пошла ), поваром, буфетчицей согласно своему образованию, поваром 4 разряда, полученному в ПТУ. Другого у меня не было.
Но меня и это устраивало. Эх, романтика, такая жизнь началась! Вернувшись на побывку домой, мне тогда исполнилось 22 года, я как бы между прочим приняла участие в местном конкурсе красоты, проходившем в 1989 году в нашем городе. Стала королевой красоты, покорила всех мужчин и парней в нашем районе, а многих и городских, все хотели со мной познакомиться, пообщаться.
Более того, я особенно отказывала с особой радостью и наслаждением тем парням, которые раньше и не смотрели в мою сторону, а они даже и не понимали, что это я стала такой. «Что, не помнишь меня?» — говорила я. Что они, дураки, многое потеряли, вот так думала я и говорила им это в глаза не стесняясь!
Затем меня пригласили на участие в республиканском конкурсе, там была уже возможность после победы на «Мисс Россия» поехать, но меня это не очень манило. Да и пора было возвращаться на работу, отпуск заканчивался (у моряков он 3 месяца набегает), Дальний Восток ждал.
Историю своей жизни дальнейшей описывать не буду. Она очень насыщена и многообразна, журнала не хватит. Скажу только следующее: побывала я замужем, но недолго, и официально, и в гражданском браке.
И по сей день (мне скоро 49 лет!) мужчины и даже женщины сворачивают головы, когда прохожу я мимо, в общественном транспорте это или на улице, везде. Мужчины смотрят с восхищением, женщины — с завистью. Благодаря моей внешности мне многое удаётся решать, стоит только поставить цель.
Всегда первая, всегда лидер. Единственное добавлю, что мне всегда не нравились, так это корысть и алчность. Так воспитана мамой.
Поэтому, наверное, никогда нет денег, если только на необходимое. Цели разбогатеть никогда и не было. Не в деньгах счастье — всегда мой лозунг по жизни. Но почему-то счастья семейного нет. Ни один мужчина долго не задерживается в моей жизни!
Я по-прежнему красива, молода, никто и никогда не даёт мне мой возраст и очень удивляется, когда я называю его. При этом я никаких салонов не посещаю, разве что парикмахерскую по мелочи. Всю жизнь работала обычным поваром, официанткой, продавцом.
И всегда романтика и приключения. Так годы и летели. Я имею обычный средний достаток. Всё, как говорится, ровно, но в быту. И уже давно я поняла, как я ужасно одинока и несчастна. Есть любимая работа, любимые коллеги, которые меня любят и уважают, дом в Подмосковье, взрослая дочь.
Но нет Любви и Счастья, вот именно семейного. И если мужчина появляется в моей жизни, ему только интересно моё тело, он всё делает, чтобы его заполучить, долго ухаживает, а когда добивается, то исчезает. Потом на горизонте появляются новые отношения, причём мужчины всегда у меня моложе лет на 10-20, красавчики.
Мне, конечно, это нравится и сейчас. Особенно когда я смотрю на своих бывших соперниц из прошлой моей жизни, без слёз на них не взглянешь.
Я, конечно, всегда вспоминаю дар ведьмы. Но если честно, в глубине души я устала от этого дара, хочется семью, счастье любить кого-то. Во мне ещё столько нерастраченной энергии и любви. И если я ещё бы раз встретила ту ведьму, наверное, я по-другому бы сформулировала своё желание.
Нужно было просить Любовь одного и единственного мужчины и на всю жизнь. Но что я тогда, семнадцатилетняя обиженная на весь мир в тот момент девчонка, могла пожелать? И теперь я понимаю, что взяла она взамен. Быть счастливой!

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 21:49
Сегодня, 13:10 by Сделано_в_СССРПросмотров: 122Комментарии: 0
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Ключевые слова: Родовой дом каланча неразделённая любовь ведьма гадкий утёнок пожелание

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