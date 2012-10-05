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Истории из жизни

Проклятие нищего

В нашей семье много тайн. Связано это с событиями послереволюционного времени, о которых в нашей семье, мягко говоря, вспоминать не любили. Что интересно, «прозрачным» происхождением не может похвастаться ни одна ветвь семьи. Старшие об этом не говорили, а молодёжь и не спрашивала – всем было ясно, разговоры о том, кто мы и откуда, ни к чему хорошему не приведут.

Эта история, как скелет, вывалилась из шкафа, когда моя мама встретилась с родственницей, и они, обсуждая одного из наших родственников: его угрюмость и строгий нрав, вдруг припомнили страшную историю судьбы его отца.

Подробностей уже не знает никто, как и некоторых имён. Но полагаю, они не так важны.

Случилась эта трагическая история с одним из моих предков, назову его Николай (имя изменено). Прибыл он в Казахстан в двадцатых годах прошлого века. Один с двумя сыновьями: одному было около восьми лет, другому – где-то три года. Почему он прибыл один, без супруги – неизвестно.

Привыкший работать на себя, Николай и в Казахстане открыл маленькую хлебную лавку. Вскоре он женился на женщине с тремя детьми. Имя её было забыто в связи со следующими событиями.

Работали всей семьёй. Николай нрава был строгого, требовательный и к себе, и к домочадцам. Старшие дети присматривали за младшими, у всех были свои обязанности, выполнение которых было беспрекословным.

Жена Николая работала в лавке. В один из дней она, как обычно, продавала хлеб, когда на пороге лавки появился страшного вида нищий. Больной старик весьма потрёпанного вида, по которому было ясно, что жизнь его била, и не раз.

У женщины он попросил булку хлеба «Христа ради». И она, конечно, не отказала. Получив хлеб и сердечно поблагодарив хозяйку, нищий поковылял к двери.

Но, к несчастью, мой предок по каким-то делам в это самое время зашёл в лавку. Опоздал бы он немного, и, возможно, судьба его была бы совсем иной.

Вероятно, ещё с порога увидев, как жена раздаёт хлеб, Николай пришёл в бешенство. Вырвал только что полученный хлеб из рук нищего и с кулаками бросился на расточительную супругу. Та, забившись в угол, то и дело получала удары и оплеухи от мужа. В порыве гнева Николай бил жену и отобранным хлебом. Его крошки и куски разлетелись по всей лавке.

Всё время нищий старик стоял, опешив. У него не было ни сил, ни смелости противостоять такому напору. Не выдержав этой жестокой сцены, он в сердцах крикнул:

- Оставь её, изверг! Как только засохнет последний кусок этого хлеба, ты сдохнешь!

Старик плюнул и поковылял к выходу. Уже на пороге его нагнал взбешённый такой неслыханной наглостью предок. Схватив старика за ворот, он вышвырнул его прочь. Захлопнув дверь, вернулся к воспитанию нерадивой супруги.

На следующий день Николай заложил сани и отправился в ближайшую деревню. Погода была ясная, дорогу не замело. Спокойно отправился в путь. Ничего не предвещало беды.

Но домой он вовремя не вернулся.

Как выяснилось потом, сани его то ли съехали с дороги, то ли сломались, а может, и то, и другое. Но он, пытаясь их как-то наладить, надорвал спину. И спустя несколько дней умер.

Может быть, тогда и засох последний кусок того хлеба, которым нищий проклял жадного предка.

Супруга Николая недолго горевала о внезапной смерти мужа. Как говорится, схоронила – и забыла. Вскоре она вновь вышла замуж. Новый её муж настоял на том, чтобы неродных детей она отдала в детский дом. Так она и поступила.

Так, оба сына Николая оказались в детском доме. Затем их по каким-то причинам разделили, и старший навсегда потерял младшего.
Старший сын Николая прожил очень тяжёлую жизнь, полную лишений. Судьба младшего до сих пор неизвестна.

Имеет ли отношение проклятый хлеб к смерти предка – неизвестно. Может быть, эти два события никак не связаны. Но всё-таки какая-то зловещая связь прослеживается, по крайней мере, так считал поведавший эту историю. Он был убеждён, что именно это проклятие искалечило всю его жизнь, жизнь брата, а отцу оно стоило жизни.
Сегодня, 09:30 by LjoljaBastetПросмотров: 301Комментарии: 7
+12

Ключевые слова: Хлеб нищий проклятие смерть несчастья авторская история

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Комментарии

#1 написал: ebegen31
Сегодня, 09:47
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 118
Если бы все было так просто и нашу судьбу мог бы изменить один случай, одна злая или добрая фраза. Нет. В жизни всё происходит тяжело и медленно, и в итоге не происходит ничего. Так до старости мы всё ждём чего-то, то надеемся, то отчаиваемся и от этого одного устаем...

Но история хорошая.
Зарегистрирован: 5.10.2012
#2 написал: Летяга
Сегодня, 10:44
+4
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (8126|-3)
Публикаций: 234
Комментариев: 6 097
Да кто его теперь узнает, была там связь или нет. Времена были жестокие, тяжёлая жизнь выпала многим, даже большинству. Главное, чтобы агрессивная импульсивность Николая потомкам не передалась.
А скелеты в шкафах, думаю, у всех есть, да только не все о них знают.
Плюсанула.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#3 написал: Долгопят
Сегодня, 10:49
+6
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 272
История сильная! Плюс однозначный.
Я недавно тоже узнала семейную тайну- проклятье родственников мужа.В начале ХХ века в голодомор в одном из сел дальние родственники мужа жили по соседству с молодой парой.Сначала умер сосед добытчик, а потом и молодая жена стала сдавать позиции, но младенца берегла , как могла.И вот , почувствовав близкий конец, мать принесла дитя соседке, отдала все, что у нее оставалось( какие то скромные ценности или запасы- не знаю, врать не буду).Попросила- сохрани, вырасти ребенка, не бросай.Дальняя родственница пообещала , взяла "дары" и ребенка.
Через пару дней вернулся из города отец семейства, увидел" лишний рот", не долго думая, взял младенца за ноги и об стену. Похоронили обоих- мать- соседку и ее ребенка вместе, она как раз к тому времени Богу душу отдала.
Вот такая мерзкая история приключилась. И ничего, все выжили, никого не "накрыло". Однако, девочки всего рода не могут иметь детей по разным причинам, родовая ветвь продолжается сыновьями и невестками.
Проклятье или нет- не мне решать, но факт остается фактом.
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#4 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 10:59
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1823|-1)
Публикаций: 78
Комментариев: 5 354
Цитата: Долгопят
История сильная! Плюс однозначный.
Я недавно тоже узнала семейную тайну- проклятье родственников мужа.В начале ХХ века в голодомор в одном из сел дальние родственники мужа жили по соседству с молодой парой.Сначала умер сосед добытчик, а потом и молодая жена стала сдавать позиции, но младенца берегла , как могла.И вот , почувствовав близкий конец, мать принесла дитя соседке, отдала все, что у нее оставалось( какие то скромные ценности или запасы- не знаю, врать не буду).Попросила- сохрани, вырасти ребенка, не бросай.Дальняя родственница пообещала , взяла "дары" и ребенка.
Через пару дней вернулся из города отец семейства, увидел" лишний рот", не долго думая, взял младенца за ноги и об стену. Похоронили обоих- мать- соседку и ее ребенка вместе, она как раз к тому времени Богу душу отдала.
Вот такая мерзкая история приключилась. И ничего, все выжили, никого не "накрыло". Однако, девочки всего рода не могут иметь детей по разным причинам, родовая ветвь продолжается сыновьями и невестками.
Проклятье или нет- не мне решать, но факт остается фактом.

Ого, вот это комментарий!
Истории Плюс однозначно.
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 11:16
+1
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Публикаций: 1
Комментариев: 1 532
Плюс несомненный, страшная история. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#6 написал: ана аю
Сегодня, 11:54
+1
Онлайн
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Комментариев: 1 130
Страшная история, страшный комментарий к ней. Жестокость людей иногда зашкаливает. Плюс.
Зарегистрирован: 20.06.2016
    
#7 написал: az.ecmb
Сегодня, 12:20
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1780|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 089
Истории и комментам плюс.
А добавить нечего
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
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