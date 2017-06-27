"Так поможет он мне или нет?"

LjoljaBastet Просмотров: 853 Комментарии: 13 +20 Сегодня, 07:59 by

Некоторое время назад подруга приняла твёрдое решение переехать в Новосибирск – дети подрастают, да и перспектив там больше. В январе этого года она выставила на продажу свою квартиру и принялась ждать покупателей. Вот только они не спешили.В июле месяце цена на квартиру была снижена. Но и это не принесло результатов. В октябре - снова. Но покупателей не было.Исчерпав все традиционные методы продажи, подруга обратилась к нетрадиционным. К «бабкам», экстрасенсам и прочим колдунам идти ей не хотелось. Не верит она в них ни секунды. Впрочем, не верит и во все эти «колдовские ухищрения» с продажами. Но продавать-то как-то надо. Вот и решила она сделать всё сама – без посредников. Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сама.Не веря в то, что это поможет, нехотя она принялась искать «молитвы» для продажи квартиры. Перемещаясь по сайтам, где колдуны дают советы, она совершенно разочаровалась. Все эти «молитвы», ритуалы казались ей глупыми и смешными. Неужели люди в двадцать первом веке занимаются этой ерундой?Окончательно расстроившись, она выключила компьютер и отправилась смотреть новый фильм. Но мысли крутились в голове, не давая покоя. Между прочими мыслями ей припомнился какой-то ритуал обращения к домовому с просьбой помочь в продаже квартиры. Сама идея обращения к домовому показалась ей более-менее разумной, но вот способ… Какие-то веники, молоко, сахар. Всё казалось бредом. Тогда она решила без всяких ухищрений, напрямую, обратиться к домовому.Вслух говорить не хотелось – вдруг муж и дети подумают, что она умом тронулась на почве продажи квартиры. Домовой всё-таки существо мистическое – должен слышать мысленные обращения.Дословно подруга обратилась к нему так: «Батюшка домовой, помоги мне, пожалуйста, продать квартиру». Далее она перечислила веские причины, почему это необходимо сделать. И на том успокоилась, посчитав, что всё необходимое она сделала. Если домовой есть (в чём она, мягко говоря, сомневалась), то он поможет.Этой же ночью, которая последовала после мысленного обращения к домовому, подруга проснулась в половине четвёртого утра. Ей показалось, что кто-то топчется под дверью спальни, словно не решаясь войти. Первая мысль – дети. Старший сын иногда засиживается почти до утра, а младший прибегает в спальню к родителям и устраивается под боком.Она встала с кровати, открыла дверь спальни, но за ней никого не было. Дети мирно спали в своих комнатах. «Наверное, показалось или приснилось», - подумала подруга.Она отправилась в кухню, попила воды и вернулась в кровать. Кошка тут же устроилась около подушки. На подоконнике лежал кот и мирно дремал. Всё было как обычно.Окна квартиры подруги выходят на центральную улицу, фонари на которой не гасят всю ночь. Поэтому ночью настолько светло, что свет можно не включать.Подруга легла на живот. Одеялом она не накрывалась. Несмотря на ноябрь месяц, погода стоит очень тёплая. Погладила кошку, посмотрела на кота, дремлющего на подоконнике, и вдруг почувствовала, что на кровать кто-то лезет. Этот некто взбирался на кровать со стороны ног. Словно ребёнок. Так её маленький сын иногда забирался на кровать. Но это был не он.Стало жутко. То, что это не сын, стало ясно сразу. Не мог он бесшумно пройти по коридору, открыть дверь, дойти до кровати и только тут обнаружить своё присутствие. Но тогда кто это? Обернуться страшно, сковал просто нечеловеческий ужас.Между тем этот некто влез на кровать и замер в ногах. Затем стал возиться с одеялом. И через мгновение подруга почувствовала, что её укрывают, натягивая на неё одеяло и продвигаясь вперёд, прямо к подушке. Судя по тому, как прогибалась кровать, было ясно – он достаточно тяжёлый. Пробирался он между подругой и её мужем. Взглянуть на него она не могла, не потому что боялась, просто её голова была повёрнута в сторону окна, где минутой ранее она рассматривала спящего кота.Некто тем временем добрался до головы подруги. Укрыв её одеялом почти до ушей, он наклонился к ней так низко, что она услышала его дыхание. Он принялся обнюхивать подругу, шумно втягивая воздух. Такого ужаса ей не приходилось испытывать никогда. Она зажмурила глаза, пыталась вспомнить молитвы, которых не знала. Но они не вспомнились…Тем временем некто, тщательно обнюхав подругу, отправился обратно. Он слез с кровати, и на полу началась какая-то возня.- Топ-топ-топ… - в одну сторону.- Топ-топ-топ… - в другую.Подруга не выдержала этого действа. Находясь практически в шоковом состоянии, она нашла в себе силы взглянуть-таки на ночного гостя. Она открыла глаза и с удивлением обнаружила, что, несмотря на подозрительную возню на полу, кошки сидят как ни в чём не бывало.Возня происходила на полу со стороны мужа. Пришлось перевалиться через него, чтобы с кровати взглянуть на пол. Напомню, в квартире очень светло от фонарей.На полу она увидела огромного кота: белого с рыжими пятнами на спине. Он бегал по полу туда и обратно, играя чем-то. Присмотревшись, подруга увидела – это полпалки копчёной колбасы. Одним ударом огромной лапы он отправил колбасу под комод, стоявший рядом с кроватью, поднял голову, увидел смотрящую на него подругу и… расплылся в улыбке.Подруга утверждает, что посмотрел он на неё абсолютно человеческими голубыми глазами. Улыбка его тоже была вовсе не кошачья, хотя зубы как у кошки.То ли подруга уснула, то ли отправилась в лёгкий обморок, но следующее, что она помнит, это тяжесть на груди и волнистые волосы, которые наглаживают её руки.Думаю, не стоит объяснять, что ни у кого в семье волнистых волос нет. А между тем кто-то положил свою голову с волнистыми волосами ей на грудь, а она её ещё и с любовью наглаживает. Глаза от осознания происходящего не то что открылись, а распахнулись.На груди её лежала голова того самого белого кота с рыжими пятнами. При близком рассмотрении оказалось, что шерсть его слегка волнистая, как у ягнят. Он спокойно дрых у подруги на груди, а она гладила его огромную голову.Тут снова с подругой что-то случилось. Видимо, «от восторга» она снова отправилась в лёгкий обморок.Утром, когда она проснулась, первая мысль, пришедшая на ум: «Так поможет он мне или нет?».Да, именно этот вопрос терзает наши умы уже несколько дней. А сегодня этот вопрос уже ушёл на просторы Интернета.Что же означал этот ночной визит? Подруга убеждена, что это и был домовой. Это он заботливо укрыл её, обнюхал, поиграл с колбасой (колбаса его, у хозяев такой не было), а затем мирно задрых на её груди, любезно предоставив для поглаживания свою волнистую шерсть. Но вот только что всё это значит? Так поможет он ей с продажей квартиры или нет?Понятно, что со временем станет ясно. Но хотелось бы знать сейчас. Может, есть у нас на сайте люди, которые поняли, что же это всё означало. Мы были бы благодарны.

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