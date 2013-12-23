Странная квартира

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:07

vi_violent Просмотров: 518 Комментарии: 8 +11 Сегодня, 06:07 by

И так. Июль 5, 2014г., садимся в поезд Днепропетровск- Москва с двоюродной сестрой Катериной. Полны энтузиазма, на поиски лучшей жизни и хорошей работы. Страшно нам совершенно не было, очутиться в чужой стране, среди совершенно посторонних людей. Наверное, наши родители пережевали за нас больше, чем мы за себя сами. Ну это и понятно. Прибыли на следующий день в Москву, и на электричке отправились в Рязань. По прибытию на такси отправились по адресу. Встретили нас наши родственники и повели к месту нашего проживания, в квартиру. Квартира была со старым ремонтом, немного потрепанного вида, запыленная, с некоторым старым хламом. В зале был диван, гладилка, тумба с теликом. В другой комнате старый стол, кровать, шкаф и компьютерное кресло, единственный предмет современного интерьера. Попробую описать планировку квартиры: входная дверь ведет в маленький коридорчик, с лева в этом коридорчике дверь в ванную смежную с туалетом. Далее сразу же зал, в зале дверь в балкон и дверь в кухню, а если идти по прямой от самого коридорчика, то упрешься в дверь кладовки(которая была заперта на ключ, ключа от нее у нас не было) и рядом, сразу же, дверь во вторую комнату. Двери кладовки и комнаты находятся как бы за стеной зала. Осмотрелись мы с Катей, поговорили с родственниками. Денег за жилье они у нас, естественно, не взяли, но обязали платит за коммуналку. Около двух недель мы потратили на оформление кое- каких документов и поиски работы. Я устроилась по профессии фармацевтом в аптеку, Катерина так же, только по своей - в салон красоты. Обжились, сделали генеральную уборку, небольшую перестановку. Все отлично. Живем- работаем. Уж осень пришла, сентябрь, как сейчас помню. Вечером с Катериной встретились после работ, и за ужином что- то повздорили. Сейчас вот напишу, наверное, всех это удивит, но спали мы вместе, на раскладном диване в зале. Во второй комнате, на кровати из сетки никто из нас спать не хотел. Росли мы вместе и стесняться нам было нечего. Я вот с психу взяла свой плед и подушку и с невозмутимым видом удалилась спать во вторую комнату. Дверь закрыла на замок(межкомнатные двери были поменяны на самые обычные современные с такими золотыми ручками, в которых есть замки). Легла на эту самую кровать, наушники в уши и спать. На следующий день у нас у обеих был выходной. И вот сплю, я значит, часа уж четыре утра было, и как бы сквозь сон слышу, что кто- то шоркается в комнате. Просыпаюсь от стука в двери. Смотрю на телефон, около пяти утра. Встаю, открываю, стоит моя Катя и говорит: "Вит, если хочешь поговорить, чего дверями хлопаешь, выходи". Я, честно говоря, сонная ее послушала и перед носом двери закрыла, опять легла и удрыхла. Утром мы встретились на кухне, от вечернего спора и следа не осталось, я у Кати спросила, что это за фигня в пять утра была?! И она начала рассказывать, что долго не могла уснуть, сидела за нотиком. Потом вырубилась и так же невзначай проснулась. На часах четыре утра. Сна как небывало, пошла в душ. Вышла, сделала чаю и за нотик снова. Лежит, юзает инет и слышит что моя дверь открывается, ручка поворачивается и звук такой характерный. Ну, жду, говорит, когда ты выйдешь из- за стены, а тебя все нет. Потом опять слышит, двери закрываются, потом открываются. Она не выдержала и говорит: "Вит, если хочешь выйти- выходи", а в ответ- тишина. Катя встала и направилась к двери, думала открыть и позвать меня, а дверь то закрыта. Она постучала, ну а дальше вы знаете. После рассказанного, Катерина на меня вопросительно смотрела. Я ей сказала, что спала и не вставала. Встала только тогда, когда услышала как она стучит в двери. Она сказала, что я просто не могла найти повода для примирения, а я ей сказала, что она просто хочет меня напугать, чтобы мы больше не ссорились. Тогда мы и подумать не могли, что это первые звоночки. Вскоре Кате нужно было поехать на родину, получить некоторые документы. Я ее проводила с грустью, что в одиночестве буду жить около двух недель. Первые числа октября. Холодное, дождливое рязанское утро. Я проснулась по будильнику, в 6:00 утра. Стала собираться. До работы мне добираться около 40-50 мин.. Села, как обычно, краситься около окна в кухне, возле батареи, где потеплее. Во второй нашей комнате всегда была закрыта дверь. Стояла полная тишина, которую изредка нарушали капли дождя по железному подоконнику со стороны улицы. И тут я слышу, отчетливо, как поворачивается ручка той самой двери и дверь со скрипом открывается. Потом, через время, закрывается, а потом снова поворачивается ручка и она открывается, сама по себе. В этот момент я даже дышать перестала. Сразу же вспомнила историю Катерины. Я очень испугалась. Даже боялась выйти из кухни и посмотреть. Ужасала та мысль, что нужно войти в ту комнату и взять в шкафу одежду. Я включила музыку на телефоне, для фона, чтобы ничего не слышать. Направилась в ту комнату, двери закрыты, я открыла и вошла, взяла вещи, спешно оделась и вылетела на улицу. По дороге на остановку я все вспоминала и искала разумное объяснение всему этому. Думала, сквозняк. Но откуда ему взяться?! Ведь даже летом, при открытых дверях балкона и открытых окнах, двери этой комнаты не открывались и уж сами по себе, точно, не закрывались. Целый день на работе я проворачивала это в голове, даже поделилась с коллегой. Я просто представляла возвращение около одиннадцати ночи, в темную квартиру... возвращаться не хотелось совсем. А до Катиного приезда еще около недели. Потом я еще несколько раз слышала, как эта дверь открывалась. Было даже такое, что я стояла гладила вещи, и позади меня как раз находилась та самая дверь во вторую комнату, слышу открывается, осторожно поворачиваюсь - открыта, хотя до этого была закрыта. Катя приехала, я ей все рассказала. Она сразу же вспомнила о том первом случае. Страшновато было, но зла особого оно не приносило. Мы жили там дальше. Потом случилось следующее: мы спали, тут слышим, ломятся во входную дверь. Бежим открывать, наша соседка со второго этажа (под нами), приятная такая бабуля, заявляет: "Девочки вы мне кухню заливаете. Мой подвесной потолок люлькой висит", мы в шоке, бегом включаем свет в кухне, а там такой небольшой порожек на входе и вода в зал из- за этого порожка не попадает. Мы вбежали на кухню а там воды уже по косточку на ступне, примерно. Я бегом искать источник потопа, а у нас кран холодный открыт и полная раковина воды уже льется через край. Я его закрыла. Мы к бабуле спустились, говорим что у нас трубу прорвало, мы не виноваты. Бабушка пошла на уступку, сказала утром вызвать ремонтника, чтобы люстру открутил и попробовал воду слить и чтобы мы ему за это заплатили. Мы, конечно же, согласились. Вернувшись домой от соседки, мы выясняли причину этого потопа. Раковина у нас не забивалась, вода всегда сливалась хорошо. Да и кто бы из нас двоих оставил воду на весь напор включенной на ночь?! Когда я подошла к раковине, чтобы посмотреть и попытаться слить воду, в сливе что- то было, только я пока не понимала что. Я сунула руку и достала из слива нашу малиновую мочалку для мытья посуды. Она была свернута в трубочку и засунута в слив. Она была так свернута, вот как если бы из ее структуры высосать весь воздух и потом скрутить в трубочку. Пока Катя вычерпывала воду в ведро, я ей это показала. Мы не могли дать этому никакого объяснения. Мы обе спали, никто из нас такого бы не сделал, это ясно. Но кто??? Вопросов было больше, чем ответов. Мы прибрали всю воду. Мне пришлось отпроситься с работы и вызвать нашей соседке ремонтника. Слава Богу, все обошлось. Он слил воду с подвесного потолка и я заплатила ему за это 600руб., как сейчас помню. Я позвонила нашим родственникам, попросила приехать, но они не могли. Я им рассказала, что у нас произошло, стала говорить о странностях, но они ничего внятного не сказали. Я спрашивала, кто жил в этой квартире, они сказали что в квартире жила родственница, они ее к себе забрали, так как она совсем старенькая была, она у них и умерла уже. Потом сдавали в аренду. После квартира долго пустовала. Нам с Катериной деваться особо некуда было. Решили жить дальше. От всех событий этих я перестала нормально спать. Стала пить снотворные, хотя до этого никогда проблем со сном не было. Мы с Катей давно заметили, что крепко спать в этой квартире не получается. Мы решили, может это домовой нас невзлюбил. Оставляли ему и хлеб, и конфеты, и молоко, но безрезультатно. И вот что происходило дальше... Как-то я проснулась рано утром, Катерина еще спала. Посмотрела время на телефоне, около пяти утра. Двери в ту комнату мы закрывать перестали, и подперли их маленькой деревяшкой, чтобы сами не закрывались. В той самой комнате у нас были колонки и саб, иногда мы подключали нотик и слушали музыку, смотрели фильмы. И иногда, когда задеваешь провода колонок, раздается такой звук помех, шум характерный, как радиоволны, что ли. И вот я лежу и слышу этот шум, который доносится от колонок, следом слышу звук, как что- то плюхается на пол, с высоты потолка или шкафа примерно, такое что-то тяжелое, и начинает движение по линолеуму, такой шаркающий звук, как волочится что- то. Я толкаю Катю, мирно спавшую рядом, бужу ее и говорю, чтобы послушала, что происходит. Но сразу же наступила тишина. Я рассказала ей, то, что слышала. Мы приняли решение позвать батюшку и освятить эту квартиру. Пошли в церковь. Договорились. Батюшка приехал, все сделал, наклеил такие золотистые наклейки над окнами и дверью с изображением креста. И что вы думаете? С неделю было тихо. Но потом то, что там обитало, и уверяю вас, это был не домовой, переключилось на нас. Возможно, на фоне бессонницы и стресса, у меня стал случаться сонный паралич. Как положено, с галлюцинациями (а может и нет), я видела странный темный силуэт, небольшого роста, который приближался ко мне и тянул черные ручищи с длинными когтями. Иногда во время сонного паралича у меня было такое чувство, как будто меня колошматит по всему дивану, подкидывают вверх-вниз. У Катерины такого не было, хотя она признавалась, что совсем стала плохо спать. Вскоре моя Катюша засобиралась домой. Жизнь и работа у нее, по ее словам, не особо ладились, затосковала она по дому и решила уехать. Я же не хотела бросать хорошую работу, да и отношения стали с молодым человеком завязываться, и я осталась. Катя уехала. Я прекрасно понимала, что теперь одна, и мне было еще страшнее от этого, хотя иногда мне казалось, что я уже свыклась со всем, что творится со мной в этой квартире. Я слышала шаги, из той комнаты в сторону коридорчика, мимо меня, вот прям отчетливые шаги. Атмосфера в этой квартире давила на меня, мне казалось, что квартира высасывает из меня все положительные эмоции. И я реально психически была истощена. По скайпу делилась с мамой всем происходящим, она верила и поддерживала, домой звала. Но я решила бороться. Пусть это звучит смешно. Я даже вслух говорила, что не боюсь, и это что- то может хоть оторвать эти чертовы двери с петель. Я юзала множество форумов, искала любую информацию, как прогнать эту злую сущность из квартиры. И вот одна женщина, вроде как экстрасенс, посоветовала мне завести черного кота, полностью черного. Ведь коты и кошки соприкасаются с другими измерениями. Я нашла объявление о том, что черного котенка отдают в добрые руки. Позвонила и договорилась. В свой выходной забрала этого мелкого "демона" себе. Накупила ему всего, и сказала: теперь ты должен охранять меня и наш дом. В тот же день, ночью у меня был сильный сонный паралич, меня душили, прежде такого удушья я не испытывала, я не могла сделать и глотка воздуха, в душе меня сковал такой жуткий страх, которого я никогда не испытывала прежде. Я поняла, когда пришла в себя, что это была месть за кота. Вот как это объяснить?! Плацебо, самоуспокоение? Не знаю... После этого я еще около месяца жила в этой квартире, но у меня больше никогда не случался сонный паралич, я слышала звуки и двери иногда открывались, кот реагировал, но никогда не шипел и не проявлял никаких таких эмоций. Бесился как все котята. Потом мой парень, приходил в гости, и так же слышал как открываются и закрываются двери. А потом мы с котом переехали навсегда из этой мерзкой квартиры. Когда, в последний день, после работы я пришла за котом и его вещами в квартиру, я очень боялась, что эта сущность прицепится за мной, перед тем как закрыть за собой дверь, я сказала: оставайся здесь и не смей за мной увязываться, и ушла. Потом передала ключи родственникам и сказала спасибо за все. В новой квартире мы сейчас живем с тем же самым парнем, теперь он уже мой муж, и с нашим любимым котом - моим спасителем. И со мной в этой квартире ничего такого не происходило, никаких звуков и никогда больше не было сонного паралича.

Ключевые слова: Квартира шум дверь сонный паралмч кот

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