Ночные путники

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:30

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 015 Комментарии: 6 +16 Сегодня, 07:30 by

Этот пугающий и необъяснимый случай произошел с моим отцом в далёком 1994 году. Стояла весна. Моя семья жила в тогда в деревне. За день до этого мистического происшествия, ночью, - родился я.Отцу об этом сообщили по телефону с районного роддома. Сказать, что он был рад - это ничего не сказать, ведь наконец у него после двух дочерей появился сын. Радостной новостью отец первым делом решил поделиться с родителям моей матери.В связи с тем, что у них не было телефона, решил к ним сходить и сообщить всё в живую, так даже лучше. Жили они в соседней деревне, в связи с чем добрался до них он быстро. Было уже за полночь, когда родственники закончили отмечать моё появление на свет.Не смотря на уговоры остаться ночевать, отец твёрдо решил идти домой. До деревни можно было добраться в обход и напрямик. Не смотря на то, что снег ещё не до конца растаял и идти предстояло мимо кладбища, отец решил идти напрямик, ведь так гораздо быстрее, да и эйфория от хороших вестей и алкоголь в крови вызывали уверенность.Дальше буду рассказывать от его лица.Шёл я в темноте. По подмерзшему за ночь снегу шагать было нетрудно. Небо было чистым, можно было любоваться звёздами. Луна освещала мне дорогу, что облегчало мой путь.От приятных мыслей о предстоящей встрече с женой и сыном я даже не заметил, как начал доходить до кладбища. Кладбище было очень старым. Его окружали рослые дубы и сосны, которые служили ограждением от внешнего мира. Кладбище от дороги отделяла речка, на которой поблескивал под светом луны ещё не до конца сошедший лёд. Издалека могло показаться, что это живописный участок леса, если бы под светом луны между деревьев не проскальзывал призрачный отблеск одиноко стоявших могильных плит и крестов.До кладбища был всего метров 800, когда я заметил двоих, так же шедших по дороге. В то время я был человеком со скептическим мышлением, не верил во всё сверхъестественное. Подумал, что это мои односельчане, которые так же как и я, задержались на какой-нибудь гулянке и идут домой.Обрадовавшись, что остаток дороги мне предстоит пройти не в одиночестве, а за оживлённой беседой, я чуть ли не бегом пустился за ними.До них оставалось всего ничего, когда я крикнул им, чтобы они подождали. И только тут я заметил, что они оба были одеты в белое, что не соответствовало весенней погоде, и слишком они были высокие.Это наблюдение заставило меня сбавить шаг и ввело в ступор.Двое странных путников остановились у речки, и вдруг произошло то, что заставило меня вмиг протрезветь, испугаться и побежать так, как никогда в жизни - эти двое побрели через речку прямиком на кладбище и скрылись за деревьями.Испугало меня не то, что двое путников, одетые в белое, пошли на кладбище поздно ночью, а то, как они это сделали.Ведь льда на речке почти не было!С тех самых пор я начал верить в существование потустороннего. До сих пор думаю, как бы всё закончилось, если бы я их тогда догнал? Кто же они, эти ночные путники?

Ключевые слова: Рождение сына ночь кладбище призрачный отблеск одеты в белое

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