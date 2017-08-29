Странный дом

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 05:49

Сделано_в_СССР Просмотров: 295 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 05:49 by

Дело было давно, в перестроечные ещё времена. Была я уже тогда дама взрослая, около тридцати.Родители с моей младшей сестрой жили в одной большой кубанской станице, в съемном частном доме. На вид - дом, как дом. Не очень большой, четыре комнатки, кухня, ванная. Стоит себе на одной из центральных улиц и ничем не выделяется. Я жила в другом городе.Совсем немного времени прошло после переезда и мама стала жаловаться, что дом " странный" какой то. Во-первых, после переезда все дела пошли из рук вон плохо у всей семьи, и все то и дело болели чем-нибудь ( не сильно, но неприятно: то простуда, то давление повышенное, то ушиб какой-нибудь). А во-вторых, с деньгами совсем туго стало. И вроде бы по объективным причинам: сократили, уволили, в стране-то что тогда творилось. Так что я мамины рассказы мимо ушей пропускала.Но потом мама стала говорить, что часто видит чёрную кошку в доме. И все время в одной из комнат: вроде как краем глаза видишь, а кошка раз, и промелькнула. Повернулась, посмотрела - нет кошки.Папа у меня партийный был, атеист. Но, когда пристала с расспросами, сказал, что и он в той же комнате, так же " краем глаза" пару раз эту кошку видел. Я с интересом слушала, но всерьёз не воспринимала, а вроде как историю интересную слушала, послушала и забыла. Чего в жизни не случается.А потом я приехала к ним в гости. Сижу, смотрю телевизор и краем глаза вижу: чёрная кошка ( или кот) промелькнула. Я посмотрела - нет никакой кошки. И быть не может. Сижу, смотрю телевизор, но теперь уже жду чёрную кошку, а её нет и нет. Так в тот вечер и не видела её. Потом у своих спросила: - где они кошку-то видели? Оказалось , там, где и я ее видела.Спать меня положили в маленькой узкой комнатке, которая была комнатой моей сестры. Сестра там охотно проводила время днём, но спать уходила на родительскую половину и говорила, что в её комнате " ей не спится".Я спала в этой комнате несколько ночей, и должна сказать вам, что таких снов я не видела ни до, ни после. Мне все время (и до сих пор) хочется сравнить ту комнату с каким-то порталом, правда, не знаю, каким именно. Сны были такие ослепительно яркие (именно по цветовой гамме), такие насыщенные, такие живые и совсем с несвойственным моим снам сюжетами: то я в космосе на какой то одноместной ракете сражаюсь с чудищами, то в каких-то лабиринтах звёздные войны разворачиваются, то с какими-то людьми нападаю на какие-то города. И все сны в этой комнате были неестественно яркими и живыми, и такими красочными, что в природе и цветов-то таких в таком количестве и в одном месте случиться не может.Я никогда не увлекалась ни компьютерными играми, ни звездными войнами. Я вообще другого склада человек. И после каждой ночи, которая пролетала как миг (вот я только что легла и выключила ночник, а вот уже утро), вставала совершенно разбитая, обессиленная, не выспавшаяся.В один из вечеров мы с мамой остались дома одни, сидели на кровати в её комнате и болтали. Папа и сестра ушли к соседям, уж не помню, зачем.И вот мы сидим с мамой, тихонько разговариваем, дома тишина. И вдруг на кухне заскрипел пол. Да так заскрипел, как будто кто-то ходит по кухне туда - сюда.Мама мне шепчет :- Так часто бывает, даже когда мы все дома и уже спать улеглись.Я говорю:- Может, наши вернулись?И смело так пошла в кухню, ну а чего боятся то? Да, стемнело, но у нас с мамой свет горит, я по пути везде свет включаю, да и время-то детское, часов семь - восемь вечера.Никого я не нашла в кухне, все там на местах было.Но то, что дом странный, было уже и мне видно.Спрашиваю маму: "А ты у бабушки совета спрашивала?"Бабушка (мамина свекровь) на той же улице жила, домов через десять. Жила в станице давно, и всякие молитвы и заговоры знала. Не так чтоб серьезные, но знала: горло полечить могла, какие- то молитвы длинные наизусть знала.На следующий день пошли мы к бабушке, рассказали ей про странности.И вот какая история на свет вышла.Давно в этом доме жила женщина с мужем. Приехали они откуда-то, дом этот купили, обживаться начали. Муж у той женщины шабашил по строительному делу, если мне память не изменяет , вроде печник он был хороший. В общем, по словам бабушки ( а той тоже эту историю кто-то рассказал), муж часто в отъездах был, а жена с чужими мужьями шуры-муры в его отсутствие крутила. И, как сказала бабушка, кто-то из обиженных жён сделал той женщине - гулёне порчу. В общем, повесилась она в этом доме. А через какое то время (здесь подробностей не знаю, потому что и бабушка их не знала) и муж её ни с того, ни с сего повесился в этом же доме. Уж не знаю, правда ли, но бабушка утверждала , что "дюже он её любил".Детей у них не было, дом по наследству перешёл какому-то родственнику, живущему где-то на другом конце страны, и тот этот дом сдавать начал через знакомую семью в этой станице. Но квартиранты почему-то долго не задерживались, и дом большую часть времени пустовал. Местные в нём жить не хотели.После рассказа бабушки мама призналась, что её удивило с самого начала: дом в центре, цена прямо очень хорошая и пустует. "Думала, вот же нам повезло!"Стали решать, что делать. Ну, понятное дело, свечки поставить за упокой тех людей. Хоть имён и не знали, но решили, что Бог знает, кому мы свечи ставим. Потом батюшку пригласить, дом освятить. И завести настоящую кошку.Всё сделали. Чёрной кошки больше не видели. А больше ничего не изменилось. Странные шорохи продолжались. Но все решили, что раз ничего плохого не происходит, то и Бог с ними.Весной копали огород и нашли в одном углу вкопанные вверх остриём ножницы. Решили проверить весь периметр и нашли ещё трое ножниц, все остриём вверх в углах огорода. Тогда уже решили сделать тщательный осмотр дома, и на чердаке нашли нарисованные кресты, в центре и по углам.Для собственного спокойствия решили, что этот "кто-то" уже до нас защиту на дом ставил. А там, кто его знает, что это было.

Ключевые слова: Частный дом чёрная кошка яркие сны скрипы порча ножницы

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