Казнь

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 20:13

Шарлотта Корде Просмотров: 270 Комментарии: 4 +8 Сегодня, 20:13 by

Однажды я вместе с мамой оказалась в Китае, в составе группы "челноков". Времена были тяжелые, и время от времени мы так подрабатывали. Те, кто побывал хоть раз в подобной поездке, знает, что жизнь челночников обычно весьма прозаична. Заехав в Китай, как правило, поздно вечером, и переночевав в дешевой гостинице, утром коробейники отправляются на поиски товаров. Они ходят по лавкам, ругаются и торгуются до одури с китайцами, потом, набив баулы приобретенным барахлом, уносят свою добычу в номера. А вечером обычно идут в рестораны и там сидят часами, выпивают или смотрят на стриптиз, отплясываемый кривоногими китаянками.И вместе с тем опасность, с которой сопряжен труд коробейника, порой придает их жизни ореол какой-то мрачной романтики. Опасность подстерегает коробейника всюду. В России его ждут бандиты, таможенники и пограничники, которых коробейники считают разбойниками ничуть не лучше первых. В Китае следует остерегаться китайцев.Несмотря на торговлю, русские и китайцы обычно испытывают друг к другу сильнейшее недоверие. Здесь есть риск нарваться на фальшивомонетчиков, мошенников и просто грабителей. На верхние этажи рынка опасно подниматься: тамошние торговцы при случае не прочь и грабежом заняться. Поэтому русские стараются ходить группой, а женщины держатся мужчин: так безопаснее.Замечу между прочим, что сама-то я в Китае разгуливала где угодно и ни разу не имела никаких неприятностей, а местные жители даже старались мне помочь.Итак, однажды я, нагруженная таким же баулом, шла по улице вместе с группой, как вдруг внимание мое привлекла странная процессия. Целая толпа местных жителей бежала по улице, среди них я заметила много полицейских и военных. Кто-то окликнул меня, мол, от толпы лучше держаться подальше. Но я осталась и посмотрела.Вскоре я увидела, что толпа сопровождает небольшую машину с открытым кузовом. По бокам этой машины стояли вооруженные военные, а в центре я увидела человека в темной одежде, с опущенной головой. На груди у него была табличка с иероглифами. Это необычное для русских зрелище сильно удивило меня. Я никак не могла понять, что это значит, и долго приглядывалась к странному человеку с табличкой, следуя за машиной.Вечером, когда я вернулась в гостиницу, русские уже вовсю обсуждали произошедшее. Те, кто ездил сюда постоянно, обычно отлично знали все городские новости. Мне рассказали, что я видела приговоренного, которого везли на смертную казнь, и если бы последовала за машиной дальше, то, наверное, увидела бы и печальный финал. Оказывается, как раз на тот момент правительство выбрало тот городок для приведения в исполнение смертных приговоров.Меня больше поразило не это, т.к. я и раньше знала о суровости китайских законов, а грустная история приговоренного, которую мне поведали.Оказалось, что совсем недавно этот человек работал полицейским и был женат. Жена его была беременна.Когда приблизилось время рожать, выяснилось, что родить сама она не сможет - не помню уж, что у нее была за проблема, но только ей требовалось операция, вероятно кесарево сечение.За эту операцию в больнице затребовали сколько-то там юаней - сумму я забыла, но она была непомерно велика. Медицина в Китае вообще очень дорога, и мои знакомые китайцы говорили мне, что страшнее всего - заболеть.Таких денег у полицейского не было, и он, оставив супругу в роддоме, поехал по родственникам в другой город - просить денег, и собрал нужную сумму.С этими деньгами он вернулся в родной город, пошел в больницу и узнал, что жена его умерла. Оказывается, из опасения, что им не заплатят, медики ничего не стали делать, и она скончалась в муках.Услышав это, несчастный супруг пришел в ярость и отчаяние. Тут же он выхватил пистолет и убил на месте двух подвернувшихся ему врачей и двух медсестер...Суд над ним был скор и суров. Его приговорили к смерти, и вот эту его последнюю поездку я видела сегодня.Признаться, я пожалела осужденного. Его история выглядела столь трагичной и несправедливой. Я считала, что он не заслужил смерть, ведь он явно действовал под влиянием момента, и врачи были неправы.Снова и снова я вспоминала человека с табличкой на шее. А когда я уснула, то он мне приснился.Но прошло много лет, и я почти забыла тот случай.Однажды меня занесло в Пекин по делам. Времени свободного у меня было немного, но я решила употребить его как можно лучше.Правда, был уже вечер, посетить музеи, о которых я мечтала, не удалось, они оказались закрыты, но я смогла побывать в зоопарке и океанариуме.Поздно вечером я вышла прогуляться на улочку неподалеку от Храма Неба, т.к. моя гостиница была совсем неподалеку. Несмотря на то, что уже стемнело, на улицах гуляла масса народу, в основном с породистыми собаками на поводке.Не спеша я дошла до самого храма, мне показалось даже, что он был открыт, но я решила туда не соваться и пошла себе вдоль стены. Прохожих на улице стало заметно меньше, когда вдруг внимание мое привлекла странная парочка. Молодая женщина, судя по фигуре- беременная, в легком красном платье, шла, держа за руку своего спутника. Сначала я обратила внимание на нее, потому что на улице было уже холодно, все же осень, хотя климат в Пекине куда мягче нашего, и все носили куртки, а она прогуливалась с голыми руками. Затем уже я взглянула на ее спутника и была поражена тем, что у него на шее висела табличка с какой-то надписью. Читать по-китайски я не умею, и понятия не имела, что там написано.Можно было бы подумать, что он работает "живой рекламой" какого-нибудь магазина, но табличка была невелика по размеру и сделана как-то неважно. Да и зачем бы ему табличка в такое время, когда все гуляют?Тут вдруг в моей голове всплыло одно воспоминание. Лицо приговоренного я, конечно, уже подзабыла, но вот его фигуру помнила хорошо, и прохожий показался мне до странности знакомым. Похожая табличка, похожая темная одежда.Я последовала за странной парочкой. Они шли, казалось, ни на кого не обращая внимания, и никто не смотрел на них. Потом повернули за угол и скрылись. Я поспешила за ними, но, когда добежала, их нигде не было видно, хотя в этом месте не было ни одной двери, куда бы они могли зайти.Не веря себе, я несколько раз прошла туда и сюда, но больше не видела этой парочки.Позже я узнала, что как раз в то время в Китае был "Месяц привидений", когда, по поверью, души умерших могут явиться на землю за угощением.Так я и осталась в сомнениях. То ли память вдруг решила подшутить надо мной, вытащив откуда-то из глубин подсознания это воспоминание, то ли я правда стала свидетельницей вечернего променада привидений?

Ключевые слова: призраки казнь расстрел убийство

Другие, подобные истории: