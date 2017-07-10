Именем Самого!

Новость отредактировал kapamelka2000 - Сегодня, 14:17

Шарлотта Корде Просмотров: 767 Комментарии: 8 +9 Сегодня, 14:17 by

Эта небольшая мистическая история приключилась с моей близкой родственнице , назовем ее Екатериной, и слышала я ее от нее самой. Произошла она в середине девяностых годов.Нужно заметить, что Екатерина крайне интересовалась всем сверхъестественным и оттого была постоянной посетительницей всех гадалок, колдунов, экстрасенсов в округе. В 90-х их как раз был переизбыток.В основном это были просто жулики. Но вот как-то раз Екатерине удалось через знакомых выйти на одного старика, жившего на станции Борзя. Это такой маленький степной городок. Жил старик тихо, услуг своих не рекламировал, представлений никому не давал, но поговаривали, что кому нужно — те сами его ищут.Я тоже как-то раз повидала этого старика и была у него дома. Сильного впечатления он не производил, жил в самом обычном деревенском доме на окраине и любил смотреть сериалы.Так вот, однажды Екатерина мне рассказала, что старик научил ее очень своеобразной молитве. В этой молитве нужно было, прося о чем-либо, ни в коем случае не упоминать имени бога или святых, а просто повторять довольно странные малопонятные строчки, которые я в точности не запомнила. Зато в самом конце нужно было обязательно сказать: "Да будет так, именем САМОГО!"Екатерина подозревала, что молитва адресована отнюдь не христианскому богу, а иной силе, но это ее не смущало.Зато вскоре представился случай испытать действенность молитвы.Времена были тяжелые, и, чтобы кормить двоих детей, Екатерине пришлось работать в "челноках", возя грузы в Китай и обратно.В обществе принято пренебрежительное отношение к "челнокам", я же отношусь к ним сочувственно, потому что знала многих лично. В те годы у многих не было никакой возможности жить, если бы не этот очень тяжелый и опасный заработок. Так и в нашем городе, после того как "реформаторы" закрыли фабрику, тысячи женщин выбросили на улицу, и они бы умерли с голоду, если бы не эта торговля.Никаких банковских переводов не было, деньги и товары возили просто при себе. Это было смертельно опасно, ведь на дорогах орудовали банды, и множество таких безвестных жертв полегло в степи. В Китае тоже нужно было опасаться нападения местных банд.Везя при себе деньги, Екатерина всякий раз страшно нервничала и тряслась. Обычно деньги она складывала в сумку, которую носила на груди.И вот как-то раз вместе с группой она проходила таможню, направляясь в Китай. Это было нешуточное испытание, потому что таможенники тоже использовали любую возможность для вымогательства, а еще поговаривали, что кое-кто из них связан с бандитами и дает им знать о потенциальных жертвах. Поэтому перед ними старались деньги "не светить".Женщина так разнервничалась, что сама не заметила, как оставила драгоценную сумку в вестибюле. А спохватилась слишком поздно, когда она уже оказалась на китайской стороне!Она пришла в такой ужас, что едва не умерла. Положение было отчаянным. Вернуться назад за черту так просто было нельзя. В Китай заезжали по спискам, и значит, без всей группы она никак не могла возвратиться в РФ. Но, самое страшное, сумку вот-вот обнаружат таможенницы, а они никак не отличаются честностью и первым делом присвоят сумку. Что она будет делать одна, в чужой стране, без гроша, а в сумке — сбережения за полгода, на которые она хотела купить товар?!В ужасе она заметалась вдоль границы и вдруг, вспомнив про молитву, начала ее читать, закончив теми словами: "Именем Самого!".И тут вдруг двери в таможню открылись, и появился молоденький парнишка-пограничник. Он подошел и кинул ей сумку со словами: "Больше не забывай!"Это событие было сродни чуду, чтобы кто-то из пограничников нашел чужую вещь и отдал ее владельцу.После этого случая она уверовала в силу молитвы. А вскоре представился и еще один случай ее проверить.На сей раз она ехала домой, в Россию на поезде. Так же, с сумкой, пристегнутой на груди, как и все остальные пассажиры поезда. И вот она пошла в туалет и вдруг увидела, что дверь в поезд осталась открытой. То ли по недосмотру проводника, то ли не случайно.Молодая женщина зашла в туалет. А когда вышла, то обнаружила, что ее уже поджидают двое мужчин. Она хотела пройти в вагон, но незнакомцы начали вроде бы невзначай теснить ее к открытой двери в тамбур, где открытая дверь уже наружу.Екатерина почуяла опасность. Запросто могли сорвать сумку и вышвырнуть в открытую дверь. Звать на помощь бесполезно. В поезде с нею ехал ее жених и еще один знакомый, но, на беду, оба ушли в вагон-ресторан в другом конце поезда. А из других пассажиров никто не придет на помощь, побоятся бандитов.Лица у мужчин были зловещими, но они деланно посмеивались и вроде бы в шутку, но не давали ей пройти, уверяя, что иначе не разминуться. Ее уже почти оттеснили в тамбур. Испуганная женщина начала шепотом читать молитву, и, когда она произнесла финальные слова, поезд вдруг тряхнуло так, что один из незнакомцев не удержался на ногах и чуть сам не вылетел в открытую дверь. Она удержалась на ногах и успела юркнуть в вагон, в свое отделение. И тут же увидела, как с другой стороны показались ее жених и знакомый. Она была спасена.

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