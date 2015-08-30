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Истории из жизни

Два несчастья

Начало этот примечательный случай берёт с тех времён, когда я был ещё зелёным и неумелым юношей. Семнадцать лет мне было, ни больше ни меньше. Жили мы в самой обыкновенной, не выделявшейся на фоне тысяч других «хрущёвке». Ну вот, у меня была соседка – тётя Эльвира. Распрекрасная женщина и широкой души человек. Постоянно для моих жалоб и нытья выделяла небольшой отрезок времени в своём распорядке. Слушала внимательно, пронзительным таким взглядом смотрела, понимающим и тёплым, словно мама вторая моя. А всё потому, что у неё самой детей-то и не было. И мужа не было. Одна она жила в своей тесной квартирке. Мы привыкли сильно друг с другом откровенничать. Я рассказывал ей про проблемы в школе, неудачи с девчонками, ссоры с друзьями, что доходили порой до ожесточённых драк. Она мне про трудности с оплатой коммунальных услуг, грязь, что слоями копилась в их тесном подъезде, и которую никто из тугодумов соседей не хочет убирать. Своеобразная психологическая помощь, если угодно.
Вот однажды завязался у нас такой вот диалог:
- А я к гадалке вот ходила недавно, Миша.
- И что она Вам нагадала?
- Сказала, мол, будет у тебя два несчастья, что переборют в душе тягу к жизни.
Видя, как сильно тётя Эльвира нервничает и переживает из-за какого-то глупого предсказания, я поспешил её утешить:
- Да не слушайте Вы этих проходимцев. Всё у Вас будет отлично - таких, как Вы, людей во век не сыскать.
Тогда мы только над этим посмеялись. Бред, да и всё тут! Грязнули-соседи в могилу не свели, а тут какие-то несчастья! Отмахнулись от слов горе-гадалки.
Спустя год тётя Эльвира вышла замуж за Виктора. Человек он был неплохой, но не любил я этого типа. Из-за него наши беседы сошли на нет. В глубине души я понимал, что теперь у моего дворового психолога просто нет на все это времени, ведь теперь томными вечерами нужно готовить, убирать, делать всё, чтобы мужу было комфортно. Мы друг от друга отдалились и виделись редко, когда по каким-нибудь причинам пересекались на улице. Ещё полгода спустя они взяли под крыло приёмного ребенка. Назвали Иван. Банальщина. Прошёл год, и у них родился свой собственный. Дмитрий.
Первый звоночек затрещал спустя шестнадцать лет, когда настоящие родители Ивана дали о себе знать. Парень выбрал их. Людей, которых он никогда не видел и которые никогда не воспитывали его. Бросил тех, кто в поте лица трудился для того, чтобы у мальца было всё в порядке. Собрал вещи и уехал с ними.
Вторым пошёл Дмитрий. Подсел на «крокодил». Дезоморфин. Умер в 19 лет, спустя три вроде бы года, как сводный брат собрал вещички. Пережил ампутацию конечности из-за гангрены, но урока не усвоил.
Тётя Эльвира покончила с собой через месяц после похорон родного сына. Иван не приехал ни на похороны брата, ни на могилку приёмной матери.
Гадалку я, к сожалению, не знал. Не спросил, кто она, где она живёт. Вот вам и два несчастья.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 15:21
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 15:21 by DarkDreamsПросмотров: 1 048Комментарии: 10
+18

Ключевые слова: Гадалка предсказание смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: guerra
Вчера, 16:03
+4
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 104
нужно готовить, убирать, делать всё, чтобы мужу было комфортно

вот прям аштрисёт от такого. фу!!

а история скорее понравилась, чем нет. но и не уверена, что это не совпадение. подобное случается сплошь и рядом.
Зарегистрирован: 30.08.2015
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 17:18
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 77
Комментариев: 627
Автобиографический очерк,не более. Оценки нет.
Зарегистрирован: 19.08.2017
   
#3 написал: Tigger power
Вчера, 18:12
+3
Группа: Посетители
Репутация: (527|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 340
Думаю, что не совпадение, а именно те два огромных несчастья. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#4 написал: Maxim 80
Вчера, 18:27
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 7
Цитата: Сделано_в_СССР
Автобиографический очерк,не более. Оценки нет.

Ну очерк...-зато на лицо правда жизни-не встречал ещё ни одной семьи где бы от "кукушкиных" детишек вышел какой то толк...А насчёт предсказаний-один бог этих "нострадамусов"знает...-прислушатся возможно и стоит...но вот заморачиватся особо не надо-как ни как,но моё личное мнение что мысли материальны...
Зарегистрирован: 8.10.2017
#5 написал: Долгопят
Вчера, 19:01
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 236
Программирование .Тетя Эльвира начала отсчитывать несчастья и помнила, что надо после двух с собой покончить.И так она привыкла к этой схеме, что даже не осмыслив ее ,сделала роковой шаг в никуда.
Старший ушел- невелика печаль, живой здоровый лоб выбрал свой путь- какое ж это несчастье? а вот второй- это трагедия, согласна.
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#6 написал: Серебряная пуля
Вчера, 20:03
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1712|-1)
Публикаций: 78
Комментариев: 5 238
Цитата: Maxim 80
Цитата: Сделано_в_СССР
Автобиографический очерк,не более. Оценки нет.

Ну очерк...-зато на лицо правда жизни-не встречал ещё ни одной семьи где бы от "кукушкиных" детишек вышел какой то толк...А насчёт предсказаний-один бог этих "нострадамусов"знает...-прислушатся возможно и стоит...но вот заморачиватся особо не надо-как ни как,но моё личное мнение что мысли материальны...

А я не видела толку в воспитании, при помощи перечисления своих добрых дел. Человек уже потонул в "добродетели," ему во век не отблагодарить людей." Не делайте ничего!"- если ждёте благодарности, не ломайте жизнь, ни себе, ни людям.
У знакомой матери, сын всем хорош был. Когда муж её бросил, он во всём её поддерживал, а она открыла ему тайну усыновления.
Выбила почву из под ног. Моя мать предупреждала;"Хороший у тебя сын, что тебе надо?! Не говори, он и так уходом отца, выбит из калеи."
Но он же обязан ещё благодарнее быть! А парень запил, хоть и опомнился, но удар перенёс моральный страшнейший.
К добрым делам, прилогаются добрые слова, а не попрёки.

Интересная, живая история. Правду нагадали, или нет, но самоубийство личный выбор. Приёмный сын должен был на своей шкуре понять:Что такое родители и вернуться. Надо было ему время дать, и терпение проявить. Молодой -опыта нет, в хорошей семье вырос. О нём тоже как о родном, блудном сыне надо думать. Жив- здоров и слава богу. +++++++++++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#7 написал: Шарлотта Корде
Вчера, 20:27
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 125
А мне нравится эта история. И правда, два несчастья, которые ей гадалка предсказала.
Зарегистрирован: 23.04.2014
#8 написал: sylvana
Вчера, 21:59
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 4
Меньше надо этих гадалок слушать. Моей маме одна нагадала что у меня с мужем, тогда мы несколько лет уже женихались, будет один ребенок. Дочь. И что после ее рождения мы разбежимся.
Первенец наш действительно был девочкой. Она родилась в тишине- мертвой. Но мы спасли брак и после появились сын иеще дочь. Могли б мы разбежаться после того как первую дочь похоронили? Многие разбегаются. Но наш брак стал крепче. Может она что и видела- но выводы сделала неправильные. Либо мы перебороли судьбу.
Зарегистрирован: 12.06.2017
#9 написал: Серебряная пуля
Вчера, 22:16
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1712|-1)
Публикаций: 78
Комментариев: 5 238
Цитата: sylvana
Меньше надо этих гадалок слушать. Моей маме одна нагадала что у меня с мужем, тогда мы несколько лет уже женихались, будет один ребенок. Дочь. И что после ее рождения мы разбежимся.
Первенец наш действительно был девочкой. Она родилась в тишине- мертвой. Но мы спасли брак и после появились сын иеще дочь. Могли б мы разбежаться после того как первую дочь похоронили? Многие разбегаются. Но наш брак стал крепче. Может она что и видела- но выводы сделала неправильные. Либо мы перебороли судьбу.

Жаль очень, что так вышло. Но Вы такие молодцы, что не поддались програмированию, не пошли на поводу, вот вам и правда пытались навязать сценарий, не счастливой пары, может и специально. Надо верить в себя, а не в предсказания. +Вам
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#10 написал: Arhip
Сегодня, 00:22
0
Онлайн
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Репутация: (14|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 108
Я за 16 лет кучу несчастий что со мной были привести могу. Нагадали бы 10 - я и 10 нашел бы. Нагадали бы 15 - легко бы еще бы что вспомнил.
Зарегистрирован: 29.08.2017
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