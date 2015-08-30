Два несчастья

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 15:21

Причина: Стилистика автора сохранена.

DarkDreams Просмотров: 1 048 Комментарии: 10 +18 Вчера, 15:21 by

Начало этот примечательный случай берёт с тех времён, когда я был ещё зелёным и неумелым юношей. Семнадцать лет мне было, ни больше ни меньше. Жили мы в самой обыкновенной, не выделявшейся на фоне тысяч других «хрущёвке». Ну вот, у меня была соседка – тётя Эльвира. Распрекрасная женщина и широкой души человек. Постоянно для моих жалоб и нытья выделяла небольшой отрезок времени в своём распорядке. Слушала внимательно, пронзительным таким взглядом смотрела, понимающим и тёплым, словно мама вторая моя. А всё потому, что у неё самой детей-то и не было. И мужа не было. Одна она жила в своей тесной квартирке. Мы привыкли сильно друг с другом откровенничать. Я рассказывал ей про проблемы в школе, неудачи с девчонками, ссоры с друзьями, что доходили порой до ожесточённых драк. Она мне про трудности с оплатой коммунальных услуг, грязь, что слоями копилась в их тесном подъезде, и которую никто из тугодумов соседей не хочет убирать. Своеобразная психологическая помощь, если угодно.Вот однажды завязался у нас такой вот диалог:- А я к гадалке вот ходила недавно, Миша.- И что она Вам нагадала?- Сказала, мол, будет у тебя два несчастья, что переборют в душе тягу к жизни.Видя, как сильно тётя Эльвира нервничает и переживает из-за какого-то глупого предсказания, я поспешил её утешить:- Да не слушайте Вы этих проходимцев. Всё у Вас будет отлично - таких, как Вы, людей во век не сыскать.Тогда мы только над этим посмеялись. Бред, да и всё тут! Грязнули-соседи в могилу не свели, а тут какие-то несчастья! Отмахнулись от слов горе-гадалки.Спустя год тётя Эльвира вышла замуж за Виктора. Человек он был неплохой, но не любил я этого типа. Из-за него наши беседы сошли на нет. В глубине души я понимал, что теперь у моего дворового психолога просто нет на все это времени, ведь теперь томными вечерами нужно готовить, убирать, делать всё, чтобы мужу было комфортно. Мы друг от друга отдалились и виделись редко, когда по каким-нибудь причинам пересекались на улице. Ещё полгода спустя они взяли под крыло приёмного ребенка. Назвали Иван. Банальщина. Прошёл год, и у них родился свой собственный. Дмитрий.Первый звоночек затрещал спустя шестнадцать лет, когда настоящие родители Ивана дали о себе знать. Парень выбрал их. Людей, которых он никогда не видел и которые никогда не воспитывали его. Бросил тех, кто в поте лица трудился для того, чтобы у мальца было всё в порядке. Собрал вещи и уехал с ними.Вторым пошёл Дмитрий. Подсел на «крокодил». Дезоморфин. Умер в 19 лет, спустя три вроде бы года, как сводный брат собрал вещички. Пережил ампутацию конечности из-за гангрены, но урока не усвоил.Тётя Эльвира покончила с собой через месяц после похорон родного сына. Иван не приехал ни на похороны брата, ни на могилку приёмной матери.Гадалку я, к сожалению, не знал. Не спросил, кто она, где она живёт. Вот вам и два несчастья.

Ключевые слова: Гадалка предсказание смерть авторская история

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