Стенной шкаф

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 17:07

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 381 Комментарии: 0 +6 Вчера, 17:07 by

По своей натуре я скептик, к тому же закоренелый атеист, но однажды со мной приключилась очень странная история.Живу я один, на съёмных квартирах. Так сложилось, что нужно было срочно найти новое жильё, денег не было, поэтому пришлось искать самый дешёвый вариант. Мне повезло, и на следующий день я заехал в неплохую для своей цены квартиру.Прошло несколько недель, всё было хорошо, я обжился и меня всё устраивало, только начались какие-то непонятные проблемы со сном, которые я списывал на работу и связанный с ней стресс. Временами, когда только начинал засыпать, меня охватывал непонятный страх и чем больше я старался уснуть, тем сильней он становился. В этот момент мне казалось, будто рядом со мной что-то есть, будто в комнате я не один. Потом в ушах раздавался оглушающий звон, и я просыпался в холодном поту, я не мог понять, во сне это было или наяву. Через некоторое время чувство страха уходило, я убеждал себя, что это был всего лишь сон, но заснуть уже не мог.Через некоторое время, это стало происходить почти каждую ночь, я не мог нормально спать, стал нервным, меня раздражало всё вокруг. В очередной раз, проснувшись посреди ночи, я увидел большое чёрное пятно в противоположном углу комнаты. Мне стало страшно, ведь я понимал, что это был уже не сон.Вскочив с постели, я включил свет, в углу уже ничего не было, и я подумал, что мне просто показалось. Но на следующую ночь «оно» появилось снова, а вместе с ним непонятные звуки похожие на стоны, то ли человека, то ли кошки. Они доносились из этого угла, в котором ничего не было, кроме старого шкафа в стене…Этим шкафом я никогда не пользовался, потому что он был полон всякого хлама и запах оттуда был не очень приятный.Днём я решил разобраться, что же такое может быть в этом шкафу, начал вытаскивать всякий хлам и наткнулся на странные книги с названиями в стиле: «Жизнь после смерти», «Как сохранить свою душу», «Как навести порчу и сглаз» и пр. Среди них было черно-белое фото какой-то старушки. Мне стало жутко, и я решил всё это выбросить.Ночью, внезапно проснувшись, я снова увидел это пятно, но в нём было что-то ещё, какое-то странное свечение, как будто маленькие искорки. Мне стало очень страшно, но, включив свет, я снова ничего не обнаружил. Подумав, что может быть что-то в шкафу, я открыл его и меня охватил дикий ужас, - там лежало то самое фото, которое я выбросил вместе с книгами. У меня в голове не укладывалось, как такое может быть, я закрыл шкаф и больше не выключал свет.Днём я позвонил хозяйке квартиры, чтобы узнать кто жил здесь до меня. Оказалось, тут жила странная старушка, которая практически никогда не выходила из дома, у неё совсем не было родственников. Она жила с кучей кошек, и хозяйка ухаживала за ней, чтобы та переписала ей квартиру. По рассказу хозяйки, в последние месяцы жизни старушка стала совсем плоха на голову, несла какой-то бред и у неё одна за другой стали умирать кошки. После последней кошки умерла и сама старушка.После всего услышанного, мне было реально страшно оставаться в этой квартире. Я вообще перестал выключать свет по ночам и оставлял громко работать телевизор, чтобы не слышать никаких звуков. Но через некоторое время в комнате начал появляться тот самый запах из шкафа, и он становился всё сильнее. Открытые окна и освежители воздуха не помогали от него избавиться. Этот запах исходил из шкафа, но в нем не было ничего такого, откуда он мог бы идти, а открывать его мне больше не хотелось.Прошло несколько дней моих мучений. Была ночь, и я, как обычно, пытался поспать, игнорируя всё происходящее и убеждая себя, что этому должно быть разумное объяснение. Когда у меня всё-таки получилось уснуть, меня снова охватил этот непонятный страх, я не мог понять сон это или нет.Я лежал на своей кровати, повернувшись к стене, света не было, хотя я оставлял его включенным, вокруг царил мрак. Внезапно я почувствовал, как будто что-то прикасается к моей спине, я хотел повернуться, но не мог пошевелиться. Попытался собрать все свои силы, чтобы хотя бы пошевелить рукой, но мне удалось сдвинуть её лишь на несколько сантиметров. Меня охватил дикий ужас, я пытался кричать что есть мочи, но мои крики как будто поглощала эта тьма вокруг.Тогда я снова собрался с силами, чтобы попытаться встать и в ту же секунду оказался сидящим на кровати, горел свет и первое, что я увидел, была открытая дверь того стенного шкафа, который я закрыл на защёлку и больше никогда не открывал.На следующий день я понял, что так больше не может продолжаться. Хоть я и был скептиком, но никак не мог найти объяснение всему происходящему, это сводило меня с ума. Я собрал свои вещи, занял денег у родственников и переехал в другую квартиру. Ещё около полугода я не мог нормально спать, у меня начались непонятные проблемы со здоровьем и периодически я чувствовал тот запах из шкафа.Прошло уже несколько лет, я никому не рассказывал о случившемся и старался не думать об этом, потому что до сих пор не могу понять, что же это было - мистика или галлюцинации.Автор: Виктор Тельнов.

Ключевые слова: По своей натуре я скептик странная старушка тьма вокруг непонятные проблемы

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