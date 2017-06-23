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Истории из жизни

Не поминай покойников лихом

Моя прабабушка, Русецкая Прасковья Фёдоровна, родилась в начале XX в. в Новосибирской области Тогучинского района в селе Асановка, и там прожила всю жизнь. Когда ей было 16 лет, у её подруги умер дед Яцук, оставив внучку совсем одну. И когда его хоронили, подвязали бороду платком, чтобы рот не открывался.

После похорон девушке было страшно ночевать одной, и она позвала своих подруг, в том числе мою прабабушку.

Сон не шел, и подруги болтали обо всем на свете. Мало-помалу они перешли на страшные истории. Нервы, вспоминала прабабушка, у всех были натянуты до предела, однако показывать свой испуг никто не хотел. Превозмогая мелкую дрожь по всему телу, девчонки нервно подхихикивали над очередной «страшилкой». И одна так разгорячилась, что решила посмеяться и над только утром похороненным дедом. Она легла на лавку (раньше покойников клали туда), сложила руки на груди, закрыла глаза и стала изображать, будто рот у нее открывается сам по себе:

– Похоже? – взглянула она на осиротевшую внучку. – Так твой дед лежал?

Но ответить подруга не успела. Раздался требовательный стук в окно.

Решив, что это соседская бабушка, девчонки раздвинули занавески… и завизжали от страха. Через стекло на них в упор смотрел тот самый Яцук, подвязанный платком.

Расталкивая друг друга, подруги кинулись на русскую печь. Пытаясь забраться наверх, в суматохе они совсем забыли про ту, что лежала на лавке. А когда, сбившись в кучку, посмотрели в ее сторону, увидели, что девушка пытается, но не может пошевелиться и только что-то мычит.

Девчонки спрыгнули с печи и стали пытаться поднять свою подругу, но та как будто приросла к лавке. Неимоверных усилий стоило им поднять девушку (словно за мгновение она сильно прибавила в весе). Как только им удалось «оторвать» ее от лавки, та пришла в себя и все вновь забрались на печку, где и просидели до утра, трясясь от страха.

С рассветом девчонки рассказали о ночном происшествии соседской бабушке, на что старуха лишь неодобрительно покачала головой:

– Кто ж покойников ночью вспоминает, да еще сразу после похорон? Повезло вам, мог и насмерть «задавить» дед.

Автор: Dog Heart.
Источник.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 04:49
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 04:49 by Сделано_в_СССРПросмотров: 887Комментарии: 6
+7

Ключевые слова: Прабабушка Русецкая подруга дед Яцук похороны смех над покойником призрак в окне

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Комментарии

#1 написал: Helena888
Сегодня, 05:27
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 76
И додумалась же!! С таким вообще шутки плохи..Урок был на всю жизнь девочкам..Истории плюс

– Похоже? – взглянула она на осиротевшую внучку. – Так твой дед лежал?
вообще ужасно, мало того что неуважение к покойному, так еще и к подруге тоже, о чувствах осиротевшей подруги вообще не подумала.. 453 Нельзя так!
Зарегистрирован: 23.06.2017
#2 написал: Крокозябла
Сегодня, 07:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 114
Вот дурёхи! А дед, видать, проучил девчонку и за неуважение к себе, и за издевательство над внучкой-сироткой.
Действительно хорошо, что не "задавил" насмерть...
Зарегистрирован: 26.07.2017
#3 написал: Шарлотта Корде
Сегодня, 09:13
+2
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 74
Истории плюс!
А на месте осиротевшей внучки я бы сама тут же насмерть задавила такую подружку, не дожидаясь визита дедушки. Чтоб кто-то смел еще над моим горем издеваться?
А если б я увидела деда Яцука, я бы не побежала, я бы кинулась к нему.
Зарегистрирован: 23.04.2014
#4 написал: Цветочница Анюта
Сегодня, 09:14
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 8
Я конечно понимаю, молодо- зелено... Но это как- то перебор. Гадство над смертью и горем смеяться.
Зарегистрирован: 25.07.2017
#5 написал: Talisha
Сегодня, 11:51
-2
Группа: Посетители
Репутация: (953|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 2 147
Да не дед это был... За шутки задавить девушку - разве это нормально для человека, пусть даже мертвого? Нечисть пугала
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#6 написал: Karl Georglin
Сегодня, 15:11
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 243
Мне уже кажется что в разделе можно разместить историю типа:
Я шел и захотел пить и вдруг появилась бутылка, выпил и увидел ведьму, бросился бежать, но был избит существом типа оборотня, помогите, что значит сие приключение и что я выпил? - будут все равно верить и спорить в комментах что к чему.
Плюсики это уже воооообще не аргумент. Даже "пукина", "в.в." люто плюсуют, за его поделки, которые он здесь мечет и смеется с верунов в его опусы(((
Это как с табаком и водкой - были сии вещества милы да любы человеку, да стоило гундяевцам их взять в оборот - ядом страшным стали они. Тьху! Какая мерзость. Отвратительно.
Зарегистрирован: 25.10.2016
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