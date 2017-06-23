Не поминай покойников лихом

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 04:49

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 887 Комментарии: 6 +7 Сегодня, 04:49 by

Моя прабабушка, Русецкая Прасковья Фёдоровна, родилась в начале XX в. в Новосибирской области Тогучинского района в селе Асановка, и там прожила всю жизнь. Когда ей было 16 лет, у её подруги умер дед Яцук, оставив внучку совсем одну. И когда его хоронили, подвязали бороду платком, чтобы рот не открывался.После похорон девушке было страшно ночевать одной, и она позвала своих подруг, в том числе мою прабабушку.Сон не шел, и подруги болтали обо всем на свете. Мало-помалу они перешли на страшные истории. Нервы, вспоминала прабабушка, у всех были натянуты до предела, однако показывать свой испуг никто не хотел. Превозмогая мелкую дрожь по всему телу, девчонки нервно подхихикивали над очередной «страшилкой». И одна так разгорячилась, что решила посмеяться и над только утром похороненным дедом. Она легла на лавку (раньше покойников клали туда), сложила руки на груди, закрыла глаза и стала изображать, будто рот у нее открывается сам по себе:– Похоже? – взглянула она на осиротевшую внучку. – Так твой дед лежал?Но ответить подруга не успела. Раздался требовательный стук в окно.Решив, что это соседская бабушка, девчонки раздвинули занавески… и завизжали от страха. Через стекло на них в упор смотрел тот самый Яцук, подвязанный платком.Расталкивая друг друга, подруги кинулись на русскую печь. Пытаясь забраться наверх, в суматохе они совсем забыли про ту, что лежала на лавке. А когда, сбившись в кучку, посмотрели в ее сторону, увидели, что девушка пытается, но не может пошевелиться и только что-то мычит.Девчонки спрыгнули с печи и стали пытаться поднять свою подругу, но та как будто приросла к лавке. Неимоверных усилий стоило им поднять девушку (словно за мгновение она сильно прибавила в весе). Как только им удалось «оторвать» ее от лавки, та пришла в себя и все вновь забрались на печку, где и просидели до утра, трясясь от страха.С рассветом девчонки рассказали о ночном происшествии соседской бабушке, на что старуха лишь неодобрительно покачала головой:– Кто ж покойников ночью вспоминает, да еще сразу после похорон? Повезло вам, мог и насмерть «задавить» дед.Автор: Dog Heart.

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