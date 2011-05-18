Проклятие по интернету

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 11:11

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Сделано_в_СССР Просмотров: 992 Комментарии: 16 +6 Вчера, 11:11 by

В доме у родственников напряженная ситуация: их дочь, моя племянница в четвертом колене, которой скоро исполнится 20 лет, всегда отличавшаяся высокими результатами, сначала не смогла сдать экзамен в институте, а потом на тренировках получила досадную травму, из-за которой еще долго не сможет участвовать в соревнованиях. Девушка очень переживает, плохо ест, целый день сидит в сети. От компьютера родители отстраняют, поэтому она ежеминутно заглядывает в свой телефон. По ее словам, на ней лежит проклятие, наведенное через интернет.Началось с того, что прошлой осенью ей написала незнакомая девушка в социальных сетях. Она была на два года младше племянницы и, судя по лицу на фото, имела отклонения в развитии. Сообщение содержало многочисленные похвалы и комплименты, а заканчивалось сожалением о том, что она, автор письма, не может даже при всем желании заниматься спортом и играть в одной команде с ней. Внизу сообщение было подписано «Сердечно твоя, …» Это от совершенно незнакомого человека! В тексте имелись ошибки, и он напоминал признание третьеклассника в любви, если бы не последние несколько строк. Родственница почувствовала зависть и наигранность, исходящие от этого письма, поэтому не стала ничего отвечать. К тому же, как она считает, длинные малосодержательные сообщения пишут люди, которым по жизни нечем больше заняться.Через месяц пришло еще одно такое же письмо. Та девушка снова рассыпалась в комплиментах, а ниже добавила про себя, что целый месяц пролежала в больнице и не могла выйти в интернет. И снова подпись «Дорогой подруге… от … с наилучшими пожеланиями».«Таинственная незнакомка» в среднем ограничивалась одним посланием в неделю, в котором она хвалила «свою лучшую подругу» и ниже добавляла одну-две строчки про себя, а также просила «рассказать о своем житье-бытье, как будет время» и непременно ответить ей, потому что она не спала всю ночь, ожидая письма от «подруги». Через несколько сообщений племянница, уже собираясь добавить навязчивую особу в черный список, задала один-единственный вопрос: что все это значит и зачем та ей пишет. В ответ на это собеседница сказала, что является ее лучшей подругой, принесенной высшими силами, и что с подругами нельзя обращаться плохо. Что нужно хотя бы иногда проявлять уважение и отвечать, ведь в сообщениях содержится только благо.Тогда родственница решила, что дама больна на голову, и прекратила всякое общение, продолжая удалять со стены цветочки и открытки с незамысловатыми комплиментами. Друзья попытались навести справки про девушку, писавшую письма. Кто-то видел ее в городе и в общественном транспорте. Выяснилось, что в указанном в анкете институте ее никто не знает, и вообще она там, скорее всего, не училась никогда. Попытки друзей пригласить ее на встречу обламывались – она не давала им никаких координат, отвечая, что у нее есть парень. А когда оказалась в черном списке у племянницы, то создала другую анкету без фотографий и написала ей что-то вроде: «Пусть жизнь поступит с тобой так же, как ты поступаешь со мной, ни счастья, ни друзей у тебя скоро не останется».С тех пор нашу родственницу преследуют сплошные несчастья. Учиться стала плохо – много времени отнимал спорт, потом получила травму – и спорт, на который возлагалось столько надежд, пришлось отодвинуть, но время, необходимое для подготовки к вузовской сессии, уже было затрачено на спортивные тренировки. Досаждают мелкие проблемы: то парень бросит, то знакомые за спиной гадостей наговорят. Все лето болеет простудными заболеваниями, постоянно кашляет. Ее родители, желая помочь, отправились в церковь. Батюшка объяснил все тем, что жизнь у молодежи сейчас очень кипучая, что у девушки просто небольшой жизненный кризис, из которого ей поможет выйти только терпение, и нужно не утомлять ее, а дать ей отдохнуть. Добавил, что крепкая вера поможет восстановить силы, а к душевнобольным людям, даже если они пришли из интернета, нужно в любом случае относиться терпимее.Родители немного успокоились, но их дочь по-прежнему считает, что ее прокляли. Больше никак она не может понять, почему новый телефон ломается через день и отправляется на месяц в гарантийную мастерскую. Почему в социальных сетях лезут деградировавшие личности с такими предложениями, что приходится судорожно пополнять черный список. Однажды даже встретила ту особу на улице, но вчерашняя певица наилучших пожеланий поспешила скрыться быстрыми шагами, да и выглядела не слишком адекватной. Опять же через социальные сети племянница нашла какую-то практикующую бабку. Бабка взяла бабки и пообещала снять порчу. А я говорю родственникам, что девушка озадачивает себя выдуманными проблемами. Много ли беды в том, чтобы уйти от общения с человеком, которого не знаешь, а он сам лезет в глаза. Какое может быть проклятие? Интернет – как звездное небо. Вот если я спрошу у своих лучших друзей-инопланетян, сколько времени мне понадобится, чтобы дойти пешком до Альфы Центавра и они не ответят мне, то пусть жизнь поступит с ними так же, как они поступили со мной.Автор: PbICb_C_BOCTOKA.

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