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Истории из жизни

Проклятие по интернету

Проклятие по интернету

В доме у родственников напряженная ситуация: их дочь, моя племянница в четвертом колене, которой скоро исполнится 20 лет, всегда отличавшаяся высокими результатами, сначала не смогла сдать экзамен в институте, а потом на тренировках получила досадную травму, из-за которой еще долго не сможет участвовать в соревнованиях. Девушка очень переживает, плохо ест, целый день сидит в сети. От компьютера родители отстраняют, поэтому она ежеминутно заглядывает в свой телефон. По ее словам, на ней лежит проклятие, наведенное через интернет.

Началось с того, что прошлой осенью ей написала незнакомая девушка в социальных сетях. Она была на два года младше племянницы и, судя по лицу на фото, имела отклонения в развитии. Сообщение содержало многочисленные похвалы и комплименты, а заканчивалось сожалением о том, что она, автор письма, не может даже при всем желании заниматься спортом и играть в одной команде с ней. Внизу сообщение было подписано «Сердечно твоя, …» Это от совершенно незнакомого человека! В тексте имелись ошибки, и он напоминал признание третьеклассника в любви, если бы не последние несколько строк. Родственница почувствовала зависть и наигранность, исходящие от этого письма, поэтому не стала ничего отвечать. К тому же, как она считает, длинные малосодержательные сообщения пишут люди, которым по жизни нечем больше заняться.

Через месяц пришло еще одно такое же письмо. Та девушка снова рассыпалась в комплиментах, а ниже добавила про себя, что целый месяц пролежала в больнице и не могла выйти в интернет. И снова подпись «Дорогой подруге… от … с наилучшими пожеланиями».

«Таинственная незнакомка» в среднем ограничивалась одним посланием в неделю, в котором она хвалила «свою лучшую подругу» и ниже добавляла одну-две строчки про себя, а также просила «рассказать о своем житье-бытье, как будет время» и непременно ответить ей, потому что она не спала всю ночь, ожидая письма от «подруги». Через несколько сообщений племянница, уже собираясь добавить навязчивую особу в черный список, задала один-единственный вопрос: что все это значит и зачем та ей пишет. В ответ на это собеседница сказала, что является ее лучшей подругой, принесенной высшими силами, и что с подругами нельзя обращаться плохо. Что нужно хотя бы иногда проявлять уважение и отвечать, ведь в сообщениях содержится только благо.

Тогда родственница решила, что дама больна на голову, и прекратила всякое общение, продолжая удалять со стены цветочки и открытки с незамысловатыми комплиментами. Друзья попытались навести справки про девушку, писавшую письма. Кто-то видел ее в городе и в общественном транспорте. Выяснилось, что в указанном в анкете институте ее никто не знает, и вообще она там, скорее всего, не училась никогда. Попытки друзей пригласить ее на встречу обламывались – она не давала им никаких координат, отвечая, что у нее есть парень. А когда оказалась в черном списке у племянницы, то создала другую анкету без фотографий и написала ей что-то вроде: «Пусть жизнь поступит с тобой так же, как ты поступаешь со мной, ни счастья, ни друзей у тебя скоро не останется».

С тех пор нашу родственницу преследуют сплошные несчастья. Учиться стала плохо – много времени отнимал спорт, потом получила травму – и спорт, на который возлагалось столько надежд, пришлось отодвинуть, но время, необходимое для подготовки к вузовской сессии, уже было затрачено на спортивные тренировки. Досаждают мелкие проблемы: то парень бросит, то знакомые за спиной гадостей наговорят. Все лето болеет простудными заболеваниями, постоянно кашляет. Ее родители, желая помочь, отправились в церковь. Батюшка объяснил все тем, что жизнь у молодежи сейчас очень кипучая, что у девушки просто небольшой жизненный кризис, из которого ей поможет выйти только терпение, и нужно не утомлять ее, а дать ей отдохнуть. Добавил, что крепкая вера поможет восстановить силы, а к душевнобольным людям, даже если они пришли из интернета, нужно в любом случае относиться терпимее.

Родители немного успокоились, но их дочь по-прежнему считает, что ее прокляли. Больше никак она не может понять, почему новый телефон ломается через день и отправляется на месяц в гарантийную мастерскую. Почему в социальных сетях лезут деградировавшие личности с такими предложениями, что приходится судорожно пополнять черный список. Однажды даже встретила ту особу на улице, но вчерашняя певица наилучших пожеланий поспешила скрыться быстрыми шагами, да и выглядела не слишком адекватной. Опять же через социальные сети племянница нашла какую-то практикующую бабку. Бабка взяла бабки и пообещала снять порчу. А я говорю родственникам, что девушка озадачивает себя выдуманными проблемами. Много ли беды в том, чтобы уйти от общения с человеком, которого не знаешь, а он сам лезет в глаза. Какое может быть проклятие? Интернет – как звездное небо. Вот если я спрошу у своих лучших друзей-инопланетян, сколько времени мне понадобится, чтобы дойти пешком до Альфы Центавра и они не ответят мне, то пусть жизнь поступит с ними так же, как они поступили со мной.

Автор: PbICb_C_BOCTOKA.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 11:11
Причина: Изменён раздел.
Вчера, 11:11 by Сделано_в_СССРПросмотров: 992Комментарии: 16
+6

Ключевые слова: Дочь родственников проклятие через интернет сообщения из интернета церковь

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Комментарии

#1 написал: Green Wind
Вчера, 11:22
+5
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 19
Комментариев: 8 900
Ну не сданный в институте экзамен и поломка телефона это далеко не признаки порчи. Просто девушка слишком мнительная. На некоторых людей можно навести порчу, просто сказав, я на тебя порчу навел.

Без оценки. Не вижу никакой мистики в переписке со странными незнакомцами в социальных сетях. Кто мне здесь на сайте чего только в личку не писал за все время.
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#2 написал: Сухарь
Вчера, 12:27
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 56
Особенно мне понравилось: Бабка взяла бабки joy А вообще, для меня это больная тема, плюс
Зарегистрирован: 14.10.2015
#3 написал: Гюльнара
Вчера, 13:16
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 102
Думаю, что через Интернет можно навести порчу - там ваши фотографии. Но в данном конкретном случае не знаю, что сказать. Считаю, что родители правильно отлучают девочку от Интернета, она и сама должна понять, что ей это во вред.
Зарегистрирован: 7.10.2016
#4 написал: ARCB
Вчера, 13:34
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 54
Без оценки. Надо просто взять себя в руки. В жизни бывают чёрные полосы.
Зарегистрирован: 16.05.2016
#5 написал: Шарлотта Корде
Вчера, 13:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 29
Трудно сказать, была ли порча, тем более, что события-то в ее жизни не такие уж и страшные. Но я предпочитаю вообще никак не общаться с такими странными особями. Кто их знает, чего от них ждать.
Зарегистрирован: 23.04.2014
#6 написал: Snejnay
Вчера, 16:13
+1
Группа: Посетители
Репутация: (945|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 358
Обычный троллинг инетовский... Возможно кто-то из своих и троллил её. А девочка поверила, напугалась и скисла.
Когда родители забирают гаджеты, компы интересно что они взамен детям дают?
Зарегистрирован: 14.10.2016
 
#7 написал: Snejnay
Вчера, 16:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (945|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 358
Цитата: Гюльнара
Думаю, что через Интернет можно навести порчу - там ваши фотографии. Но в данном конкретном случае не знаю, что сказать. Считаю, что родители правильно отлучают девочку от Интернета, она и сама должна понять, что ей это во вред.

Фото ничего не даст. А вот имея волосы и ногти, зная место жительства да...
Зарегистрирован: 14.10.2016
 
#8 написал: Green Wind
Вчера, 16:41
0
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 19
Комментариев: 8 900
Цитата: Snejnay
Фото ничего не даст. А вот имея волосы и ногти, зная место жительства да...


Для того чтобы установить негативную программу на человека (порчу) совсем не обязательно иметь фото или волосы и адрес места жительства тоже не имеет значения winked
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#9 написал: mr Mixter
Вчера, 17:33
-5
Группа: Посетители
Репутация: (0|-2)
Публикаций: 0
Комментариев: 42
Угу, есть миллионы людей, которые убили, или ограбили кого-то, но спокойны, и никто даже и не думает их портить через сети, так как есть суд, милиция, а если долго ждать справедливости, то просто есть авторитеты, которые попросят извиниться тех кто был неправ. А тут, ха-ха, невесть кому, невесть кто, невесть из-за чего сломал пол жизни? Дешевая поделка с прицелом на историю из жизни. Ах да, минус сразу ибо как всегда - шлак.
Цитата: Green Wind
Кто мне здесь на сайте чего только в личку не писал за все время.

Ахах, а кому ты нужен то? Хотя да, какой красавец на фото, а по фотке все всем всегда наводят порчу на всех из за всего.
+100500 к ЧСВ, чего уж там - миллионы тебе пишут, но порчу навести не могут grin
Зарегистрирован: 19.07.2017
#10 написал: Green Wind
Вчера, 18:12
+5
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 19
Комментариев: 8 900
Цитата: mr Mixter
Ахах, а кому ты нужен то? Хотя да, какой красавец на фото, а по фотке все всем всегда наводят порчу на всех из за всего.
+100500 к ЧСВ, чего уж там - миллионы тебе пишут, но порчу навести не могут


Ну, собственно говоря, этот коммент в качестве иллюстрации таких ммм... странных сообщений в личку можно использовать. lol
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#11 написал: Елена Соловова
Вчера, 18:39
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 53
"Черные полосы "есть у всех, взлеты и падение. И еще есть такая поговорка- " пришла беда,отворяй ворота" . Беда не приходит одна. Я так понимаю что девушка совсем еще "зеленая" . Ну так этих черных полос в жизни будет еще очень много. И если каждый раз все сваливать на порчу, жалеть себя,ныть,жаловаться и сидеть сложа руки, то что же в итоге за жизнь у нее будет.
Замечали таких людей-которые ходят на жизнь злодейку постоянно жалуются? И ноют, ноют...от них даже энергия душная исходит . Бррр! А потом выдают- "меня сглазили!" И пошли по бабкам-годалкам. Ну там же конечно подтвердят про порчу и за один раз ее не снять и т.п. И эта "порченая" начинает на всех углах вещать, " Вот видите, а я же знала что меня сглазили или навели порчу" Поэтому то у меня нет мужа богатого и любящего ( хотя сама уж простите, выглядит как швабра, не ухоженная, мятая, грязная и готовит только что свиньи наверное от такой стряпни передохнут) но дело не в этом, нет,это все порчааааа!!! И с деньгами беда, у нас зарплата очень маленькая, а надо миллионы. Но, что то сделать для того, что бы эти деньги были, мы не хотим. Надо что бы все досталось просто так. А раз с неба богатство не падает? То это порча. Ну и все в таком духе.
Я не хочу сказать что эта девушка относится к этой категории. Боюсь, она может стать такой. Пару раз шандарахнула жизнь, опустила руки, села у компьютера и все валит на порчу. Верю ,обидно когда твои надежды рушатся, всегда в таких случаях говорю - Не судьба((( Погоревала чуточку ( без этого тоже нельзя))) ) Стиснула зубы и вперед по другой "тропиночке", того глядишь, истенное твое счастье, именно здесь тебя поджидало. Значит- в начале, не плохое вовсе было, а намек, мол сверни...
Кстати, я недавно купила холодильник, он у меня крякнул через 5 дней. Вернула его по горантии, взяла другой.
Вот как то и мысли не возникло про порчу. Просто попался с браком от которого никто не застрахован)))
Зарегистрирован: 10.02.2017
#12 написал: Долгопят
Вчера, 18:51
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 188
Чистой воды самовнушение.Начнем с того, что не бывает "жизни на пике", у всех у нас есть взлеты и падения, моменты социальной и физической активности и спадов.Это естественно.Не надо газовать, надо " включить дохлого".Жизнь покрутит- повертит и отпустит, а " дохлый ", оставаясь в анабиозном состоянии, воскреснет и взлетит к своим намеченным звездам.
Бабке бабки отдали, поддержали пенсионерку...надо было в спа идти, а не к гадалкам- ворожеям.
По поводу " перепиши это письмо 12 раз и разошли..."," пусть тебя покарает домкрат, докторская колбаса, андронный колайдер, Юрий Куклачев, далее на выбор.." Интернет - место для всех - умных, неумных,безумных и мракобесных.Последние, не имеющие активных социальных связей и общения в реале-просто таки короли виртуала, они обсуждают, осуждают, оценивают,вешают и расстреливают успешных , красивых, богатых и просто спокойных пользователей в очках.Иногда увллекаются так, что попу забывают на ночь помыть, а вы говорите "проклятье".. Вот так с грязным тылом это Грозные Гласы Народа троллят этот самый народ.
Совет прост- Не ввязывайтесь в игру, которая вам не интересна.Не кормите монстра- он здохнет.
Плюс за бабку с бабками.Самый живенький персонаж получился
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#13 написал: Arhip
Вчера, 20:47
+4
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 30
Не знаю, проклятие тут или нет, но у меня был случай - ехали на дачу. А поворот на дачу за 100 м перед перездом. Стоят фуры на переезде. А некоторые на легковушках по обочине пытаются проехать и перед пеездом влезть. И многие дальнобойщики просто встают на обочине и не пускают. А мне на переезд не надо, мне до него сворачивать, так бы в общей очереди стоял. Ну я по обочине еду, всех кто дорогу преграждает - жена из машины выходит и объясняет, что нам не до переезда и стоять со всеми смысла нет. Дорогу нам уступают. И тут нарываемся на мужика на Гелентвагене. Жена опять просит дать проехать, а мужик ни в какую - типа все стоят ы вы стоять будете. Она разозлилась и говорит - вот с таким отношением к людям ты скоро в аварию попадешь! И вот переезд открывается, мужик начинает перестраиваться с обочины на проезжую часть и тут его в зад бьет длинномерная фура. При этом припечатывает в зад впреди идущей фуры. Причем водитель видимо не понял что в зад кому-то въехал, он еще пару раз его бьет. Вот тоже не знаю проклятие или нет. Совпало уж больно хорошо
Зарегистрирован: 29.08.2017
#14 написал: Долгопят
Вчера, 20:53
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 188
Цитата: Arhip
Совпало уж больно хорошо

Не злите жену, она у Вас особенная!
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#15 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 01:22
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1646|-1)
Публикаций: 78
Комментариев: 5 173
Цитата: Green Wind
Ну не сданный в институте экзамен и поломка телефона это далеко не признаки порчи. Просто девушка слишком мнительная. На некоторых людей можно навести порчу, просто сказав, я на тебя порчу навел.

Без оценки. Не вижу никакой мистики в переписке со странными незнакомцами в социальных сетях. Кто мне здесь на сайте чего только в личку не писал за все время.

Даже родители считают, до сих пор:"Вот если бы не травма!"- а это не так, травма - это то к чему занимающийся спортом с малых лет ребёнок, должен быть готов и потому больше внимания уделять учёбе, ведь из-за травм бросают спорт множество многообещающих спортсменов, ещё больше узнают:"Что такое не детский, а профессиональный спорт, как сливают лидеров, заменяя их менее талантливыми, но блатными."- это калечит души подростков и не порча, то ещё какая-то причина для депрессии была бы найдена. Увольняют прекрасных тренеров, ведь победить обязан другой клуб. Много не справедливости, а родители с детства твердят одно:"Ты будешь чемпионом,"- не имея представления, каков на деле проф. спорт. Чемпионом станет один из тысяч, и не важно сколько титулов завоёвано в детстве и подростковом возрасте. Правда жестока, и мне это знакомо не по наслышке. Плюс потеря цели, опоры, идеалов. А пока есть спорт, подростки ничего не видят, но когда рушится мир, они нуждаются во времени, им нужно пересмотреть многое.
Как это страшно, как это больно. Как будто и не жили. Надо репетиторов и на следущий год идти, к примеру, в спортивную журналистику. В спорте много профессий, вот, что должны объяснять родители.
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#16 написал: Летяга
Сегодня, 06:40
0
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (7457|-1)
Публикаций: 170
Комментариев: 5 725
Солидарна с теми, кто ставит на мнительность)) А если ещё и уровень ожиданий был завышен...
Цитата: Green Wind
адрес места жительства тоже не имеет значения

А вот адрес очень даже имеет! Особенно, если это в одном населённом пункте. Ибо можно по этому адресу ногами прийти и навести своему визави конкретную такую порчу, на всю морду лица. Без магии и высоких технологий.

Цитата: Елена Соловова
А раз с неба богатство не падает? То это порча.

Да, на мне тоже порча. С неба ничего не падает. Безобразие, надо разобраться, кто навёл crazy
Цитата: Snejnay
Когда родители забирают гаджеты, компы интересно что они взамен детям дают?

Чувство вины, ощущение несправедливости. Плюс тренировку общей изворотливости, которая против них же, родителей, и будет использоваться в первую очередь.
И да, бабка с бабками - это здорово!
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
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