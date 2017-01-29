Дремучий лес

Lynx Просмотров: 306 Комментарии: 5 +9 Сегодня, 12:59 by

Эта мистическая история случилась в сельской глубинке Тюменской области.Тёплым июльским днём две мои подруги – Аня и Наталья отправились в лес для того, чтобы заготовить душистые травы на зиму. Они каждый год ходят в одно и то же место, так как именно там растут нужные им растения.Их путь пролегал мимо дремучего леса, который местные жители давно обходят стороной. Даже на первый взгляд, лес неприятный, сквозь деревья видно, что там всё завалено поломанными ветками. Кроны деревьев так плотно срослись между собой, что даже в яркий солнечный день там темно.Девчонки весело шагали по тропинке, болтали о том о сём, обсуждали деревенские новости. Тёплый ветерок обдувал их волосы, на небе светило яркое солнце, на горизонте не было ни единого облачка. Подружки дошли до места, собрали по букету душицы и зверобоя. Эти травы придают зимнему чаю особенный летний аромат и наполняют полезными витаминами организм. Повалялись на полянке, поели спелой земляники. Они были так увлечены, что не заметили грозовую тучу, которая грозно наползала издалека. Только раскат грома вернул девчонок в реальность.– Ой, надо скорее возвращаться домой, а то промокнем, – проворчала Наталья.– А так хорошо в лесу, что и уходить не хочется, – отозвалась Аня.Подружки направились потихоньку в сторону дома. В это время туча совсем закрыла солнце. Стало пасмурно, в лицо подул прохладный ветер. Когда девчонки проходили мимо дремучего леса, Наталья вдруг остановилась и уставилась вглубь.– Ты чего замерла? – спросила Аня.В пасмурный день лес выглядел еще более зловеще, и девочке стало как-то не по себе.– Анька, там кто-то есть, я видела, как там что-то промелькнуло, – закричала Наташка, указывая в сторону леса.В этот момент раздался сильный раскат грома.– Тебе показалось, – с раздражением проговорила Аня.– Да нет же, смотри, там какие-то тени, они мелькают туда-сюда. Аня, смотри! – не успокаивалась подруга.Девушка уже отошла на пару метров от Натальи, остановилась и посмотрела в сторону леса. Действительно, было видно, как между деревьев проскальзывают какие-то фигуры, они больше были похожи просто на тени. Откровенно говоря, Анюта была настолько пугливая девчонка, что от увиденного у неё затряслись руки.– Наташенька, пошли быстрее, как-то мне не по себе, – залепетала девушка.Но подруга стояла, как истукан и широко раскрытыми глазами вглядывалась в дремучий лес.Начал моросить мелкий дождь, казалось, что стало совсем темно, вдалеке на горизонте сверкали молнии, гремел гром, подул сильный ветер. И вдруг со стороны леса послышались выстрелы и крики людей. Подруги испуганно переглянулись – обе были бледные от ужаса. По шуму и крикам, доносившимся из леса, можно было подумать, что там идёт настоящий бой. Теней становилось всё больше, голоса звучали то громче, то как будто доносились из глубины. Аня, не выдержав, схватила подругу за руку и потянула в сторону дома.Девчонки бежали, не оглядываясь, а за спиной долго ещё раздавались выстрелы и крики.Добравшись домой, подруги поделились этой историей со мной. Они наперебой рассказывали про тени, про выстрелы. Естественно, сначала я не поверила. Но они были так напуганы, что было очевидно – девчонки не шутят. Произошло что-то страшное. Эта загадочная история никак не давала мне покоя, и я обратилась к старожилам деревни. Тут-то мне и поведали, что во времена гражданской войны здесь проходили боевые столкновения, а на то место, где сейчас находится лес, свозили трупы погибших. Этакая огромная братская могила получилась. Когда по лесу ещё можно было пройти, ребята бегали туда на «раскопки». И говорят, однажды принесли целый мешок человеческих костей. Естественно, их заставили унести всё обратно и захоронить. Мне удалось пообщаться с одним из участников той «экспедиции». Он рассказал, что останки там находятся на глубине штыковой лопаты. Думаю, девчонки стали свидетелями какого-нибудь боя из прошлого. Наверное, именно там проходит тонкая граница между прошлым и настоящим, а души усопших по сей день не могут обрести покой.

Ключевые слова: Лес подруги хрономираж тени гроза испуг

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