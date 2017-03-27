От судьбы не уйдёшь

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:51

Snejnay Просмотров: 826 Комментарии: 6 +21 Сегодня, 12:51 by

Мой первый парень был из прекрасной семьи. Хорош собой, трудолюбив и с хорошими человеческими качествами. Ну, как тут не сказать "да" в ответ на предложение руки и сердца? В общем, честным пирком да за свадебку. Сватья, обратный визит, завертелось, понеслось... Гости приглашены, кольца куплены. До свадьбы две недели, канун нового года. Так как спать не положено перед свадьбой совместно, мы с Алексеем легли спать порознь: я на кровати, он на матрасе возле, дабы родственники и гости не болтали лишнего.Проснулась я ночью от оцепенения, чую кожей, шестым чувством - смотрит кто-то на меня, страшно до жути стало. Встала, взяла иконку святой своей, положила рядом и постаралась уснуть. Да не тут-то было. Проснулась от того, что по имени меня окликает кто-то. Опять ужас волной накатил... Думаю: "Э не, так не пойдёт, к Лёше на матрас сползу, пока заикаться от жути не начала".Сползти - сползла, но страх перед родней ещё больше, что как увидят с утра - опозорят. Увы, такие нравы были. В общем, несолоно хлебавши, вернулась на кровать. Вот только проснулась опять. Проснулась от прикосновений. На на мне сидел фантом полупрозрачного мужчины и гладил меня. Причём вот в чем суть - он сам был полупрозрачным, но прикосновения его были ощутимы реально. Я видела, как он меня разглядывал и продолжал ласкать мои руки и тело. Он не останавливался. Мне отчётливо удалось разглядеть его лицо. От страха не могла ни пошевелиться, ни слова сказать. Про себя начала читать молитвы, которые знала, и вдруг все поплыло перед глазами, мужчина исчез, и у меня резко порезался голос. Сказать, как я орала, - ничего не сказать, голосом аварийной сирены я подняла всех, всех, всех. Вся родня, которая ночевала у нас, забежала к нам в комнату... Я рассказала, что произошло, но все списали это на страшный сон. Все, кроме бабушки. Она уже утром, после ухода гостей, сказала мне, что свадьбы не будет. Так оно и сбылось. С Лёшей мы поругались через два дня. Шансов к примирению не было.Но самое странное произошло потом. Когда я в первый раз увидела своего будущего мужа, я его узнала. Именно его фантом сидел на мне в ту самую ночь... Надо ли рассказывать, что в момент близости он повторил все те движения, которые проделал тогда его фантом? То есть, получается, это было провидением, посланным сверху о том, что это моя судьба, от которой не уйдёшь... Мне и после его показывали, но это уже другая история.

Ключевые слова: Свадьба жених муж страх авторская история

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