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Истории из жизни

От судьбы не уйдёшь

Мой первый парень был из прекрасной семьи. Хорош собой, трудолюбив и с хорошими человеческими качествами. Ну, как тут не сказать "да" в ответ на предложение руки и сердца? В общем, честным пирком да за свадебку. Сватья, обратный визит, завертелось, понеслось... Гости приглашены, кольца куплены. До свадьбы две недели, канун нового года. Так как спать не положено перед свадьбой совместно, мы с Алексеем легли спать порознь: я на кровати, он на матрасе возле, дабы родственники и гости не болтали лишнего.

Проснулась я ночью от оцепенения, чую кожей, шестым чувством - смотрит кто-то на меня, страшно до жути стало. Встала, взяла иконку святой своей, положила рядом и постаралась уснуть. Да не тут-то было. Проснулась от того, что по имени меня окликает кто-то. Опять ужас волной накатил... Думаю: "Э не, так не пойдёт, к Лёше на матрас сползу, пока заикаться от жути не начала".

Сползти - сползла, но страх перед родней ещё больше, что как увидят с утра - опозорят. Увы, такие нравы были. В общем, несолоно хлебавши, вернулась на кровать. Вот только проснулась опять. Проснулась от прикосновений. На на мне сидел фантом полупрозрачного мужчины и гладил меня. Причём вот в чем суть - он сам был полупрозрачным, но прикосновения его были ощутимы реально. Я видела, как он меня разглядывал и продолжал ласкать мои руки и тело. Он не останавливался. Мне отчётливо удалось разглядеть его лицо. От страха не могла ни пошевелиться, ни слова сказать. Про себя начала читать молитвы, которые знала, и вдруг все поплыло перед глазами, мужчина исчез, и у меня резко порезался голос. Сказать, как я орала, - ничего не сказать, голосом аварийной сирены я подняла всех, всех, всех. Вся родня, которая ночевала у нас, забежала к нам в комнату... Я рассказала, что произошло, но все списали это на страшный сон. Все, кроме бабушки. Она уже утром, после ухода гостей, сказала мне, что свадьбы не будет. Так оно и сбылось. С Лёшей мы поругались через два дня. Шансов к примирению не было.

Но самое странное произошло потом. Когда я в первый раз увидела своего будущего мужа, я его узнала. Именно его фантом сидел на мне в ту самую ночь... Надо ли рассказывать, что в момент близости он повторил все те движения, которые проделал тогда его фантом? То есть, получается, это было провидением, посланным сверху о том, что это моя судьба, от которой не уйдёшь... Мне и после его показывали, но это уже другая история.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:51
Сегодня, 12:51 by SnejnayПросмотров: 826Комментарии: 6
+21

Ключевые слова: Свадьба жених муж страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: art of dead
Сегодня, 13:50
0
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Публикаций: 1
Комментариев: 37
Интересно. +
Зарегистрирован: 27.03.2017
#2 написал: ELEMAT
Сегодня, 14:38
0
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Репутация: (1693|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 1 636
Очень необычная, можно сказать невероятная история!
По-моему не было ещё здесь подобных историй. Но, видать, случались всё-таки похожие истории в жизни, раз бабушка смогла предсказать грядущее событие в жизни Автора.
За историю плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 14:42
0
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Необычно) и интересно +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#4 написал: Liam
Сегодня, 18:18
0
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Репутация: (75|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 605
Необычная история, но я верю что такое может быть +
Зарегистрирован: 2.07.2014
  
#5 написал: Летяга
Сегодня, 18:23
+1
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Репутация: (7363|-1)
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Комментариев: 5 704
Странные вещи происходят порою. Мне вот что интересно: если бывают случаи ясновидения и предсказания будущего, значит, это будущее уже существует? Не люблю детерминизм.
Историю плюсанула
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
#6 написал: Snejnay
Сегодня, 19:45
+2
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Комментариев: 346
ELEMAT, art of dead, Tigger power, Liam
Спасибо за комментарии.
Цитата: Летяга
Мне вот что интересно: если бывают случаи ясновидения и предсказания будущего, значит, это будущее уже существует?

Я всегда вспоминаю диалог Воланда с Берлиозом. Где тот говорит - что все уже решено. А если учесть что время материально и его можно разложить на плоскость - то мы живём в прошлом, настоящем и будущем одновременно. И изменить ничего нельзя, как нам бы не хотелось. Разные случаи предсказания есть. Есть весьма обманчивые((( увы...
Зарегистрирован: 14.10.2016
 
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