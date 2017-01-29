Заброшка

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:19

Причина: Изменён раздел.

art of dead Просмотров: 660 Комментарии: 10 +3 Сегодня, 09:19 by

Случилось это летом, примерно в 2010 году. Смотреть было нечего, и я решил сходить в заброшенный дом, что стоял по соседству. Дом этот меня пугал: стоило только подойти к нему на метр, я сразу чувствовал "сверлящий" взгляд и страх. Но как только отходил, всё стиралось, как рукой.Взяв с собой фонарик, я туда пошёл. Подойдя к входной двери, я увидел амбарный замок. Дверь была старая, прогнившая насквозь, и выдернуть замок было очень просто. Зайдя, я ударился головой: потолок был низкий, примерно метра полтора. Пришлось пригнуться, чтобы можно было перемещаться. Домик был маленький и старый. Настолько старый, что от сильного удара ноги стена раскалывалась напополам. Несмотря на это, дом стоял крепко и, кроме трещин, в нем ничего опасного не было (мне так казалось). Ещё он был почти пустой, но посреди одной из комнат был старый телевизор (такие производили в СССР ), и уже собираясь уходить, я заметил дверь в подвал. "Что она тут делает?" - пронеслось у меня в голове. Я был там минуту назад, и её не было. Любопытство победило страх, и я туда вошёл .Отсутствие источников света меня не смутило. Я включил фонарик и пошёл. Идя дальше, я почувствовал запах, похожий на протухшее яйцо, но сильнее. Я был наполнен решимостью пройти дальше. Вскоре я понял, что издавало этот запах, - это был труп собаки. В нем были личинки мух, хотя от него остался только скелет и кожа. Живот был выпотрошен чем-то острым. Внезапно я услышал тяжелые шаги. Их источник не заставил себя долго ждать. И я это увидел... Это было похоже на человека с когтями. Но это нечто рычало.Я бежал так быстро, как только мог. Оказавшись дома, я проверил, нет ли этой твари рядом. Её не было. Я выпил чай и продезинфицировал ноги, так как они были исцарапаны ржавой проводкой забора.Сейчас того дома нет, он снесён. Подвала там нет, но я и сейчас помню этот скелет. Но что же тогда это было, если подвала нет?..

Ключевые слова: Страх царапины дом авторская история

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