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Заброшки


Истории из жизни

Заброшка

Случилось это летом, примерно в 2010 году. Смотреть было нечего, и я решил сходить в заброшенный дом, что стоял по соседству. Дом этот меня пугал: стоило только подойти к нему на метр, я сразу чувствовал "сверлящий" взгляд и страх. Но как только отходил, всё стиралось, как рукой.

Взяв с собой фонарик, я туда пошёл. Подойдя к входной двери, я увидел амбарный замок. Дверь была старая, прогнившая насквозь, и выдернуть замок было очень просто. Зайдя, я ударился головой: потолок был низкий, примерно метра полтора. Пришлось пригнуться, чтобы можно было перемещаться. Домик был маленький и старый. Настолько старый, что от сильного удара ноги стена раскалывалась напополам. Несмотря на это, дом стоял крепко и, кроме трещин, в нем ничего опасного не было (мне так казалось). Ещё он был почти пустой, но посреди одной из комнат был старый телевизор (такие производили в СССР ), и уже собираясь уходить, я заметил дверь в подвал. "Что она тут делает?" - пронеслось у меня в голове. Я был там минуту назад, и её не было. Любопытство победило страх, и я туда вошёл .

Отсутствие источников света меня не смутило. Я включил фонарик и пошёл. Идя дальше, я почувствовал запах, похожий на протухшее яйцо, но сильнее. Я был наполнен решимостью пройти дальше. Вскоре я понял, что издавало этот запах, - это был труп собаки. В нем были личинки мух, хотя от него остался только скелет и кожа. Живот был выпотрошен чем-то острым. Внезапно я услышал тяжелые шаги. Их источник не заставил себя долго ждать. И я это увидел... Это было похоже на человека с когтями. Но это нечто рычало.

Я бежал так быстро, как только мог. Оказавшись дома, я проверил, нет ли этой твари рядом. Её не было. Я выпил чай и продезинфицировал ноги, так как они были исцарапаны ржавой проводкой забора.

Сейчас того дома нет, он снесён. Подвала там нет, но я и сейчас помню этот скелет. Но что же тогда это было, если подвала нет?..

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:19
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 09:19 by art of deadПросмотров: 660Комментарии: 10
+3

Ключевые слова: Страх царапины дом авторская история

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Комментарии

#1 написал: vorona2017
Сегодня, 09:36
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 49
Я бы вообще в тёмный подвал спускаться не стала тем более в одиночку. Автор,вы герой! + за храброе сердце.
Зарегистрирован: 29.01.2017
#2 написал: Космический странник
Сегодня, 09:45
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 11
Эм... Человек с когтями? Да у нас полгорода таких ходит)) понаращивают маникюр)
Поточнее бы описание, да и мотивы полезть в заброшку не совсем понятны, как-то с бухты барахты.
Без оценки
Зарегистрирован: 25.07.2017
#3 написал: yuliya.yuliya
Сегодня, 09:55
+5
Группа: Посетители
Репутация: (8|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 82
[/quote]хотя от него остался только скелет и кожа. Живот был выпотрошен чем-то острым.[quote]

Это вы как поняли? По скелету? facepalm Да и личинки мух по-моему в скелетах не заводятся... Даже если сухая кожа осталась.
Зарегистрирован: 5.04.2013
#4 написал: Eifersucht
Сегодня, 10:08
+2
Онлайн
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Репутация: (38|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 547
Вы, автор, настоящий храбрец. Я бы наложил кирпичей от такого сюжета. Интересно, а чем вы дезинфицируете ноги? Формалином или хлором? Вам за дезинфекцию плюс.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#5 написал: az.ecmb
Сегодня, 10:30
+1
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Репутация: (1592|-1)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 018
Плюс поставлю, но...

Маловато подробностей. Знаем только про низкий (1,5м потолок).
А так - начиная от места действия (вроде как на планете Земля (?) по соседству с ГГ стоял некий заброшенный дом), продолжая отсутствием описания подвала (совсем низкая дверь? лаз? лестница? как выглядел внутри? и т.д.), и заканчивая очень скупым описанием действий ГГ. Да и всего остального.

Всё надо читателю дофантазировать. Мол, "ты же умная, сама что нибудь придумай"

Цитата: yuliya.yuliya
хотя от него остался только скелет и кожа. Живот был выпотрошен чем-то острым.

Это вы как поняли? По скелету? facepalm Да и личинки мух по-моему в скелетах не заводятся... Даже если сухая кожа осталась.

- вот только один из массы вопросов
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#6 написал: Доктор Ник
Сегодня, 11:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 111
Очень много вопросов к истории:
1) "Настолько старый, что от сильного удара ноги стена раскалывалась напополам"-зачем крушить стены?
2) "Живот был выпотрошен чем-то острым"-вы в кромешной темноте с помощью света фонарика смогли отдефференцировать поражение от режущего предмета с повреждением ,полученные вследствие гниения или в результате деятельности личинок-поверьте,не каждый криминалист сможет сделать это вот так легко навскидку ,имея в арсенале только фонарик.
3) Это было похоже на человека с когтями. Но это нечто рычало. -скорее всего это был простой БОМЖ.
Не советую Вам в одиночку посещать подобные места да и еще вооружившись только фонариком.
Автору плюсище за храбрость!
Зарегистрирован: 10.07.2017
#7 написал: Сирин
Сегодня, 11:47
+6
Группа: Посетители
Репутация: (74|-2)
Публикаций: 7
Комментариев: 871
У меня только один вопрос: уже 5 сентября, неужели домашку еще не задают?
Зарегистрирован: 17.06.2011
  
#8 написал: Доктор Ник
Сегодня, 12:08
+1
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 111
Цитата: Космический странник
Эм... Человек с когтями? Да у нас полгорода таких ходит)) понаращивают маникюр)
Поточнее бы описание, да и мотивы полезть в заброшку не совсем понятны, как-то с бухты барахты.
Без оценки

Главный мотив таких посещений-это любопытство.Но вот прежде чем посещать такие места рекомендую основательно подготовится в плане материальной части и ознакомится вот с этим документиком:Статья 139 УК РФ. Любая заброшка в чьей нибудь да собственности.
Зарегистрирован: 10.07.2017
#9 написал: adder
Сегодня, 13:08
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 8
Комментариев: 124
Единственное что могу сказать, запах разложения и запах протухшего яйца совершенно не похожи.
Зарегистрирован: 19.10.2015
#10 написал: mr Mixter
Сегодня, 14:26
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 23
Цитата: Сирин
У меня только один вопрос: уже 5 сентября, неужели домашку еще не задают?

Наконец-то. А это и есть домашка для автора - насобирать тут 10 плюсиков. Летом вообще от подобных "историй из жизни" не продохнуть было, так еще один решил "пробу пера" устроить463407
Автор, пиши лучше на бумаге и после закономерной двойки, сжигай, продезинфицировав после этого ноги.
Зарегистрирован: 19.07.2017
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