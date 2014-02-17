Выход из тела или хитрый план?

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:03

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mardjiet Mara Просмотров: 660 Комментарии: 9 +12 Сегодня, 06:00 by

В начале истории расскажу коротко о себе. Зовут меня Маргарита, и на данный момент мне 30 лет. Рассказать случившееся мне захотелось для того, чтобы понять и осмыслить некоторые аспекты своей жизни и происходящее в ней по сей день. К тому же поделиться и открыться близким людям я, к сожалению, не могу; пыталась, но боюсь, что либо покрутят пальцем у виска, либо проигнорят и не поверят. Ну что же, а теперь сама история, мое первое, но не последнее соприкосновение с настоящей мистикойРодилась я в 1987 году, значит, произошло это в 1993 году, мы, как обычно, возвращались домой с родителями, общались и разговаривали. Впереди была асфальтированная дорожка и казавшийся для меня длинный путь. Родители через какое-то время ушли чуть-чуть вперёд, а я стала отставать, конечно же, меня подождали и попросили идти быстрее.Через какое-то время я снова отстала, а поскольку ребёнком была чересчур своенравным, то на очередном отставании родители не выдержали и, обернувшись, снова попросили догонять. Только дело было в том, что догнать я не могла, а всё потому, что мои ноги замерзли и мне действительно стало трудновато идти, о чем я, конечно, сказала.Мама и папа тогда не поверили, слишком внезапно и без причин такое произошло, о чем в дальнейшем сожалели и извинялись. Тем временем ногам становилось холоднее, а идти становилось труднее из-за холода в них. Обернувшись, мама поняла, что я не притворяюсь и не играю, тогда они с отцом подошли ко мне и, уже взяв меня за руку, шли в моём темпе. Так мы и дошли до центрального рынка, через который шел путь к дому.На рынке мне купили тёплые носки и сразу же надели на ноги, только вот эффекта это не дало, как было холодно, так и осталось. А когда мы пришли домой, мне через несколько часов стало резко хуже. Вечером сильно заболело горло, причем настолько, что я не могла говорить. Было не просто больно говорить, это была жуткая, режущая словно нож, боль, а из горла я не могла и звука выдавить из-за неё. Опущу все старания родителей в это время, там было и молоко с маслом, и тёплый чай, и много чего ещё, к самой истории отношения не имеет.На следующий день я проснулась в ещё более худшем состоянии - у меня отнялись ноги. Так что я не могла не только говорить, но и ходить. И с этого момента всё переплелось в моём сознании и памяти, так как помнила я совершенно другие события, не связанные с "бренным миром". Уже потом я узнала, что мне вызвали врача, что таких вызовов было много, и, насколько знаю, каждый врач ставил свой диагноз, собирался консилиум, но только так и не решили, что же всё-таки это за болезнь до сих пор. Татьяна Сергеевна говорила, что меня нужно госпитализировать в больницу, только мама не дала (о маме будет отдельная история). А не дала мама меня увезти в больницу по внутреннему убеждению, как она рассказывала, что внутри у неё что-то было против, словно знала, что что-то необъяснимое. И так, таким вот пластом я лежала несколько месяцев. Сама я не помню происходящего, а очнулась я, скажем так, и начала что-то воспринимать, не знаю когда.В один из дней я увидела женщину. Это было очень странное ощущение, словно дома никого нет, тишина, и тут совершенно не знакомая женщина заглядывает в комнату. Она только заглянула, выглянула из-за стены в проём двери. Тогда у нас была двухкомнатная квартира и двери из одной комнаты в другую не было, был проход и висюльки, отгораживающие малюсенький коридорчик между комнатами. Заглянув, женщина ушла - исчезла. На следующий день она появилась снова, только уже стояла близко к порогу комнаты и снова ушла. Так повторилось и на следующий день, но женщина уже стояла на пороге. Помню её словно было вчера. Худощавое лицо, большие тёмные глаза, с впалыми мешками от усталости, да и само лицо было усталым, бледноватым. Форма глаз скорее круглая, нежели миндалевидная, под глазами были тени тёмных кругов, губы очерчены аккуратно, с хорошо выделяющейся складкой носогубного треугольника. Волосы были чёрные и накрученные крупными локонами, которые доходили до плеч и чуть-чуть на них спускались, сейчас я бы сказала, что вызывают ассоциации с цыганкой. Сама женщина была одета необычно и странно. На голове был повязан платок, только повязан, он был как у Бабы-яги в исполнении Миляра и надет на распущенные волосы. Одежда тоже не выделялась из образа и была похожа на лохмотья, только они были чистыми и, я бы сказала, напоминающими просто стиль, а не истасканные тряпки.Так вот, при каждом появлении этой женщины была тишина в квартире, я чувствовала словно меня оставили дома одну. Женщина всё появлялась и с каждым разом подходила всё ближе. В какой-то день я проснулась и поняла, что могу встать, но встать не так, как обычно встают люди, а довольно странным способом. Просто села на кровать, что далось мне с большим трудом, словно гири тянули назад, потом легла на пол и... поднялась от пола сантиметров на 4-5, по моим сегодняшним воспоминаниям, но явно очень и очень близко к полу. И это стоило мне жутких усилий, всё тело было напряжено, каждый мускул. Так, наверное, бывает, когда пытаешься поднять непосильную тяжесть и еле-еле держишь. Настоящее же моё тело так и лежало в кровати, я его не видела, но чётко осознавала, это разделение как реальность и не совсем реальность.Долетела я таким способом до двери комнаты, в жутких усилиях, лёжа на спине и вперёд ногами. Потом вернулась, села и легла в тело. К тому моменту меня очень интересовала та необычная женщина, хотелось узнать, кто на, откуда приходит и другое обычное детское любопытство.И вот моя гостья появилась, совсем уже близко, от кровати на расстоянии нескольких шагов, может, двух. И я решила за ней погнаться, да это, действительно, напоминало преследование. Вскочила с кровати и приобретённым способом хотела к ней поближе подойти. Женщина же довольно быстро попыталась скрыться. Повторюсь, я была шалопаистым ребёнком без страха совсем, зато очень любопытной. И вот я уже бегу за этой женщиной, выбегаю в зал (комнату чуть больше моей) и вижу довольно странную картину, которая показалась мне тогда, с одной стороны, гармоничной и не вызывала вопросов, а с другой - странной, и вот почему. В центре комнаты был подвал. Обычная деревянная крышка погреба с железным кольцом была открыта в полу. В сам подвал спускалась верёвочная лестница, куда, как я и заметила, мелькнул край юбки моей гостьи. Конечно же, я сразу полезла туда и попала в ловушку. Теперь уже я стояла за рыбацкой сетью из канатов. Сама сеть висела на стене и была чем-то прикреплена к полу, вот за этой сетью, словно за решёткой, я и оказалась. А черноволосая женщина, отвернувшись, занималась своими делами. Совершенно не обращая внимания на мои попытки поговорить с ней.Сам же подвал оказался комнаткой в деревенском стиле: деревянные стены, печь, остальную обстановку я не помню. Удивила меня больше всего печь, так как она была большой, но одновременно и маленькой. Словно это бы одно наложилось на другое, сейчас я бы сказала, словно два измерения. Так вот, стоя за сетью, у меня начинала проявляться обида, и я высказала её женщине. Сказала я примерно следующее по смыслу, что я к ней пришла с хорошими намерениями. Единственную фразу, которую помню дословно и чётко, это: "Я пришла к тебе учиться магии, а ты меня...", наговорила тогда много о том, что зачем она так обижает меня, что я к ней хорошо отношусь. Только вот после фразы о том, что пришла к ней учиться магии, она отреагировала. Лицо женщины вдруг стало мягче, черты лица смягчились, и она улыбнулась, а потом отпустила меня.Я быстро выбралась и бегом в кровать. Теперь же, что происходило у родителей. Врачи так же разводили руками и сказали, что неделя решающая. Если мне не станет лучше, то я умру. Именно эта неделя и была неделей появлений женщины. А когда я выбралась из подвала, то очень быстро пошла на поправку, через 4-5 дней я уже ходила и даже разговаривала, конечно, была слабость и ходила неуверенно, но всё-таки. Мне продолжали делать уколы, потом я пошла в школу осенью. Но вот осложнения после болезни остались, такие, как ужасный почерк, боль под коленками (уже прошла, но долго была и долго ходили в больницу).В истории много вопросов, к примеру таких, почему я, 6-ти летний ребёнок, сказала о магии. Тут всё просто, уже с 4-х лет для меня это было влекущим, любимой игрушкой была резиновая Баба-яга, а вечерами перед сном я мечтала, как выросту и пойду к ней учиться, поэтому и сказала тогда. Дальнейшая жизнь показала, что очень далеко от сказок всё это, но вот мистика начала сыпаться на меня часто, где-то жестоко и страшно, где-то снова из-за моей слишком любознательной головы. Ту женщину я видела потом всего лишь один раз, но это было больше похоже на сон. В этом сне она стояла на кухне между моими родителями и говорила мне, что она подумала над моими словами и решила сама учить меня магии, родители в том сне были согласны, я немного боялась и говорила им, что это она, та самая. Больше же я не видела её и не знаю, что это было.

Ключевые слова: Прогулка болезнь женщина сон авторская история

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