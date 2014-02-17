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Истории из жизни

Выход из тела или хитрый план?

В начале истории расскажу коротко о себе. Зовут меня Маргарита, и на данный момент мне 30 лет. Рассказать случившееся мне захотелось для того, чтобы понять и осмыслить некоторые аспекты своей жизни и происходящее в ней по сей день. К тому же поделиться и открыться близким людям я, к сожалению, не могу; пыталась, но боюсь, что либо покрутят пальцем у виска, либо проигнорят и не поверят. Ну что же, а теперь сама история, мое первое, но не последнее соприкосновение с настоящей мистикой
Родилась я в 1987 году, значит, произошло это в 1993 году, мы, как обычно, возвращались домой с родителями, общались и разговаривали. Впереди была асфальтированная дорожка и казавшийся для меня длинный путь. Родители через какое-то время ушли чуть-чуть вперёд, а я стала отставать, конечно же, меня подождали и попросили идти быстрее.
Через какое-то время я снова отстала, а поскольку ребёнком была чересчур своенравным, то на очередном отставании родители не выдержали и, обернувшись, снова попросили догонять. Только дело было в том, что догнать я не могла, а всё потому, что мои ноги замерзли и мне действительно стало трудновато идти, о чем я, конечно, сказала.
Мама и папа тогда не поверили, слишком внезапно и без причин такое произошло, о чем в дальнейшем сожалели и извинялись. Тем временем ногам становилось холоднее, а идти становилось труднее из-за холода в них. Обернувшись, мама поняла, что я не притворяюсь и не играю, тогда они с отцом подошли ко мне и, уже взяв меня за руку, шли в моём темпе. Так мы и дошли до центрального рынка, через который шел путь к дому.
На рынке мне купили тёплые носки и сразу же надели на ноги, только вот эффекта это не дало, как было холодно, так и осталось. А когда мы пришли домой, мне через несколько часов стало резко хуже. Вечером сильно заболело горло, причем настолько, что я не могла говорить. Было не просто больно говорить, это была жуткая, режущая словно нож, боль, а из горла я не могла и звука выдавить из-за неё. Опущу все старания родителей в это время, там было и молоко с маслом, и тёплый чай, и много чего ещё, к самой истории отношения не имеет.
На следующий день я проснулась в ещё более худшем состоянии - у меня отнялись ноги. Так что я не могла не только говорить, но и ходить. И с этого момента всё переплелось в моём сознании и памяти, так как помнила я совершенно другие события, не связанные с "бренным миром". Уже потом я узнала, что мне вызвали врача, что таких вызовов было много, и, насколько знаю, каждый врач ставил свой диагноз, собирался консилиум, но только так и не решили, что же всё-таки это за болезнь до сих пор. Татьяна Сергеевна говорила, что меня нужно госпитализировать в больницу, только мама не дала (о маме будет отдельная история). А не дала мама меня увезти в больницу по внутреннему убеждению, как она рассказывала, что внутри у неё что-то было против, словно знала, что что-то необъяснимое. И так, таким вот пластом я лежала несколько месяцев. Сама я не помню происходящего, а очнулась я, скажем так, и начала что-то воспринимать, не знаю когда.
В один из дней я увидела женщину. Это было очень странное ощущение, словно дома никого нет, тишина, и тут совершенно не знакомая женщина заглядывает в комнату. Она только заглянула, выглянула из-за стены в проём двери. Тогда у нас была двухкомнатная квартира и двери из одной комнаты в другую не было, был проход и висюльки, отгораживающие малюсенький коридорчик между комнатами. Заглянув, женщина ушла - исчезла. На следующий день она появилась снова, только уже стояла близко к порогу комнаты и снова ушла. Так повторилось и на следующий день, но женщина уже стояла на пороге. Помню её словно было вчера. Худощавое лицо, большие тёмные глаза, с впалыми мешками от усталости, да и само лицо было усталым, бледноватым. Форма глаз скорее круглая, нежели миндалевидная, под глазами были тени тёмных кругов, губы очерчены аккуратно, с хорошо выделяющейся складкой носогубного треугольника. Волосы были чёрные и накрученные крупными локонами, которые доходили до плеч и чуть-чуть на них спускались, сейчас я бы сказала, что вызывают ассоциации с цыганкой. Сама женщина была одета необычно и странно. На голове был повязан платок, только повязан, он был как у Бабы-яги в исполнении Миляра и надет на распущенные волосы. Одежда тоже не выделялась из образа и была похожа на лохмотья, только они были чистыми и, я бы сказала, напоминающими просто стиль, а не истасканные тряпки.
Так вот, при каждом появлении этой женщины была тишина в квартире, я чувствовала словно меня оставили дома одну. Женщина всё появлялась и с каждым разом подходила всё ближе. В какой-то день я проснулась и поняла, что могу встать, но встать не так, как обычно встают люди, а довольно странным способом. Просто села на кровать, что далось мне с большим трудом, словно гири тянули назад, потом легла на пол и... поднялась от пола сантиметров на 4-5, по моим сегодняшним воспоминаниям, но явно очень и очень близко к полу. И это стоило мне жутких усилий, всё тело было напряжено, каждый мускул. Так, наверное, бывает, когда пытаешься поднять непосильную тяжесть и еле-еле держишь. Настоящее же моё тело так и лежало в кровати, я его не видела, но чётко осознавала, это разделение как реальность и не совсем реальность.
Долетела я таким способом до двери комнаты, в жутких усилиях, лёжа на спине и вперёд ногами. Потом вернулась, села и легла в тело. К тому моменту меня очень интересовала та необычная женщина, хотелось узнать, кто на, откуда приходит и другое обычное детское любопытство.
И вот моя гостья появилась, совсем уже близко, от кровати на расстоянии нескольких шагов, может, двух. И я решила за ней погнаться, да это, действительно, напоминало преследование. Вскочила с кровати и приобретённым способом хотела к ней поближе подойти. Женщина же довольно быстро попыталась скрыться. Повторюсь, я была шалопаистым ребёнком без страха совсем, зато очень любопытной. И вот я уже бегу за этой женщиной, выбегаю в зал (комнату чуть больше моей) и вижу довольно странную картину, которая показалась мне тогда, с одной стороны, гармоничной и не вызывала вопросов, а с другой - странной, и вот почему. В центре комнаты был подвал. Обычная деревянная крышка погреба с железным кольцом была открыта в полу. В сам подвал спускалась верёвочная лестница, куда, как я и заметила, мелькнул край юбки моей гостьи. Конечно же, я сразу полезла туда и попала в ловушку. Теперь уже я стояла за рыбацкой сетью из канатов. Сама сеть висела на стене и была чем-то прикреплена к полу, вот за этой сетью, словно за решёткой, я и оказалась. А черноволосая женщина, отвернувшись, занималась своими делами. Совершенно не обращая внимания на мои попытки поговорить с ней.
Сам же подвал оказался комнаткой в деревенском стиле: деревянные стены, печь, остальную обстановку я не помню. Удивила меня больше всего печь, так как она была большой, но одновременно и маленькой. Словно это бы одно наложилось на другое, сейчас я бы сказала, словно два измерения. Так вот, стоя за сетью, у меня начинала проявляться обида, и я высказала её женщине. Сказала я примерно следующее по смыслу, что я к ней пришла с хорошими намерениями. Единственную фразу, которую помню дословно и чётко, это: "Я пришла к тебе учиться магии, а ты меня...", наговорила тогда много о том, что зачем она так обижает меня, что я к ней хорошо отношусь. Только вот после фразы о том, что пришла к ней учиться магии, она отреагировала. Лицо женщины вдруг стало мягче, черты лица смягчились, и она улыбнулась, а потом отпустила меня.
Я быстро выбралась и бегом в кровать. Теперь же, что происходило у родителей. Врачи так же разводили руками и сказали, что неделя решающая. Если мне не станет лучше, то я умру. Именно эта неделя и была неделей появлений женщины. А когда я выбралась из подвала, то очень быстро пошла на поправку, через 4-5 дней я уже ходила и даже разговаривала, конечно, была слабость и ходила неуверенно, но всё-таки. Мне продолжали делать уколы, потом я пошла в школу осенью. Но вот осложнения после болезни остались, такие, как ужасный почерк, боль под коленками (уже прошла, но долго была и долго ходили в больницу).
В истории много вопросов, к примеру таких, почему я, 6-ти летний ребёнок, сказала о магии. Тут всё просто, уже с 4-х лет для меня это было влекущим, любимой игрушкой была резиновая Баба-яга, а вечерами перед сном я мечтала, как выросту и пойду к ней учиться, поэтому и сказала тогда. Дальнейшая жизнь показала, что очень далеко от сказок всё это, но вот мистика начала сыпаться на меня часто, где-то жестоко и страшно, где-то снова из-за моей слишком любознательной головы. Ту женщину я видела потом всего лишь один раз, но это было больше похоже на сон. В этом сне она стояла на кухне между моими родителями и говорила мне, что она подумала над моими словами и решила сама учить меня магии, родители в том сне были согласны, я немного боялась и говорила им, что это она, та самая. Больше же я не видела её и не знаю, что это было.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:03
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 06:00 by Mardjiet MaraПросмотров: 660Комментарии: 9
+12

Ключевые слова: Прогулка болезнь женщина сон авторская история

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Комментарии

#1 написал: Слай
Сегодня, 09:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 237
Рита, спасибо большое за историю. Очень впечатлило.
Каждый столкнувшись с истинной магией, опишет свою историю, не похожую на другие. Вот и у тебя история своя, твоя персональная "сказка". Врятли в сети найдёшь что то похожее.
Старые люди говорят, что между добром и злом издавна ведётся настоящая война за душу каждого из людей. В возрасте 4-6 лет ты подошла к развилке, после которой душа пойдёт либо в одну сторону и ты останешься жить, либо в другую, неизвестную нам. Ты тоже бы осталась жива, но существовала бы в ином состоянии сознания. Женщина - скорее всего не цельный персонаж,представитель, а приманка, дабы обманом заманить душу за линию своей реальности. Но тут есть нюансы. Для того что бы противоположенная сила признала право обманщиков на твою душу, ты должна была абсолютно добровольно в слух сказать о том, что ты остаёшься с этой женщиной в этом месте и отказываешься от того что у тебя было . Но так как ты возмутилась и обиделась на эту ловушку, те силы проиграли бой за тебя автоматически. Выбор сделан и ты продолжила укрепляться в этом мире, становясь всё более и более его полноценной частью. Может быть к счастью, может к сожалению, но чем больше ты укрепляешься с одной силой, тем тоньше становится связь с другой.
Передвижения тела в полёте, вперёд ногами, очень похоже на астральный выход, но по моему мнению им не является. Более похоже, что это было изменённое состояние сознание, со своими "необычностями".
Астрального мира не существует, хотя уверен, многие попытаются доказать обратное. Путаница возникает потому, что человек способен воспринимать окружающий мир не только привычными органами чувств такими как зрение, осязание, вкус и тд, но и всем своим существом. Когда осознающая часть отделяется от физического тела, а это возможно, воспринимать окружающее пространство можно либо образами, тогда задействуется сознание и воспринятый образ будет идти сначала туда, там узнаваться, после чего ты его сможешь увидеть\почувствовать, либо напрямую, энергетической оболочкой. В этом случае пространство будет текучими светящимися потоками.
В твоём случае не было пространства, была иллюзия, иная реальность.

ИМХО.
Зарегистрирован: 17.02.2014
#2 написал: Helena888
Сегодня, 09:41
+1
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 55
Очень интересная и загадочная история..Очень много вопросов у меня возникло! Что стало с остальными детьми? Не пытались ли вы узнать судьбу выживших детей? Что же за женщина это была? Мне кажется эта женщина таким способом питалась!...Ну это мое мнение, посмотрим, что скажут специалисты!=) Истории плюс
Зарегистрирован: 23.06.2017
#3 написал: Eifersucht
Сегодня, 09:57
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 547
Астральное отделение в детстве вызывает панический страх. Написано изящно, думаю с автором было на самом деле. Болезнь, скорее всего, притупила страх. Симптоматика похожа на стафилококковую инфекцию. Хотя, длительность болезни необычно долгая.
Имеют значение повторяющиеся сновидения. То, что эта дама приходила к вам несколько раз, для вас имеет некую важность. Вам необходимо знать, что в астрале и в сновидении встречаются проекции, образ которых не соответствует действительности. Истинность намерений соответствует истинности образа. Если вы вскроете образ проекции и он будет не соответствовать первоначальному, то намерения субъекта точно ложные. Если образ сохранится, то и намерения истинные.
Астральный выход только тогда произошёл, когда вы увидели своё тело. В любом другом случае это не астральный выход.
Любознательность - не порок, так что дерзайте. Удачи вам вслед за плюсом.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#4 написал: Nadin Wail
Сегодня, 10:42
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Комментариев: 5
Однозначно плюс.
Спасибо за замечательную историю,и ждем новых))))
Зарегистрирован: 5.04.2017
#5 написал: Ksenya078
Сегодня, 11:00
0
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Репутация: (155|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 022
Потрясающая стори, как описана хорошо! Читала на одном дыхании. Как хорошо, что Вы пошли на поправку! Спасибо, плюсище+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#6 написал: kolbasik
Сегодня, 11:44
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Публикаций: 0
Комментариев: 5
[quote=Helena888]Очень интересная и загадочная история..Очень много вопросов у меня возникло! Что стало с остальными детьми? Не пытались ли вы узнать судьбу выживших детей? Что же за женщина это была? Мне кажется эта женщина таким способом питалась!...
Какими остальными детьми?
Зарегистрирован: 25.04.2017
#7 написал: Mardjiet Mara
Сегодня, 13:24
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Публикаций: 1
Комментариев: 4
Цитата: Helena888
Очень интересная и загадочная история..Очень много вопросов у меня возникло! Что стало с остальными детьми? Не пытались ли вы узнать судьбу выживших детей? Что же за женщина это была? Мне кажется эта женщина таким способом питалась!...Ну это мое мнение, посмотрим, что скажут специалисты!=) Истории плюс

А других детей ведь не было) я одна оказалась такой "счастливицей" )))

Цитата: Слай
Рита, спасибо большое за историю. Очень впечатлило.
Каждый столкнувшись с истинной магией, опишет свою историю, не похожую на другие. Вот и у тебя история своя, твоя персональная "сказка". Врятли в сети найдёшь что то похожее.
Старые люди говорят, что между добром и злом издавна ведётся настоящая война за душу каждого из людей. В возрасте 4-6 лет ты подошла к развилке, после которой душа пойдёт либо в одну сторону и ты останешься жить, либо в другую, неизвестную нам. Ты тоже бы осталась жива, но существовала бы в ином состоянии сознания. Женщина - скорее всего не цельный персонаж,представитель, а приманка, дабы обманом заманить душу за линию своей реальности. Но тут есть нюансы. Для того что бы противоположенная сила признала право обманщиков на твою душу, ты должна была абсолютно добровольно в слух сказать о том, что ты остаёшься с этой женщиной в этом месте и отказываешься от того что у тебя было . Но так как ты возмутилась и обиделась на эту ловушку, те силы проиграли бой за тебя автоматически. Выбор сделан и ты продолжила укрепляться в этом мире, становясь всё более и более его полноценной частью. Может быть к счастью, может к сожалению, но чем больше ты укрепляешься с одной силой, тем тоньше становится связь с другой.
Передвижения тела в полёте, вперёд ногами, очень похоже на астральный выход, но по моему мнению им не является. Более похоже, что это было изменённое состояние сознание, со своими "необычностями".
Астрального мира не существует, хотя уверен, многие попытаются доказать обратное. Путаница возникает потому, что человек способен воспринимать окружающий мир не только привычными органами чувств такими как зрение, осязание, вкус и тд, но и всем своим существом. Когда осознающая часть отделяется от физического тела, а это возможно, воспринимать окружающее пространство можно либо образами, тогда задействуется сознание и воспринятый образ будет идти сначала туда, там узнаваться, после чего ты его сможешь увидеть\почувствовать, либо напрямую, энергетической оболочкой. В этом случае пространство будет текучими светящимися потоками.
В твоём случае не было пространства, была иллюзия, иная реальность.

ИМХО.

Возможно, я тут что либо сказать не могу, единственное, что отсутпление болезни было очень и очень резкое, я уже в тот же день к вечеру просила морс попить) Учитывая, что лежала пластом несколько месяцев
Зарегистрирован: 4.09.2017
#8 написал: Mardjiet Mara
Сегодня, 13:44
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 4
Цитата: Eifersucht
Астральное отделение в детстве вызывает панический страх. Написано изящно, думаю с автором было на самом деле. Болезнь, скорее всего, притупила страх. Симптоматика похожа на стафилококковую инфекцию. Хотя, длительность болезни необычно долгая.
Имеют значение повторяющиеся сновидения. То, что эта дама приходила к вам несколько раз, для вас имеет некую важность. Вам необходимо знать, что в астрале и в сновидении встречаются проекции, образ которых не соответствует действительности. Истинность намерений соответствует истинности образа. Если вы вскроете образ проекции и он будет не соответствовать первоначальному, то намерения субъекта точно ложные. Если образ сохранится, то и намерения истинные.
Астральный выход только тогда произошёл, когда вы увидели своё тело. В любом другом случае это не астральный выход.
Любознательность - не порок, так что дерзайте. Удачи вам вслед за плюсом.

Спасибо) я и без болезни редко испытываю страх, зная себя и в полном здравии бы тоже рванула за ней) Насчёт стафилококковой инфекции, то этот вариант врачи отбросили сразу по многим причинам, зато других диагнозов ставили много, но так и не сошлись, что это было, по этому в больничной карте у педиатра ( та самая Татьяна Сергеевна) написано болезнь не известного генеза. Мы с ней в хороших отношениях и часто встречаемся на остановке, когда ждём автобус. Так она говорила, что это был единственный случай за всю практику, да и не надеялись меня уже вытянуть, мне только хуже становилось с каждым днём. А вот в один из дней такой резкий поворот

Цитата: Ksenya078
Потрясающая стори, как описана хорошо! Читала на одном дыхании. Как хорошо, что Вы пошли на поправку! Спасибо, плюсище+++

Спасибо большое)
Цитата: Nadin Wail
Однозначно плюс.
Спасибо за замечательную историю,и ждем новых))))

Спасибо огромное) конечно будут истории) как уже говорила, они после этого стали сыпаться на меня словно зерно из мешка)

Хотела поблагодарить LjoljaBastet за редактирование и исправление ошибок. Спасибо вам за труд
Зарегистрирован: 4.09.2017
#9 написал: xlarafitum
Сегодня, 14:23
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чем-то напоминает кикимору)
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