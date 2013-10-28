Таинственный случай на реке

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 21:10

Причина: Стилистика автора сохранена.

Masanko Просмотров: 2 031 Комментарии: 14 +37 Вчера, 21:10 by

Летом, в жаркие дни, ездили мы вечером купаться на Малый Кундыш, дорога шла сосновым лесом, потом тропа, машину оставляли и метров 300 к реке добирались по тропинке. Речушка летом была мелкая, везде можно было перейти вброд, но в этом месте Кундыш делал поворот - и образовался небольшой омут, где вполне можно было купаться. Напротив была песчаная коса, и густой лес вокруг.Сверхсрочники были относительно свободны, по сравнению с обычными солдатами, поэтому нас после службы особо не контролировали, если не считать учений и военных тревог. В тот день было всё спокойно, но мы задержались с ремонтом техники, а потом, поздно вечером, после ужина, поехали на наше излюбленное место. И вот, когда мы по тропинке уже подходили к реке, то услыхали, что наше место занято - от реки слышался девичий смех и плеск воды. Мы остановились и стали слушать, места вокруг были глухие, кроме военной части населенных пунктов рядом не было.Тогда мы подумали, что это, вероятно, женщины из офицерских семей, которые жили при нашей части, хотя они в такую глухомань никогда не забирались.Время было уже позднее, в лесу понемногу стало темнеть, ехать в другое место нам не хотелось, а после жаркого июльского дня очень хотелось искупаться. Тогда мы решили идти к купальщицам, думая, что мы их знаем по военной части, а они, наверно, уже накупались, и сейчас пойдут обратно.И когда мы вышли к речке, то увидели в воде двух девушек, которые нам были совсем не знакомы, они плескались в воде, громко смеялись и сперва будто не заметили нашего прихода.А когда мы подошли ближе, то остолбенели: девушки были абсолютно голыми, с длинными распущенными волосами, с красивыми грудями и с невероятными фигурами! Они же заметили нас, но ничуть не смутились, и, как старых знакомых, позвали купаться с собой.Что тут сказать, мы были молодыми и свободными парнями, которые на службе были совсем не избалованы женским обществом, а тут такие роскошные дамы - кто устоит против такого соблазна?!Мы с другом переглянулись, быстро разделись и прыгнули к девчонкам в воду. Уже стояли плотные сумерки, но я вблизи видел, что девушки были невероятно красивы, светлые волосы локонами спадали до самых бёдер, у них были правильные черты лица и большие глаза, моё сердце застучало, как отбойный молоток! Состояние друга было примерно такое же! Мы стали вместе барахтаться в воде, сперва несмело, а потом уже вовсю ныряли около незнакомок и хватали их за разные части тела. Девчонки весело смеялись и совсем не сторонились нашей компании, наконец, я осмелел и обнял одну из девушек за талию, прижал к себе и поцеловал. Друг же припал к другой незнакомке, да видно так сильно, что они вскоре вылезли на берег и исчезли в кустах. Я же абсолютно потерялся в объятиях этой речной нимфы, мы легли на песок, и дальше всё было, как во сне...Очнулся я от утренней прохлады, лежа около реки в обнаженном виде. Уже занималась ранняя летняя заря, и было достаточно светло.С невероятным трудом я встал, тело ломило от усталости, словно в полной выкладке я пробежал 30 километров. Из меня будто выкачали все жизненные силы, руки и ноги как ватные, не слушались меня. Недалеко, за кустами, в абсолютном бесчувствии лежал приятель. Я бы подумал, что он мертвецки пьян, если бы не ночные приключения.С невероятным трудом я оделся и стал будить своего друга. Он, едва открывал глаза и тихо стонал, пришлось его окунуть в воду, чтобы он пришел в чувство. Но и это мало помогло, пришлось его практически тащить на себе к машине. Эти триста метров мы пробирались целый час, падали и снова вставали, я сам еле волочил ноги, голова трещала как с похмелья, несколько раз делали передышку.Наконец, добрались до машины и поехали в часть. В казарме замертво свалились на свои койки, а утром (на разводе) командир подумал, что мы пьяные. Но никакого запаха алкоголя от нас не было, после этого, видя наше состояние, нас отправили в медчасть.Я провалялся в медчасти больше двух недель, а моему товарищу было гораздо хуже, он был бледный и как будто обескровленный. Когда я уже чувствовал себя хорошо, то мой друг едва вставал с кровати и почти ничего не ел. Врачи ставили ему диагноз – анемия (малокровие) и потом с этим диагнозом отправили его в военный госпиталь в Йошкар-Олу. Потом он так и не вылечился полностью и был комиссован на гражданку. Я же прослужил ещё несколько лет, но уже никогда не ездил купаться на Кундыш, потом демобилизовался и перешёл работать в автосервис.С моим другом мы несколько раз встречались, но никогда больше не разговаривали про тот загадочный случай. Что это было? Какое странное наваждение посетило нас тогда на ночной реке? Была ли угроза нашей жизни? Кто были эти таинственные «существа»?Ответов до сих пор нет…Историю прислал Артур Камаев, случай этот произошел с его знакомым в Марий Эл.

Ключевые слова: Река Марий Эл девушки лето

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