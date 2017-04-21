Встреча с неизвестным. Часть 1

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:05

Слай Просмотров: 347 Комментарии: 4 +3 Сегодня, 16:05 by

История получится длинной, потому как я не знаю, где она начинается и чем заканчивается. Опишу часть событий и с удовольствием почитаю отзывы форумчан.Вспоминаю о том времени, почему-то со случая, когда нашёл маленький кулончик. Это была штучка, которая вешалась на ниточку или цепочку, и имела изображение орла, сидящего на большом камне, держащего в когтях змею. Какие-то кавказские здравницы. Мне эта штуковина очень понравилась, взял у мамы толстую нитку, всё это дело связал должным образом и повесил на шею. Долго ходил с медальончиком, пока нечаянно на озере не утопил. Было мне тогда лет 12-14.Прошло пару месяцев, обычная ночь, вроде сплю, но всё слышу и чувствую. Полудрёма такая, без снов. Вдруг чувствую, что что-то ледяное касается груди и пальцем ведёт вниз. "Это кулончик мой", - подумал я тогда и продолжил лежать как ни в чём не бывало. Лежал-лежал, и тут мысль взорвалась подобно ядерной бомбе: "Какой еще кулончик?! Я же его утопил!".Куда весь сон делся?! Подскочил, включил свет, но ничего необычного не обнаружил. Сидел какое-то время и озирался кругом, но куда деваться? Полтретьего ночи. Выключил свет, лёг, лежу.Через какое-то время прикосновения повторились, и позже они стали настолько регулярными, что я просто перестал на них внимания обращать. Чего уж, вреда никакого, ну и пусть.Стал замечать ещё спецэффекты. Периодически ослепляла вспышка, очень яркая, настолько яркая, что аж "зайчики" бегали. Явление длилось доли секунды, просто отходняки не очень приятные. И прям холодно в комнате становилось. Жуткий и леденящий холод, причём только в отдельно взятой комнате. Взгляд в спину... Но это мой дом, другого не было.Пытался с нечто разговаривать, перестукиваться, никакого эффекта, ну и я игнорил. Вреда мне не приносит и ладно.В это время жизнь свела с одним интересным человеком, который лечил людей, ну и параллельно чуть-чуть понимал в магии. Не особо его магическое интересовало, зато он интересовался магией, и ему волей-неволей пришлось разбираться в этом деле.Отдельная история, не об этом сейчас. В общем, на кухне сидим, он и говорит: "Хочешь, погадаю? У меня жена в этом деле, а я так, верхушек нахватался". Ну а мне чего? Согласился.Раскинули на меня, а он про всё то, о чём я тогда думал, взял и рассказал, чем весьма заинтриговал. На предпоследних сочетаниях карт всё сокрушался, даже сфоткал. Говорит, что легло как-то неправильно, не исключено магическое вмешательство. Не происходит ли со мной что-то необычное? Потому как, судя по всему, выходит, что очень даже происходит! Ну а мне чего, я и рассказал.Уже следующим вечером я был вооружён иконками, святой водой, свечами и инструкциями, что с этим со всем делать. Проделал - никаких результатов. Посидели на кухне, подумали и пошли к ещё одному дядьке. Мол, не афишируется, но разбирается в вопросе.Познакомились, попили чайку. Выслушал он меня, рамками покрутил. Говорит, что энергетика у меня аномально сильная, поэтому, мол, готовься, всю жизнь будет всякая нечисть цепляться.Когда я уходил уже, он проинструктировал, что делать с домашним феноменом. И книжечек с собой почитать дал. Говорит, что огонь во все времена использовался как элемент очищения. Надо визуализировать то, как огонь обвивает твоё тело, но не причиняет вреда, мол, его пламя, касаясь, оставляет ментоловый холодок. Надо представить, как ты берёшь огонь в руки, сжимаешь его, а потом дуть со всей силы в сторону, где ощущается ЭТО. Потом представить, как огонь поглощает, и враг, сгорая, исчезает. Ну, и ещё всякого, слова там какие-то...Возвращался от него я окрылённым и крутым магом!Зайдя в квартиру, прошёл на кухню, налил себе крепкого чаю, достал шоколадку. И вдруг почувствовал холод, появилось ощущение, что ОНО в коридоре между комнат. Стоит, не движется, и всё ЕГО внимание на меня.Я поднялся, проделал всё, чему научили, резко дунул "огнём" и, пошатнувшись, уперся на стену. Эффект был неожиданным, сознание плыло, я почувствовал такую потерю энергии, как будто она, подобно воде с трёхлитровой банки, вылилась. Но хуже всего то, что с коридора почувствовалась такая злоба и ненависть, что реально стало страшно.Собрав остаток сил, я поднялся, выключил свет и вышел из дома. Ночевал у друга, возвращаться не хотелось.Без приключений прошла пара недель, время я проводил в гулянках, ночевал на улице или у подруги, когда её родителей не было дома; у бабушек и дедушек, а иногда приходил домой и забывался глубоким сном.Настало время последнего звонка, я зашёл в свою школу поздравить девочку, но не остался с ними, а пошёл домой, еле волоча ноги. Усталость накрыла, просто какая-то всепоглощающая. Пришёл домой, зашёл в комнату и, не раздеваясь, рухнул на кровать. Вроде бы даже уснул ещё до того, как тело коснулось кровати.Снится сон, обычное дело, но вдруг моё тело во сне взлетает и летит куда-то вверх. Скорость большая, невозможно дышать. Всё летит и летит, летит и летит. И давно бы пора бы проснуться, но я не могу. Ни проснуться, ни дышать. Слава богу, был определённый багаж знаний, я заставил сознание дать команду дышать не мышцами тела, а волей.Резкий вдох. Я проснулся, и в этот же момент ледяная рука убралась от груди. Одежда была мокрой, вот хоть выжимай, кровать тоже в поту.Поднявшись, я поторопился к выходу. Стало совсем не смешно и не весело. Очевидно, что придётся дать бой этой чертовщине. Но об этом я позже расскажу, потому как и так длинно получилось.

Ключевые слова: Кулон медальон холод нечто авторская история

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