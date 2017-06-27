Елки-копалки. Вторая часть

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:28

Причина: Стилистика автора сохранена

Прохожий Просмотров: 497 Комментарии: 1 +14 Сегодня, 15:28 by

В отличие от "чёрного копателя" К., о котором я уже писал когда-то, Яр - копатель официальный, член клуба, где на каждый поиск оформляются разрешительные документы. Цель у отряда, в котором он числится, в первую очередь - установление личности и передача для захоронения останков солдат, обнаруживаемых в местах, где когда-то шли бои.Я поинтересовался у Яра, сталкивался ли он с мистикой, связанной с раскопками. Тот кивнул:- Было.- Сам или чужие рассказы слышал?- И так, и так. Вечерами, когда ребята у костра сидят, о чем только не рассказывают. Всякого наслушаться можно. А ещё часто в темноте кто-то вроде как за спинами ходит. Это при том, что все свои тут, в кольце, и чужих поблизости быть не должно.- А подробнее?- Ну, вот однажды я в палатке спал. И снится мне, что я в той же палатке сижу среди ночи, а в неё фигура входит. Лица не видно, вместо него темнота. Одежда странная, вроде шинели, не разберёшь, чьей, только изодранной, располосованной. Стоит, смотрит на меня невидимыми глазами и повторяет: "Зачем ты меня раскопал?.. Зачем ты меня раскопал?.." И так мне жутко стало, что я на ноги вскочил и наружу выбежал. Не понял даже, как мимо этой страсти протиснулся. Огляделся - лесок чёрный, луна, палатки наши. Все спят. А фигура уже поодаль под деревом стоит. И по-прежнему ощущение, будто она меня разглядывает. Тут я от страха проснулся. В палатке. Никаких призраков рядом нет. Я как-то долго в себя приходил, очень уж реалистичным сон показался. А днём командиру о нем рассказал, к слову пришлось. Тот не посмеялся, наоборот, уточнил, под каким деревом фигура стояла. Я показал. Командир: "Здесь и копаем!". Стали рыть - нашли два скелета, один в нашей форме, другой немец. И так они переплетены были, словно друг друга прикончили одновременно. Мы шире раскоп взяли, но больше никого на этом пятачке не было. Аккуратно мы на бойцов с первой попытки попали...А вот ещё. Это уже командир рассказывал. Он с кем-то ночью сидел, толковал. Тоже на краю леска. И вдруг замечает, что во тьме неподалёку огонёк то разгорится, то скроется, точно сигаретой затягиваются. Он автоматически: "Кто там?". А ему в ответ грубовато: "Да никто! Сам-то ты кто будешь?". И голос незнакомый, не из отряда. Командир и который с ним - переглянулись, встали. Осторожность никогда не бывает лишней, мало ли, с какими целями незнакомцы могут подбираться. Шагнули на голос, сигарета погасла. Приблизились, а там нет никого. Кусты, на земле листва и сучки, за ними деревья. Бесшумно по этим зарослям двигаться невозможно. По звуку никто с места не двигался из неизвестных, не прятался, не отступал. Исчез, как не было. Утром начали на этом месте раскопки - трое наших и документов остатки при них.Со мной ещё было. Знаешь лагерь перед самой Нарой? "Горки"? Мы там копали на территории когда-то. Там тоже лесок внутри ограды, деревья не слишком частые, просматривается все вокруг хорошо. Народу хватало, не только наш отряд, ещё были. День, солнце высоко стоит. Я сижу в раскопе. Слышу из-за плеча: "Закурить не найдется?". Оглянулся, стоит мужик в старой военной форме. Я не удивился, знаю, что многие так одеваются. Не то чтобы ролевики, но вот нравится им. Я сигарету протянул, не поднимаясь, тот взял ее. Продолжаю своим делом заниматься, слышу: "А махорки нет?". Я удивился, снова оборачиваюсь: "Откуда тут махорка?". А сзади нет никого. Я привстал. Раскоп на полянке, даже до кустов идти нужно, хотя и в них не спрячешься. И среди деревьев подальше только наши, в военной форме вообще никого. Меня заело, я походил вокруг, головой покрутил. У ребят поспрашивал, видел ли кто человека в гимнастерке. Все плечами пожимают, один, который ближе всех ко мне находился, уверенно говорит, что никого не было. Я ему: "Он только что рядом со мной стоял!". "Не стоял с тобой никто, - возражает. - Ты у меня уже полчаса на виду. Я ещё заметил, что ты только что сам с собой трындел. Потом решил, что по мобильнику через гарнитуру..."

Ключевые слова: Раскоп вахта памяти захоронения копатели призрак солдата авторская история

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