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Истории из жизни

Бабуля

Эту историю мы слышали много раз. Нашей бабушке было почти 90 лет. Мы с моей сестрой часто оставались с ней одни. Поскольку бабушка почти ничего не видела, мы ей помогали, хотя она и сама отлично справлялась, как никто другой в ее почетные годы. «Сердце у меня молодо, вот и живу» - частенько повторяла она.

Мы с сестренкой слушали истории бабули. Она все чаще вспоминала свое детство. Голодное и босое детство начала 20-го века, смутное послереволюционное время. Для нас ее истории казались сказочными и дикими. Мы плакали, жалея ее.
Бабуля оказалась в приемной семье, в которой без нее было десять детей. Ей было около двенадцати лет, точной даты своего рождения она не знала. В приемной семье она работала нянькой: смотрела за маленькими детьми. Ела один раз в день после того, как поедят ее «приемники», спала на скамье, укрывшись холщовой тряпкой. Она хотела бегать по улице с ребятишками, но ее не отпускали, все больше и больше нагружали работой. Через год она сбежала от этих «приемников» и осталась на улице.

«Ночевалку» нашла в старой церковной колокольне. Днем бегала с беспризорниками, воровали у булочника хлеб. Тот еще был толстяк-раззява. Это было самым любимым занятием — дразнить его и таскать хлеб. Так весело ей еще никогда не жилось, пока не пришла зима. И в самый холодный и голодный для нее день. Толстяк-булочник поймал ее, рванул ухо и пинал ее своими тяжелыми, черными сапогами пока она не потеряла сознание. Ребята отволокли ее в колокольню и закопали в соломе. Они были уверены, что она там и умрет.

Очнулась бабуля не знает, когда, но запах и вкус собственной крови запомнила навсегда. Все ее тело болело, а руки не поднимались. Она не могла скинуть пропитанную кровью солому со своего лица. Слезы катились по щекам, размывая кровь, у нее уже не было сил для стона или крика, всхлипы становились все тише. И именно в этот момент она поняла, что умирает. Из последних сил хриплым, тонюсеньким голоском сказала: «Помогите! Хоть кто-нибудь!»

От холода тело бабули стало остывать, она уже не чувствовала ничего. В арки старой колокольни ворвался сильный морозный ветер. Сено поднялось на ней и повисло в воздухе. Из этого облака сена появился мужчина с черными крыльями за спиной, размах которых был невероятно огромным. Она пыталась отползти, но не могла: тело продолжало не слушаться. Его лицо оказалось перед глазами бабули, он смотрел на нее своими прозрачными глазами. Словно у него их и не было, но от его взгляда оставалось чувство ожогов на ее щеках. Голос в голове сказал: «Я дам тебе жизнь, а ты мне душу!»

Бабуля не знала, что такое душа. Не понимала значения и смысла слова «душа». Она знала только одно, что у нее ничего нет. В доли секунд, как она успела приоткрыть рот, ее сдавила его сила. Он не касался ее, но она не могла сделать и вдох. В глазах потемнело.

Когда сознание вернулось к бабуле, она смогла дотронуться до своего лица. Тело продолжало болеть, но она смогла встать на ноги. Шаг за шагом, и она пошла.

Всю свою жизнь бабуля хромала, была глуховата и очень болела. Особого счастья и удачи не было. Тяжелое военное, беспризорное детство, голод, холод. Тяжелая физическая работа сделала ее со слов нашей мамы жесткой. У нее было два мужа и те тираны, пьяницы и дебоширы. Трое первых детей умерли, не прожив и года. Она была жестокая, холодная, безэмоциональная и не умела плакать или сочувствовать. Нашу маму ни разу не хвалила, ни разу не обняла и не поцеловала.

Мы с сестренкой очень ее жалели, слушая ее рассказы из жизни. А перед смертью она стала бояться оставаться одна. Она была уверена, что за ней придет тот самый мужчина с черными крыльями. Для нас это было больше похоже на бред человека, выжившего из ума. Но мы продолжали с ней сидеть. За день до ее смерти, она не отпускала нас ни на минуту. Все время кричала, просила держать ее за руку и велела задернуть шторы в ее спальне. Нам было очень страшно. Поскольку она все повторяла: «Он придет, не пускайте его!»

Ближе к вечеру в ее спальне дрожало стекло, раздавались стуки в двери. Мы смотрели в глазок, там никого не было. Как нам было страшно, мы плакали с сестрёнкой и просили Боженьку о скором возвращении мамы с работы. Ближе к вечеру у бабули отнялась речь, и мы не могли понять ни одного ее слова.

Вернувшись с работы, мама сменила нас. Она сидела с ней весь вечер, как и мы, не оставляя ее ни на минуту. Ночью за окном была вьюга, ветер распахнул заклеенное на зиму окно спальни бабули. В комнату посыпался снег, мама кинулась к окну скорее его закрывать, когда она повернулась к бабуле, то увидела, что она стоит в дверном проеме. Бабуля издала стон или скорее это был выдох со звуком скрипа. Из ее рта вылетело темное облачко размером с футбольный мяч, немного повисело над мамой и растворилось в воздухе. Бабушка рухнула на пол. От увиденного мама закричала, разбудив нас с сестричкой. Я поняла, что все: бабули больше нет. Приходил ли за ней кто-то, мы так и не поняли. Но мама верила, что за бабулей что-то приходило.

Новость отредактировал Mina Harker - Вчера, 17:20
Вчера, 17:17 by vasilina_apelsinaПросмотров: 1 007Комментарии: 5
+33

Ключевые слова: Крылья смерть бабушка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 17:28
+1
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Комментариев: 1 082
Ого, вот это интересно очень! +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 18:25
+2
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Комментариев: 1 486
Если жизнь после смерти есть, то обмен не стоит свеч. А если так, то обмен был предложен не ради души, а ради энергии на протяжении всей жизни бабушки, которую она выделяла, когда думала о сделке и своей зависимости.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#3 написал: kusi
Вчера, 20:29
0
Группа: V.I.P.
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Комментариев: 6 344
Очень хорошо изложена история. Ощущение что своими глазами увидела рассказанное.++++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#4 написал: Talisha
Вчера, 20:50
0
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Интересная история!
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#5 написал: FataMorgana
Вчера, 21:21
+2
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Ну так без души и прожила. Только вот зачем такая жизнь? Плюс.
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