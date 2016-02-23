Справедливость

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:29

Лешик Просмотров: 449 Комментарии: 4 +12 Сегодня, 12:29 by

Начало эта история берёт в далёком 1985 году.В июне месяце я топала к маме на работу из школьного дворового лагеря. Настроение было отличное, ведь мама работала до десяти вечера, а это значит, что я буду слушать взрослые беседы, наблюдать за работой мастеров (парикмахерская - самое классное место для девочки).Впереди меня шёл старшеклассник из моей школы. Мне он казался очень взрослым, очень большим и серьёзным дядей. Вдруг этот парень достал из кармана рогатку и сбил воробья, еще трепыхающегося поднял с земли и сунул в карман. Меня просто как громом поразило.Я тащила в дом любую хворую живность, лечили и голубей, и собак, и котов, даже ёж у нас зимовал. Сострадательным была я ребёнком, мама поощряла, позволяла приютить, потом искала, кому пристроить.Короче, я начала орать на этого верзилу, что маленьких обижать нельзя, даже пыталась его ударить, но он только отмахнулся от меня, мол, иди, мелкая, и я в истерике понеслась к маме. Переполох устроила конкретный. Вся в слезах я нечленораздельно кричала на всю парикмахерскую о том, что там и кто. Взрослые поняли, кто и что...Мастерица из мужского зала схватила бритву и собралась "отрезать этому подонку" всё, что торчит... Кто-то успел провести быстрый осмотр меня на предмет синяков и повреждений, выяснили, что я не пострадала. Успокоили меня, успокоили клиентов.Сидя на кухне, злая и всхлипывающая я слышала разговор в курилке. Одна из сотрудниц укоряла мою маму, что ребёнок слишком нежный, что жизнь ещё и не такое покажет, а если над воробьём такая буря поднялась, то что же будет, если случится что-то серьезное?У меня была только одна мысль, что должна же быть справедливость на этом свете!Но дети быстро забывают свои огорчения, и я тоже скоро забыла.Прошло с тех пор больше десяти лет. Я закончила уже школу, и мамы уже давно не было, и парикмахерской той. Бывшие мамины сотрудницы не узнавали меня при встрече.Приехала я в родной город и решила навестить подружек, пройти мимо старой школы: глянуть, что теперь там, где раньше мы играли. Словом, тоска по прошлому подкатила. Прошлась по той самой тропинке и вспомнила случай с птичкой. Опять июль, тепло... Вот только грустно.Дошла до дома своей подруги, а перед подъездом характерная суета: табуретки стоят, венки, бабульки суетятся. Я хотела быстро проскочить, да одна старушка меня за руку схватила: "Ты чего, девка, дура совсем?! Видишь же, что выносят уже, повстречать решила на лестнице? Горя тебе мало?". Я даже и возразить не могу, стою, слушаю её и думаю: "А что она про моё-то горе знает? Ладно, ждём-с".Бабулька продолжает поучать, что надо подождать, пока все из дома покойника выйдут, пока попрощаются. Когда понесут, тогда и можно пройти, только на цветы, платки не наступать и так далее.Вынесли. Поставили. Родня расселась. Плач, стоны, причитания. Я, раз уж всё равно стою тут, разглядываю людей, а вдруг кого знакомого увижу. На усопшего посмотрела. Молодой мужик, видно, что не от болезни и не от пьянки: побит весь - и руки, и лицо. Ну, да мало ли что, может, авария какая.И тут слышу голоса из толпы зевак, бабульки досужие промолчать не могут.- Жалко как его, молодой совсем, дети сиротами остались... Как бабе самой поднимать?- Ой, и не говори, жуть такая. А нашли уже, кто?- Да, вроде шпана малолетняя. Он же получку домой нёс, да не донёс, отняли... и забили вот.И в этот момент всё на минуту замирает. Смотрю я на этого мужика убитого - так это тот самый... с рогаткой... Мне стало совсем уж плохо, и я слышу, как из тумана, противный голос: "И вот она - справедливость. Воробей тоже детям своим поесть нёс тогда..."К горлу подкатило противно, к подруге я уже не пошла. Шарахнулась за угол, пробежала квартал, влетела в лесопосадку, давясь слезами и чужим горем.Умом понимаю, что сказать про воробья и справедливость в толпе не мог никто. КТО же это сказал?

Ключевые слова: Воробей рогатка справедливость похороны авторская история

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