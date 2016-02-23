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Истории из жизни

Справедливость

Начало эта история берёт в далёком 1985 году.
В июне месяце я топала к маме на работу из школьного дворового лагеря. Настроение было отличное, ведь мама работала до десяти вечера, а это значит, что я буду слушать взрослые беседы, наблюдать за работой мастеров (парикмахерская - самое классное место для девочки).

Впереди меня шёл старшеклассник из моей школы. Мне он казался очень взрослым, очень большим и серьёзным дядей. Вдруг этот парень достал из кармана рогатку и сбил воробья, еще трепыхающегося поднял с земли и сунул в карман. Меня просто как громом поразило.
Я тащила в дом любую хворую живность, лечили и голубей, и собак, и котов, даже ёж у нас зимовал. Сострадательным была я ребёнком, мама поощряла, позволяла приютить, потом искала, кому пристроить.

Короче, я начала орать на этого верзилу, что маленьких обижать нельзя, даже пыталась его ударить, но он только отмахнулся от меня, мол, иди, мелкая, и я в истерике понеслась к маме. Переполох устроила конкретный. Вся в слезах я нечленораздельно кричала на всю парикмахерскую о том, что там и кто. Взрослые поняли, кто и что...
Мастерица из мужского зала схватила бритву и собралась "отрезать этому подонку" всё, что торчит... Кто-то успел провести быстрый осмотр меня на предмет синяков и повреждений, выяснили, что я не пострадала. Успокоили меня, успокоили клиентов.

Сидя на кухне, злая и всхлипывающая я слышала разговор в курилке. Одна из сотрудниц укоряла мою маму, что ребёнок слишком нежный, что жизнь ещё и не такое покажет, а если над воробьём такая буря поднялась, то что же будет, если случится что-то серьезное?
У меня была только одна мысль, что должна же быть справедливость на этом свете!
Но дети быстро забывают свои огорчения, и я тоже скоро забыла.

Прошло с тех пор больше десяти лет. Я закончила уже школу, и мамы уже давно не было, и парикмахерской той. Бывшие мамины сотрудницы не узнавали меня при встрече.
Приехала я в родной город и решила навестить подружек, пройти мимо старой школы: глянуть, что теперь там, где раньше мы играли. Словом, тоска по прошлому подкатила. Прошлась по той самой тропинке и вспомнила случай с птичкой. Опять июль, тепло... Вот только грустно.

Дошла до дома своей подруги, а перед подъездом характерная суета: табуретки стоят, венки, бабульки суетятся. Я хотела быстро проскочить, да одна старушка меня за руку схватила: "Ты чего, девка, дура совсем?! Видишь же, что выносят уже, повстречать решила на лестнице? Горя тебе мало?". Я даже и возразить не могу, стою, слушаю её и думаю: "А что она про моё-то горе знает? Ладно, ждём-с".
Бабулька продолжает поучать, что надо подождать, пока все из дома покойника выйдут, пока попрощаются. Когда понесут, тогда и можно пройти, только на цветы, платки не наступать и так далее.

Вынесли. Поставили. Родня расселась. Плач, стоны, причитания. Я, раз уж всё равно стою тут, разглядываю людей, а вдруг кого знакомого увижу. На усопшего посмотрела. Молодой мужик, видно, что не от болезни и не от пьянки: побит весь - и руки, и лицо. Ну, да мало ли что, может, авария какая.
И тут слышу голоса из толпы зевак, бабульки досужие промолчать не могут.
- Жалко как его, молодой совсем, дети сиротами остались... Как бабе самой поднимать?
- Ой, и не говори, жуть такая. А нашли уже, кто?
- Да, вроде шпана малолетняя. Он же получку домой нёс, да не донёс, отняли... и забили вот.

И в этот момент всё на минуту замирает. Смотрю я на этого мужика убитого - так это тот самый... с рогаткой... Мне стало совсем уж плохо, и я слышу, как из тумана, противный голос: "И вот она - справедливость. Воробей тоже детям своим поесть нёс тогда..."
К горлу подкатило противно, к подруге я уже не пошла. Шарахнулась за угол, пробежала квартал, влетела в лесопосадку, давясь слезами и чужим горем.
Умом понимаю, что сказать про воробья и справедливость в толпе не мог никто. КТО же это сказал?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:29
Сегодня, 12:29 by ЛешикПросмотров: 449Комментарии: 4
+12

Ключевые слова: Воробей рогатка справедливость похороны авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 12:32
+2
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2331|0)
Публикаций: 217
Комментариев: 1 463
Может, это ваше сознание вырвало воспоминание и как бы "выкрикнуло" его Вам, что показалось, что кто-то рядом сказал. Воспоминания соприкоснулись, с детством, что, мол, вот - покойник-знакомый теперь лежит, как тот забитый воробей. Сравнение сознания, которое привело Вас в ужас.
А может, и карма какая. У меня одноклассник в школе выпавшего воробышка из гнезда раздавил. Спустя год его страшно избили, буквально "раздавили", навалившись всей толпой.
Вроде и птичка, но живое существо. Нельзя обижать маленьких, которые не могут дать отпор.
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#2 написал: Лешик
Сегодня, 12:58
+4
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Публикаций: 2
Комментариев: 3
Меня, видимо, справедливость такая повергла в ужас. В детстве казалось справедливым наругать хулигана и отнять у него воробья, вылечить птаху. Парень стал хорошим, птичка дальше полетела - все танцуют и поют. Казалось, что добро должно победить, а не боль приумножиться. А жизнь - недетская сказка, страшновата оказалась.
Зарегистрирован: 15.04.2017
#3 написал: kas11
Сегодня, 13:16
+1
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Комментариев: 198
плюс,конечно.. возможно и совпадение,не из за воробушка... мало ли подобных случаев бывает,когда забивают и отнимают деньги.. вряд ли при наличии маленьких детей судьба так поступила бы с парнем ,обрекая семью на жизнь без отца
Зарегистрирован: 16.03.2013
#4 написал: Snejnay
Сегодня, 14:45
0
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Публикаций: 13
Комментариев: 315
Человек возомнил себя царем. Зачастую преступно обращаясь с другими созданиями. Чем хуже дельфины, либо животные в зоопарке? - мне противно смотреть на глупое торжество человека над остальными живыми существами. Много и неслучайных баек от охотников слышала. Когда жадность их товарищей обрекала на смерть оставшихся осиротелых диких животных. Карма ли? - не знаю. Но заканчивали такие охотники плохо. В последнем случае один погиб от пуль своих же товарищей,отрекошетило....+
Зарегистрирован: 14.10.2016
 
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