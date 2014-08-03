Черти в горошек

зелёное яблочко Просмотров: 528 Комментарии: 7 +15 Вчера, 20:57 by

Случилось это во времена тотального дефицита. Тётя моя с соседкой поехали за туфлями аж в соседний район. Была там у них родственница, работающая в универмаге - по тем временам весьма приблатнённая дама. Повёз их брат соседкин, он на грузовой машине работал.Съездили вполне благополучно. Но на обратном пути произошла заминка. Водитель заехал к друзьям в деревеньку по пути. А там, как уж водится, отметили встречу. Да так он наотмечал, что допоздна задержались. Как они не побоялись ехать с настолько залившим за воротник водителем за рулём, не знаю.Но выпитое всё равно дало о себе знать. Когда уж оставалось не так и далеко до родной деревни, шофёра пьяного начал сон морить. Да так, что сил больше нет. Он предпочёл в лесу остановиться и поспать. А у тамошних мест слава дурная была - там неподалёку заброшенный скотомогильник.Время уже близилось к рассвету. Тётя моя вдруг услышала пение и игру на гармошке. Смотрит - идут неподалёку люди, смеются, поют, гармонь заливается. Решила, что это молодёжь гуляет. Вышла из кабины, чтобы получше присмотреться.И тут видит она, что у тех ни лиц, ни туловищ толком не разобрать, так неясные какие-то очертания. Видно ясно только, что на головах у них платки в горошек, да ещё надеты фартуки в горошек. Тут ей стало по-настоящему страшно. Залетела она в кабину, кое-как растолкала водителя. Он начал вовсю сигналить, и тех как будто ветром смело. Исчезли, даже следов не осталось.

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