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Истории из жизни

Черти в горошек

Случилось это во времена тотального дефицита. Тётя моя с соседкой поехали за туфлями аж в соседний район. Была там у них родственница, работающая в универмаге - по тем временам весьма приблатнённая дама. Повёз их брат соседкин, он на грузовой машине работал.
Съездили вполне благополучно. Но на обратном пути произошла заминка. Водитель заехал к друзьям в деревеньку по пути. А там, как уж водится, отметили встречу. Да так он наотмечал, что допоздна задержались. Как они не побоялись ехать с настолько залившим за воротник водителем за рулём, не знаю.
Но выпитое всё равно дало о себе знать. Когда уж оставалось не так и далеко до родной деревни, шофёра пьяного начал сон морить. Да так, что сил больше нет. Он предпочёл в лесу остановиться и поспать. А у тамошних мест слава дурная была - там неподалёку заброшенный скотомогильник.
Время уже близилось к рассвету. Тётя моя вдруг услышала пение и игру на гармошке. Смотрит - идут неподалёку люди, смеются, поют, гармонь заливается. Решила, что это молодёжь гуляет. Вышла из кабины, чтобы получше присмотреться.
И тут видит она, что у тех ни лиц, ни туловищ толком не разобрать, так неясные какие-то очертания. Видно ясно только, что на головах у них платки в горошек, да ещё надеты фартуки в горошек. Тут ей стало по-настоящему страшно. Залетела она в кабину, кое-как растолкала водителя. Он начал вовсю сигналить, и тех как будто ветром смело. Исчезли, даже следов не осталось.
Вчера, 20:57 by зелёное яблочкоПросмотров: 528Комментарии: 7
+15

Ключевые слова: Черти гармонь скотомогильник лес музыка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 21:29
+5
Группа: Модераторы
Репутация: (7122|0)
Публикаций: 157
Комментариев: 5 648
Класс! Есть черти полосатые, а эти - в горошек. Но уж лучше на чертей издалека посмотреть, чем улететь в канаву с пьяным водителем.
Плюс
Зарегистрирован: 3.08.2014
               
#2 написал: Зонтик
Вчера, 21:35
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 12
А что страшного в платках и и фартуках в горошек? wink

Раньше была нечисть как нечисть - в черных шляпах, в длинных плащах, а тут в стиле народного фольклора нарядилась) И то ее спалили, эх... facepalm
Зарегистрирован: 20.04.2017
#3 написал: Tigger power
Вчера, 21:45
+5
Группа: Посетители
Репутация: (337|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 052
У каждого отряда нечисти своя форма предусмотрена видимо, чтобы не спутать кто план выполнил, кто перевыполнил)) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#4 написал: Elena-lvs
Вчера, 22:14
+1
Группа: Посетители
Репутация: (120|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 1 621
Веселое название, веселая история и веселые комментарии smile
Бухой водила, который решил прикимарить возле скотомогильника...Может тётке показалась, прикимарила рядом с ним...сутки ведь без отдыха и в напряжении, пока туфли урвала, обратная дорога, гости, ночь и т.д....хотя если и водитель наблюдал съёмки "играй гормони" тогда уж noknow
Спасибо +)))
Зарегистрирован: 28.10.2013
      
#5 написал: Kreisleiter13
Вчера, 22:19
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 900
Цитата: Летяга
Есть черти полосатые, а эти - в горошек.

Видно везде есть разнообразия. smile
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
#6 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 02:18
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1514|0)
Публикаций: 76
Комментариев: 5 072
Мы так сигналилили когда следы медвежьи увидели, черти-то пострашнее будут. ПЛЮС,
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#7 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 05:52
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (2532|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 9 223
Ну вот!!! Стиляги какие-то гуляли, играли на баяне песни Элвиса и Чака Берри, а этот как начал дудеть, все и разбежались в ужасе. Весь тусняк испортил, подлец.
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
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