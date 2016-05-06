Злая бабушка-цыганка

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:37

Причина: Стилистика автора сохранена.

Helena888 Просмотров: 1 027 Комментарии: 14 +22 Сегодня, 05:37 by

Сначала у нас в палате было всего два человека, а палата рассчитана на четверых. Но как-то ночью к нам экстренно поступила беременная девушка с высокой температурой и с сильными болями в пояснице. Оказался у нее острый пиелонефрит. У беременных иногда такое бывает, но если вовремя не спохватиться и затянуть с этим делом, то велика вероятность угрозы выкидыша. Вот и у нее была угроза, ей нельзя было вставать, почти постоянно она находилась под капельницами, пила антибиотики.Когда ее состояние начало улучшаться и пиелонефрит стал отступать, а угроза выкидыша спала, к нам подселили цыганку-старушку. Мы и не подозревали на тот момент, чем для всех нас это обернется. Цыганка с самого начала проявила себя очень нагло: шумела, постоянно на все жаловалась, ругалась с мед. персоналом, указывала, что и кому как делать. Я понимала, что с цыганами, особенно с пожилыми, лучше не спорить, а еще лучше вообще не контактировать. Но и меня беда не обошла стороной.У этой бабушки-цыганки был диабет, и ей было трудно дышать, особенно по ночам. И вот она приноровилась открывать окно в палате, а это был апрель месяц. Дышала она холодным воздухом через окно, а потом выходила из палаты. А мы все мерзли, пока кто-нибудь не просыпался от холода и не закрывал окно.Я как раз располагалась под этим окном, и меня сильно протянуло. Ей был сделан выговор. Но виноватыми оказывались мы. Она не понимала просьбы и упреки в ее адрес. Не понимала, что в палате есть беременная, которой ни в коем случае нельзя простужаться. Она только огрызалась в ответ и говорила, что она не может находиться в душной палате (а в палате было прохладно). Ни одни доводы на нее не действовали, а людям, которые решались с ней поспорить или, что еще хуже, начать ругаться, она слала проклятия. Мы пытались поговорить с заведующим отделения, чтобы ее от нас перевели в другую палату. Но отделение было заполнено.В один прекрасный момент, не выдержав постоянного холода по ночам и вечно сварливой бабки, наша беременная Е. устроила ей скандал. Нервы у Е. действительно не выдержали, да и у кого тут выдержат, когда ты можешь потерять ребенка. А в больнице вместо покоя, тепла и нормального лечения - одни скандалы, сквозняки и проклятия. Что случилось потом, трудно описать словами. Бабка-цыганка почернела от злости, глаза у нее загорелись, и она, со злобной улыбкой на лице, взяла стул, села, пристально уставилась на Е. и начала громко насылать на нее проклятья! Она материлась, говорила про беды и несчастья, которые ее ждут, про ребенка, что тот не родится. Иногда она переходила на непонятный язык. Мы по началу все были в шоке. Только потом, немного придя в себя, начали звать на помощь медсестер и врачей. Когда к нам прибежали медсестры и дежурный врач, мы стали настойчиво просить, чтобы бабку-цыганку от нас перевели. Потому что дальше уже было некуда.После наших жалоб бабку за нарушение правил нахождения в больнице быстро выписали. И мы тихо и спокойно пролежали в больнице еще неделю, а потом всех выписали. Мы с Е. обменялись контактами и поддерживали связь после больницы. Примерно через неделю мы опять встретились с ней в больнице. Я с обострением, а ее положили в другое отделение, так как оказалось, что ребенок умер и нужно произвести чистку. Оказалось, что беды на ее семью посыпались просто со всех сторон. У ее мужа убили брата, ее сестра попала в больницу с аппендицитом, сын в лагере сломал ногу, играя в футбол. А потом еще и ее мама поломала протез на ноге с тяжелыми последствиями. И все беды сыпались на нее, одна сменяя другую. Как сложилась ее история в дальнейшем, я не знаю. Через какое-то время я переехала в другой город и общение со мной Е. прекратила.После того случая цыган я стараюсь обходить за километр.

Ключевые слова: Больница цыганка проклятия несчастья авторская история

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