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Истории из жизни

Злая бабушка-цыганка

Сначала у нас в палате было всего два человека, а палата рассчитана на четверых. Но как-то ночью к нам экстренно поступила беременная девушка с высокой температурой и с сильными болями в пояснице. Оказался у нее острый пиелонефрит. У беременных иногда такое бывает, но если вовремя не спохватиться и затянуть с этим делом, то велика вероятность угрозы выкидыша. Вот и у нее была угроза, ей нельзя было вставать, почти постоянно она находилась под капельницами, пила антибиотики.
Когда ее состояние начало улучшаться и пиелонефрит стал отступать, а угроза выкидыша спала, к нам подселили цыганку-старушку. Мы и не подозревали на тот момент, чем для всех нас это обернется. Цыганка с самого начала проявила себя очень нагло: шумела, постоянно на все жаловалась, ругалась с мед. персоналом, указывала, что и кому как делать. Я понимала, что с цыганами, особенно с пожилыми, лучше не спорить, а еще лучше вообще не контактировать. Но и меня беда не обошла стороной.
У этой бабушки-цыганки был диабет, и ей было трудно дышать, особенно по ночам. И вот она приноровилась открывать окно в палате, а это был апрель месяц. Дышала она холодным воздухом через окно, а потом выходила из палаты. А мы все мерзли, пока кто-нибудь не просыпался от холода и не закрывал окно.
Я как раз располагалась под этим окном, и меня сильно протянуло. Ей был сделан выговор. Но виноватыми оказывались мы. Она не понимала просьбы и упреки в ее адрес. Не понимала, что в палате есть беременная, которой ни в коем случае нельзя простужаться. Она только огрызалась в ответ и говорила, что она не может находиться в душной палате (а в палате было прохладно). Ни одни доводы на нее не действовали, а людям, которые решались с ней поспорить или, что еще хуже, начать ругаться, она слала проклятия. Мы пытались поговорить с заведующим отделения, чтобы ее от нас перевели в другую палату. Но отделение было заполнено.
В один прекрасный момент, не выдержав постоянного холода по ночам и вечно сварливой бабки, наша беременная Е. устроила ей скандал. Нервы у Е. действительно не выдержали, да и у кого тут выдержат, когда ты можешь потерять ребенка. А в больнице вместо покоя, тепла и нормального лечения - одни скандалы, сквозняки и проклятия. Что случилось потом, трудно описать словами. Бабка-цыганка почернела от злости, глаза у нее загорелись, и она, со злобной улыбкой на лице, взяла стул, села, пристально уставилась на Е. и начала громко насылать на нее проклятья! Она материлась, говорила про беды и несчастья, которые ее ждут, про ребенка, что тот не родится. Иногда она переходила на непонятный язык. Мы по началу все были в шоке. Только потом, немного придя в себя, начали звать на помощь медсестер и врачей. Когда к нам прибежали медсестры и дежурный врач, мы стали настойчиво просить, чтобы бабку-цыганку от нас перевели. Потому что дальше уже было некуда.
После наших жалоб бабку за нарушение правил нахождения в больнице быстро выписали. И мы тихо и спокойно пролежали в больнице еще неделю, а потом всех выписали. Мы с Е. обменялись контактами и поддерживали связь после больницы. Примерно через неделю мы опять встретились с ней в больнице. Я с обострением, а ее положили в другое отделение, так как оказалось, что ребенок умер и нужно произвести чистку. Оказалось, что беды на ее семью посыпались просто со всех сторон. У ее мужа убили брата, ее сестра попала в больницу с аппендицитом, сын в лагере сломал ногу, играя в футбол. А потом еще и ее мама поломала протез на ноге с тяжелыми последствиями. И все беды сыпались на нее, одна сменяя другую. Как сложилась ее история в дальнейшем, я не знаю. Через какое-то время я переехала в другой город и общение со мной Е. прекратила.
После того случая цыган я стараюсь обходить за километр.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:37
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 05:37 by Helena888Просмотров: 1 027Комментарии: 14
+22

Ключевые слова: Больница цыганка проклятия несчастья авторская история

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Комментарии

#1 написал: акжана
Сегодня, 06:44
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: (977|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 002
Жаль, что пришлось столкнуться с такой ситуацией. Здесь был и крайний негатив, сглаз плюс проклятие и как мы все знаем даром это не проходит, в итоге потеряли малыша и беды посыпались как из рога изобилия.
По себе знаю, что если проклинают и злятся, то не стоит подключаться на их волну впитывать их низкие вибрации и тоже злиться, досадовать, а отвечать сдержанно и сразу помолиться за нее так как такие люди не знают , что они глубоко несчастны. И в итоге проклятия не сбудутся , а ее злоба с ней и останется.
ПЛЮС!++++++++
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#2 написал: az.ecmb
Сегодня, 07:22
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1527|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 953
Один только вопрс. Почему "бабушка цыганка", а, например, не "карга" или в этом духе?
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#3 написал: Helena888
Сегодня, 07:38
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 7
Цитата: az.ecmb
Один только вопрс. Почему "бабушка цыганка", а, например, не "карга" или в этом духе?

Ну во первых она была не такая уж и старая, во вторых выглядела она совсем не злобно. Она меленького роста, полненькая. С первого взгляда и не скажешь, что она такая злобная. Да и жалко мне ее в какой то степени..тяжелая жизнь наверное была у нее, раз она злая такая на всех.
Зарегистрирован: 23.06.2017
#4 написал: Oxanne
Сегодня, 07:48
+3
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 38
Ну ни х..... Ни чего себе ... Вот чисто из любопытства, если эти проклятия все таки сгубили ребёночка, чем эта цыганка будет расплачиваться? По роду пойдёт плата? Или ей мало не покажется? Есть же какие то законы равновесия - бумеранга...
Зарегистрирован: 28.03.2017
#5 написал: Talisha
Сегодня, 09:20
+5
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Публикаций: 42
Комментариев: 1 935
Полностью согласна с акжаной. Начинают проклинать - сохраняйте спокойствие и мысленно желайте здоровья этому человеку искренне, проклятие тогда не прилипнет, обратно уйдет. Ни в коем случае не стоит бояться или думать о проклятье.
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#6 написал: FataMorgana
Сегодня, 09:41
+2
Группа: Друзья Сайта
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Комментариев: 2 362
акжана,
Talisha,
+1))
Цыганская, так сказать, магия сама по себе сильная. А тут еще беременная. Эту невменяемую женщину нужно вообще отдельно поселить, пусть там ругается и порядки свои наводит. Плюс
Зарегистрирован: 7.06.2012
          
#7 написал: Вареньевна
Сегодня, 10:44
+8
Онлайн
Группа: Посетители
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Публикаций: 0
Комментариев: 488
Просто жуть. Легла на сохранение...
Плюс.

Была у меня история...
Когда я была беременна мы с мужем не долго жили в коммуналке.
Мне 19 лет. И одна бабуля меня почему то невзлюбила. Пакостила по мелочам. Но однажды, видимо особенно плохое у нее настроение было, я жарила блины, а ей что то не понравилось. Какие она мне слала проклятья, да и ребенок то у меня сдохнет, да и не доношу то я, и сама помру и т. д. Я реву, слезы в сковороду капают, она орет и вдруг меня торкнуло, я поворачиваюсь и говорю:"Кто молит, тому больше валит, а вам здоровья крепкого и долгих лет жизни! "
Она как то заткнулась, глянула на меня злобно и ушла. Последний месяц прожили мы там спокойно. И я родила здорового парня)))
Правы Акжана и Талиша.
Зарегистрирован: 4.02.2017
 
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 11:08
+2
Онлайн
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Публикаций: 1
Комментариев: 1 044
Ужас. Истории плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#9 написал: Крокозябла
Сегодня, 11:33
+2
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 11
От меня плюс за историю. Просто жуть жуткая, на самом деле!
Зарегистрирован: 26.07.2017
#10 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:40
+2
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Публикаций: 47
Комментариев: 1 254
Ну не могла Е. спокойно воспринять всё это. Не в том состоянии была.
Ну я бы, думаю, собственноручно придушила. Ярость у меня при угрозе прерывания была сильной, когда в больнице лежала и что-то давило ночью.

Ну не могла Е. спокойно воспринять всё это. Не в том состоянии была.
Ну я бы, думаю, собственноручно придушила. Ярость у меня при угрозе прерывания была сильной, когда в больнице лежала и что-то давило ночью.

Фу, опять глюки компа
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
#11 написал: Цветочница Анюта
Сегодня, 14:04
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Публикаций: 0
Комментариев: 2
Мне всегда было интересно,что движет вот такими злобными старушенциями, независимо от их национальности. Все ведь женщины. Как кто- то в своём уме может желать смерти малышу?
Зарегистрирован: 25.07.2017
#12 написал: xaruda
Сегодня, 14:08
+1
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Репутация: (56|-2)
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Комментариев: 139
Беременные особо уязвимы. Не зря же им нельзя присутствовать на похоронах и вообще во всяком негативе. В случаях, когда желают плохого можно и нужно отвечать - Твои речи тебе на плечи (или в плечи); Соль в глаза, а пепел на язык; Все что мне пожелала забери себе.
Можно ставить зеркальную стену отражением к неприятелю, а лучше накрыться зеркальным куполом, огненную или водяную преграду и представить, что она непробиваемая.
Мысленно оторвать от себя шланги которые тянутся от проклинающего и опустить их в чан с толченым чесноком. Пусть злыдня кушает и обеззараживается.
Зарегистрирован: 24.01.2017
#13 написал: Mina Harker
Сегодня, 14:44
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Комментариев: 1 673
Все уже сказали выше, дельные советы на самом деле. +
Зарегистрирован: 1.06.2012
     
#14 написал: TiTaN_2017
Сегодня, 16:28
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Плюс! +++++++++++++
Зарегистрирован: 11.07.2017
 
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