Необъяснимая история из детства

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 13:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

Helena888 Просмотров: 1 080 Комментарии: 8 +22 Вчера, 13:36 by

Проживала я тогда вместе с родителями (на тот момент мне было лет 11-12) в городе Хабаровске, в обычном десятиэтажном доме, построенном солдатами, как и многие здания 75-85 годов постройки. Построено оно было, сами понимаете, впопыхах, вкривь и вкось. Но не важно, как оно было построено, важно где.За домом находился большой неухоженный участок земли, протяженностью 150-200 метров вдоль дома и метров 50 от дома до церквушки и ближайших домов. Земля там была вся перерытая, бугристая, место часто зарастало высокой травой. На том участке люди выгуливали собак, но поздними вечерами старались там не появляться. С этим участком городские власти все пытались что-нибудь сделать: либо домов понастроить, либо дорогу проложить. Склонялись к последнему, так как центр города, как никак, - рядом располагался ж/д вокзал, нужно было совместить дорогу от вокзала до центра.Выровнять участок пытались не однократно, но почему-то каждый раз забрасывали это дело. И каждый раз, когда приезжала на то место техника, у нас в доме что-нибудь да и происходило. То подросток с крыши сиганет, то убьют кого-нибудь, то изнасилуют, причем это все делали не посторонние люди, а жильцы дома. Они просто как будто сходили с ума, становились агрессивными, участились драки. Если вы думаете, что все эти случаи можно списать на тяжелые времена 90-х годов или «криминальных» жильцов, типа «не повезло с соседями, видимо, они такие и были» и т.д., то нет. До того, как участок земли за домом пытались превратить в оживленную дорогу, пропускающую большое количество машин, это был тихий, мирный дом, все друг друга знали и общались, ходили друг к другу в гости и т.д.Когда за дорогу взялись всерьез, то жуткие события стали происходить уже с дворовыми котами. Сначала дворовых котов и кошек находили мертвыми то там, то тут. Умирали они явно мучительной смертью, и каждый раз новой (все подробности описывать не буду). Дело дошло до того, что как-то раз, на середине площадки перед домом, был обнаружен застывший в жуткой гримасе, сожженный заживо, кот. Он стоял там, как жуткая черная статуя, с поднятой передней лапой и хвостом. Он явно орал от боли. Но почему ночью никто не слышал? И как можно после такого остаться стоять? Если только это не произошло мгновенно. Мы с подружкой, как обычно с утра, вышли погулять и увидели это жуткое зрелище. Его даже никто из взрослых не решался убрать. Сначала все думали, что это банда каких-нибудь подростков так издеваются над животными или какая-нибудь секта. Но потом коты стали погибать при загадочных обстоятельствах и в доме у жильцов. Котят беда тоже не обходила стороной. Жильцы дома стали шептаться, обсуждать случаи, которые происходили с их питомцами. Так, у одних кота пришибло утюгом, который каким-то образом очутился на краю гладильной доски, хотя его ставили на подставку, у других кота пережало дверью пополам, которая сквозняком решила захлопнуться именно в тот момент, когда он заходил в комнату, у третьих котенка убило током, у четвертых кошка сошла с ума и сиганула с 10-го этажа и т.д. Иногда люди возвращались домой и просто не находили своих питомцев (я слышала только о двух случаях) или находили их как бы спящими с открытой пастью и высунутым языком, как будто их кто-то задушил.Жуткая история с котятамиОднажды мы с подружками (нас было трое), гуляя, а было это уже осенью, обнаружили коробку с котятами на соседней улице. Котят там было штук шесть, так как у всех были уже домашние животные и взять еще по котенку нам ни одни родители не разрешили, а заботиться и оставить котят себе нам очень хотелось. Мы решили взять их к нам в штаб, который располагался в нашем доме, на 7-м этаже, на таком балкончике, выход на который был с лестничной площадки. Дверь была тогда там деревянная, и чтобы в наш штаб не заходили посторонние, мы повесили на нее металлический замок, и было у нас, у каждой, по ключу. Штаб мы мастерили сами из досок, старой мебели и из того, что каждый принесет из дома. Уточню сразу, балкон был закрытый и застекленный, то есть нижняя часть из дерева, а верхняя в виде небольших окошек, которые не открывались.Значит, притащили мы туда котят и договорились между собой: кто, когда и в какое время приходит их кормить и поить. Первая неделя прошла нормально, мы каждый день приходили, проверяли своих подопечных, кормили их, играли. Но со следующей недели стали происходить странные изменения в поведении котят, они отказывались от еды, перестали быть активными и постоянно мяукали. Не зная, что с ними делать, мы попросили взрослых помочь и отнести их в ветклинику. Там ветеринар ничего не обнаружил, обычные здоровые котята. Мы их опять вернули в штаб, но, придя на следующий день, не досчитались одного котенка. Мы обыскали все! Но куда он мог деться? Через день исчез еще один котенок, а на следующий день - еще один. Мы не понимали, что происходит, ведь ключи от штаба были только у нас, да и деться некуда, штаб обшит. Были подозрения и на друг друга, может, кто-то из нас нашел хозяев для котят или еще что. Но все всё отрицали. И всерьез были напуганы. На следующий день у нас осталось два котенка. Когда мы спускались со штаба и думали, как спасти оставшихся котят, к нам подбежала знакомая девочка с собакой и сказала, что за домом валяется котенок с перебитым позвоночником, явно свалившийся с балкона. Никто из нас не догадался до того, чтобы спуститься вниз, обойти дом и посмотреть под балконами. Мы просто не думали, что такое может быть. Как они могли вывалиться из полностью закрытого балкона? Мы потом обшарили наш штаб, ища хоть одну дырочку в нем. Так ничего и не нашли. Двум последним котятам нам все-таки удалось найти хозяев.Что же это было?После всех этих событий вот такая история произошла со мной и с моим котом. Было это уже поздней осенью, ближе уже к зиме (темнело рано). У меня тогда был большой, пепельного цвета кот. Он был очень умный, тихий, но игривый. Звали его Крис. Отец тогда работал в милиции и возвращался домой поздно, а мама работала посменно. И я часто вечерами сидела дома одна. В то время, как назло, часто отключали в доме свет. Я в такие моменты быстро хватала кота, бежала в свою комнату и сидела там, пока не включался свет. Но в этот раз свет отключили раньше обычного, я в этот момент находилась в зале и смотрела телевизор, а кот был где- то в другой части квартиры. Вдруг я услышала, что кот шипит и злобно протяжно мяукает, потом услышала, как кот куда-то понесся и на какое-то время затих. Я сидела в зале еле дыша, прислушиваясь и всматриваясь в темноту. Наконец решившись, я позвала кота:- Крис! Кис, кис, кис!..Спустя пару секунд я заметила промчавшегося по коридору в сторону кухни кота, а за ним промчалось что-то непонятное, как дымка. Прозрачное, сероватое «нечто». Оно не походило по виду на тех «призраков», о которых рассказывают все очевидцы, столкнувшиеся с чем-то подобным. Оно не имело ни ног, ни рук, а только силуэт туловища с головой. Причем голову было видно намного лучше, чем туловище. Сначала «оно» промчалось за котом, но потом его голова выглянула из-за угла и пристально смотрела на меня… Мне показалось, я разглядела лицо мужчины, который злобно улыбался, глядя на меня. Я не знаю, как долго мы вот так стояли и смотрели друг на друга, но через какое-то время включился свет, а еще через пару минут пришли родители. Я, естественно, не стала рассказывать о случившемся, понимая, что мне все равно никто не поверит.Этой же ночью мне не спалось, я ворочалась и долго не могла уснуть. Когда я все же стала погружаться в сон, то сквозь него услышала в коридоре странный шум, какие-то шорохи, стуки и как будто кот пытается мяукнуть, но у него не получается, а вместо этого вырывается хрип. Я включила ночник у себя в комнате и, открыв дверь в коридор, увидела Криса, болтающегося в воздухе и извивающегося так, как будто его кто-то держит за шею и душит. От увиденного я сначала потеряла дар речи, но потом все же смогла позвать маму на помощь, сначала неуверенно, а потом все громче и громче звала маму. Когда она все-таки вышла из родительской спальни, которая находилась напротив моей комнаты (а кот болтался между ними), кот упал, и мама застала только момент, когда он еще немного извивался на полу, пытаясь возобновить дыхание. Я пыталась в панике объяснить ей, что именно я видела, но она мне не поверила. Мама проверила кота, который уже пришел в себя, налила ему в миску холодной воды и сослалась на то, что у кота просто случился какой-то приступ, что сейчас уже с ним все в порядке.- Не надо переживать, иди спать.Мама развернулась и отправилась обратно в спальню. Я еще немного постояла в коридоре, потом взяла кота и пошла в свою комнату, спать.На следующий день в гостях я рассказала все подруге, этот разговор услышала ее бабушка и поведала нам следующее:– До того, как был построен этот дом, на этом месте находилось небольшое кладбище. Что это было за кладбище и кого именно там хоронили, неизвестно. Но поговаривали, что хоронили там либо уголовников, либо умалишенных людей. Но так как кладбище практически в центре города, никому было не нужно, его решили убрать, а на том месте понастроить жилых домов.Еще она нам сказала, что явно в том участке земли еще кто-то остался. И как только там начали проводить строительные работы, просто-напросто его потревожили, вот он и злорадствует.Как-то подтвердить или опровергнуть эту информацию нам не удалось. Потом мы слышали, что рабочими были выкопаны несколько человеческих останков. Но действительно ли этот дом был построен на кладбище и что это были за останки, как мы ни старались, выяснить нам не удалось. Скажу только, что похожие истории со мной и моим котом случались не единожды, и даже при родителях он иногда вел себя очень странно. То пристально уставится в одну точку, и зрачки сразу у него расширяются, как будто охотится за чем-то невидимым, то зашипит внезапно и убежит, то внезапно падал на пол и начинал вырываться так, как будто его кто-то держит. А я после того ночного случая стала забирать кота к себе в комнату спать. Только когда дорога была практически полностью сделана, все непонятные и жуткие события резко прекратились.

Ключевые слова: Дом кот странности кладбище авторская стория

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