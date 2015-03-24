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Истории из жизни

Лекарь Василий

При слове «радикулит» у многих на лице появляется улыбка. В основном это у тех, кто с этим делом не знаком. Я с радикулитом познакомился давно, врачи его красиво величают – «люмбаго». Врагу не пожелаю такое знакомство иметь. Где я только ни лечился, в каких клиниках ни лежал – результат нулевой. И главное, в самый неподходящий момент заявляет он о своём присутствии.
Просыпаешься утречком, настроение — на все сто. Думаешь горы свернуть, планы – Наполеон рядом не стоял, носки надеваешь. А он – хрясь, и всё, приехали, две недели на больничном. И вот, поехал я как-то под осень за грибочками в одну деревеньку к другу старому. Встретились, поболтали, покушали, пора и за дело. Только я сапоги надевать стал, в лесу без них никак, нагнулся и – ох, как палкой по пояснице лупанули. Серёга – друг мой, куда бы я без него, под белы рученьки меня и на диван уложил.
– Ну ты, Толян, даёшь! Кто за тебя сейчас груздочки твои в лесу собирать будет?
— Всё, Серёжа, похоже, не до грибочков сейчас мне, как я до дому-то добираться буду, ни пальцем, ни ногой шевельнуть не могу – боль адская.
Нина, жена Сергея, поразминала мне поясницу, махнула рукой и говорит:
— Тут и фельдшер наш не поможет, надо средство посерьёзнее – к Василию обратиться.
— Кто такой? – заинтересовался я.
— Да домовой наш, — улыбнулся Сергей. – Дом-то наш дедом ещё рубленый, а до сих пор как новенький, думаю, это оттого, что домовой у него хозяйственный. Мальчишкой, помню, ещё был, когда первый раз увидел его. Маленький такой, пушистый, то ли человек, то ли зверёк какой – не разберёшь. Ласковый, шипит, как ёж, и хихикает. Родители мои Василием его звали, ну и мы с Нинухой так же кличем. Сам появляется он редко, в основном ночью, но, бывает, и вечером. Что интересно, гармошку очень любит. Поиграешь на гармони – ночью жди, Василий появится. Вреда от Василия никакого, только польза! Мы с женой за всю жизнь ни разу не хворали, а спроси почему? Домовой лечит. Как только простуда или ещё что – на гармошке поиграл и на эту вот кровать, — Сергей показал на деревянный, старый лежак. – К другой кровати он не подойдёт, только к этой. Утром просыпаешься как новенький.
— А как он лечит, — заволновался я. — Сами-то видели, ощущали процесс?
— Да ничего особенного: погладит, пошипит и всё. Сон, правда, после этого очень глубокий, утром просыпаться неохота.
— А вы, ребята, не разыгрываете часом меня?
— Верь не верь, а в твоём положении ничего не остаётся, как только перебираться на лежак и ждать ночи.
Мои добрые друзья помогли мне раздеться и лечь на кровать. Ближе к вечеру Сергей со смехом достал старую гармонь, сыграл «Барыню», подмигнул мне озорным глазом. Стемнело быстро – чувствуется осень. Я лежал, укрывшись одеялом, боль не покидала меня ни на минуту, хозяева уютно похрапывали – счастливые люди.
«Шутники» — подумал я — «какой к чёрту домовой!». И тут я почувствовал чьё-то присутствие, не увидел, а именно почувствовал. По всему телу ощущалось лёгкое покалывание. Больная поясница загорела, как горячей водой из ковша плеснули. В темноте, на кровати, у меня в ногах сидело какое-то существо, которое держало в своих маленьких ручках светящийся шар. Шар переливался всеми цветами радуги, а домовой хихикал, как будто чему-то радовался. «Что это? Или кто?» – мои мысли путались, и я погрузился в приятную темноту сна. Когда я проснулся, хозяева ещё спали. Рассвет заглядывал в окно. Удивительная лёгкость во всём теле подняла меня с кровати. От радикулита не осталось и следочка – вот это чудеса! Чтобы не разбудить Сергея с женой, я потихоньку оделся и вышел во двор. Солнце величаво поднималось над лесом, лёгкий ветерок приятно щекотал мне щёки, первые осенние листочки покидали кроны деревьев. Как хороша и прекрасна жизнь, если ты здоров!

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Вчера, 14:49 by TiTaN_2017Просмотров: 577Комментарии: 4
+17

Ключевые слова: Радикулит домовой чудесное спасение

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Комментарии

#1 написал: Gatta_Black
Вчера, 16:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 301
Прикольный домовичок Васька.)))
Плюс.
Зарегистрирован: 24.03.2015
#2 написал: ПИК НИК
Вчера, 16:29
+2
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 71
Человек приехал к друзьям в деревню, за одно грибов пособирать. Прихватил радикулит, бывает, все жизненно! Домовой помог, вылечил. Кто здесь не верит в него? Кто не верит, тот перепутал сайт. Вот легкая и добрая история, мне понравилось +!
Зарегистрирован: 27.06.2017
#3 написал: vorona2017
Вчера, 18:44
+1
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 30
Как бы я хотела что бы и в моем доме такой домовой был. Даже на гармошке научилась бы играть. + за историю.
Зарегистрирован: 29.01.2017
#4 написал: narsis
Вчера, 20:39
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 5
Спасибо за историю. Очень позитивно, правда немного было страшновата, как представишь себя на месте этого друга.
Зарегистрирован: 21.04.2017
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