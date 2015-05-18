Человек с длинными пальцами

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:16

Virus Consciousness Просмотров: 474 Комментарии: 5 +10 Сегодня, 12:16 by

Было это давно, на тот момент мне было семь или, может, восемь лет. Воспитывала меня только мама, а работала она иногда в ночную смену, и некоторые из ночей мне приходилось проводить в одиночестве. И вот однажды начали происходить странные вещи. В очередной раз дверь была закрыта мамой снаружи на два громких поворота ключа в замочной скважине, и после них наступала гробовая тишина. Нарушали её лишь большие часы в гостиной и редкие шумы от соседей.На тот момент у меня была большая, громоздкая кровать, советская и крепкая. Но главной её особенностью были пружины. Все мы наверняка знаем, как они выглядят: металлические спиральки, из которых было соткано полотно для комфортного отдыха.Стало совсем темно, пришло время готовиться ко сну. Наконец, устроившись на кровати, мне осталось только прикрыть глаза, чтобы провалиться в сон, но этого не произошло. Помешал тихий звук с другой стороны кровати. Настоящий детский кошмар - чудище, которое ест непослушных забияк. Звук был неторопливый и спокойный, будто кто-то от великой скуки улёгся под кровать и стал медленно перебирать пальцами пружины. По телу разлился липкий, ледяной ужас, помню его, как сейчас, когда щекочет холодком и жаром вперемешку затылок, а конечности напрочь отказываются работать, словно становясь деревянными. Одновременно хотелось убежать прочь из этого дома и больше никогда не вернуться, оставив все дорогие сердцу игрушки, но и лежать в безопасности под своим одеялом, ждать маму, которая обязательно придёт, верить, что это сон. Так и не позволив себе и самого безобидного движения, мне пришлось уснуть под шкрябающие звуки, с крепко зажмуренными глазами, моля об одном - только бы не получилась дырка и не случилось мне провалиться в холодную темноту подкроватья.Утром страх никуда не делся, но маме рассказать не позволила гордость, не хотелось терять славу смелого и самостоятельного ребёнка. Со временем, воображение успокоилось, списав ночной инцидент на обычный сон. Но в следующую одинокую ночь всё повторилось так же тихо и спокойно. И когда звук утих, а страх понемногу стал угасать, произошло то, что навсегда отпечаталось в памяти. Комнату всё же немного освещала луна и свет уличных фонарей, когда из-под края кровати медленно показались четыре неестественно длинных, чёрных пальца. Безобразно высохшие, смятые, дрожащие, словно зрячие, они поползли выше, цепляясь за одеяло. Повернулись в мою сторону, замирая, будто разглядывая, после резко хватаясь за край ткани и яростно сминая её. Привело в движение парализованные конечности, шершавое касание ночного гостя, что позволило лишь дёрнуться, а после отправило в бессознательное приключение по снам.Со следующего дня ежевечерним ритуалом стало оставлять кусочек сахара под кроватью. Человек с длинными пальцами больше не пугал, лишь иногда тихонько пошкрябывал по пружинам со скуки.

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